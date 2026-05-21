Dışişleri Bakanlığı 1 sözleşmeli sekreter alacak

T.C.

BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

ÖNEMLİ: Sınav, T.C. Bangkok Büyükelçiliği'nde düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

T.C. Bangkok Büyükelçiliği'nde münhal bulunan bir (1) sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik görevi ertelenmiş olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir),

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelemek,

8. Çok iyi derecede Türkçe ve iyi derecede İngilizce bilmek,

9. Bilgisayar kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Özgeçmiş (CV) (Adayın adresi, telefon numarası ve e-posta adresine de özgeçmişte yer verilmelidir),

2. Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip adayların pasaport örneği ile işlem görmüş sayfaları (Kariyer Kapısı Platformu'na tek bir belge halinde yüklenmesi gerekmektedir),

3. Nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslı veya onaylı sureti,

4. En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (yurt dışındaki okullardan mezun olan adayların lise veya üniversite diplomalarından birine ilişkin Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgelerini, Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan başvuru sırasında "Ek Dosya" bölümündeki "Denklik Gösterir Belge" alanına yüklemeleri gerekmektedir),

5. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

6. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Sözkonusu belgelerden e-Devlet sisteminden temin edilemeyenlerin aday tarafından Kariyer Kapısı Platformu'na yüklenmesi gerekmektedir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının (T.C. kimlik kartının) aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 22 Haziran 2026, Pazartesi günü yerel saatle saat 14:00'da, "1601, 1617, 1617/1, Tower I, Empire Tower, 16. Kat, South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120" adresindeki T.C. Bangkok Büyükelçiliği'nde yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları:

Türkçeden İngilizceye çeviri (1 saat)

İngilizceden Türkçeye çeviri (1 saat)

Türkçe kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 saat)

B) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 26 Haziran 2026, Cuma günü yerel saatle saat 15:00'da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: Daktilo (Bilgisayar) sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular 20 Mayıs 2026 TSİ 10:00 ile 7 Haziran 2026 TSİ 23:59 arasında e-Devlet sistemi üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmeleri için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yukarıda belirtilen tarihler arasında yapacakları başvurunun yanı sıra, tüm başvuru belgelerinin asıllarını veya onaylı suretlerini en geç 16 Haziran 2026, Salı günü mesai bitimine kadar T.C. Bangkok Büyükelçiliğine (1601, 1617, 1617/1, Tower I, Empire Tower, 16. Kat, South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120) elden veya postayla ulaştırmış olmaları da gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

Adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için, başvuru işlemlerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden tamamlamaları ve aynı zamanda tüm başvuru belgelerini eksiksiz şekilde işbu duyuruda belirtilen süreler içinde T.C. Bangkok Büyükelçiliği'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, istihdam edilseler dahi görevlendirmeleri iptal edilecek ve varsa kendilerine ödenmiş olan ücretler yasal faiziyle tazmin edilecektir.

Adaylar, yazılı sınava katılıp katılamayacaklarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden teyit edebileceklerdir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Bangkok Büyükelçiliği - The Empire Binası "1601, 1617, 1617/1, Tower I, Empire Tower, 16. Kat, South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120"

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Bangkok Büyükelçiliği - The Empire Binası "1601, 1617, 1617/1, Tower I, Empire Tower, 16. Kat, South Sathorn Rd., Yannawa, Sathorn, Bangkok, 10120"

(Yazılı ya da sözlü sınav tarihinde veya sınav yerinde değişiklik yapılması halinde sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-postayla bilgi verilecektir.)

Tel : +66 2 355 54 86-87

E-posta adresi: [email protected]