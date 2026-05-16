Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Son başvuru tarihi 1 Haziran 2026
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır.
Adayların 16/05/2026 - 01/06/2026 tarihleri arasında Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
İlk Başvuru Tarihi : 16/05/2026
Son Başvuru Tarihi : 01/06/2026
Ön Değerlendirme Tarihi : 02/06/2026
Sınav Tarihi : 04/06/2026
Sınav Sonuç Açıklama Tarihi : 05/06/2026
GENEL ŞARTLAR
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)
3. YÖK Formatında Özgeçmiş
4. Klasik Formatta Özgeçmiş
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6. ALES Belgesi
7. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)
8. Lisans Transkripti
9. Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları (Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
(Diplomaların Noter tasdikli sureti veya e-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgeleri kabul edilecektir.)
10. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
11. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
12. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
13. İkametgah
14. Deneyim Belgesi (İlanda deneyim şartı var ise temin edilecektir)
15. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / İnsan Kaynakları Direktörlüğü
Adres: Merkezefendi Mah. Mevlevihane Cad. No: 25 Zeytinburnu / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1021-1041-1053-1069
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.
İlan olunur. 4964/1-1