Ege Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik "in 8'inci maddesi uyarınca, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 3 (üç) sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması ,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen -edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri ,

f) Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek,

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

h) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

i) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

j) KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış veya kamu haklarından mahrum bulunmamış olmak.

k) İlan edilen tüm pozisyonlar için ilan başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak ( 1991 ve sonrası doğumlular başvuru yapabilecektir.)

B) ÖZEL ŞARTLAR:

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

1) SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek.

b) Önceki çalıştığı kurum ya da kuruluşlarda Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) kullanımı konularında daha önce çalıştığını belgelemek.

c) Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, e -posta Güvenliği Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, Yük Dengeleme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi ve DDoS Atak Engelleme Sistemi hakkında iyi derecede bilgi veya deneyim sahibi olmak.

d) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden (VMware, Proxmox, vb.) sistemlerinin güvenliği konusunda çalışmış olmak veya belgelendirilmiş eğitimini almış olmak.

e) Yazılım ve e-posta güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak.

f) Firewall ürünlerinden bir veya birkaçı üzerinde bulunan güvenlik modüllerine hakim olmak (IPS, IDS, WAF, DDoS, AV, NAC) veya SIEM gibi güvenlik ürünleri hakkında deneyim sahibi olmak.

g) Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri ve raporlanması konusunda deneyim sahibi olmak.

h) Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak.

i) Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek.

j) Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi yapabilmek.

k) Zafiyet tespit araçları (Sqlmap, Nmap, Burp Suite, Nessus, Netsparker, Acunetix , vb.) araçlar ile tarama, raporlama yapabilmek ve bulguları doğrulayabilmek.

l) ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL ve KVKK süreçlerinden en az ikisi hakkında daha önce çalıştığı bir kurumda görev almış olmak.

m) Aktif ve Pasif Bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak.

n) Ağ haritalaması yapabilmek.

o) Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak.

p) Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veri tabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek.

q) Statik ve dinamik kod analizi konusunda deneyim sahibi olmak.

r) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri ile çalışmış olmak.

s) Veri tabanı sistemlerinden en az biri ile çalışmış olmak.

t) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) yönetim ve dokümantasyonu konularında bilgi sahibi olmak.

u) Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü süreçlerinin tasarımı, entegrasyonu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak.

v) Yazılım geliştirme grupları tarafından üretilen uygulamaların siber güvenlik standartlarına (OW ASP vb.) uygunluğunu denetlemek ve raporlamak.

w) Omurga ve kenar anahtar (Cisco, Juniper, Aruba, HPE, vb.) platformlarında yapılandırma ve sorun giderme (L2/L3) konusunda tecrübeye sahip olmak.

x) VLAN, Spanning Tree (STP), Yönlendirme Protokolleri (OSPF, BGP t emel düzey, EIGRP) ve Yedeklilik Protokolleri (HSRP/VRRP) konularında bilgi sahibi olmak.

y) Kablosuz ağ teknolojilerinde (Aruba, Cisco, Ruckus vb.) merkezi yönetim, RF planlama ve 802.1X mimarisi (özellikle eduroam federasyonu) konularında deneyimli olmak.

z) Ağ izleme ve analiz araçlarını (PRTG, SolarWinds, Zabbix vb.) etkin kullanarak NetFlow/sFlow analizi yapabilmek ve performans raporları hazırlayabilmek.

aa) Temel ağ bilgisine sahip olmak; TCP/IP, sanal yerel ağ (Virtual Local Area Network -VLAN), yönlendirme (routing), ağ adresi çevirisi (Network Address Translation - NAT), DNS, DHCP, NTP, sanal özel ağ (Virtual Private Network - VPN), Aktarım Katmanı Güvenliği (Transport Layer Security - TLS) / sertifika ve ağ erişim kontrol mantığını anlayabilmek.

2) SİSTEM UZMANI (2 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) İyi düzeyde Linux bilgisine sahip ve en az 3 (üç) yıl Linux sistem yöneticisi iş deneyimine sahip olmak.

b) Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.

c) Yoğun ve kritik üretim ortamlarında dikkatli, planlı ve sistematik çalışabilmek.

d) Dokümantasyon alışkanlığı güçlü olmak.

e) Teknik konuları sade, doğru ve anlaşılır şekilde raporlayabilmek.

f) Ekip içi koordinasyona ve disiplinler arası çalışmaya yatkın olmak.

g) Operasyonel riskleri öngörebilen, önceliklendirme yapabilen ve kontrollü değişiklik yönetimi yaklaşımına sahip olmak.

h) Arıza analizi, kök neden incelemesi (root cause analysis), olay yönetimi (incident management) ve kalıcı iyileştirme süreçlerinde analitik yaklaşım sergileyebilmek.

i) Üretim ortamlarında planlı değişiklik, bakım penceresi (maintenance window), sürüm geçişi ve hizmet sürekliliği gerekliliklerine uygun çalışabilmek.

j) Ekip çalışmasına yatkın olmak; gerektiğinde uygulama, ağ, güvenlik, veritabanı ve destek ekipleriyle koordineli çalışabilmek.

k) Yeni teknolojileri değerlendirebilen, otomasyon ve süreç iyileştirme yaklaşımına sahip olmak.

l) Linux sunucu işletim sistemlerinde ileri düzey kurulum, yapılandırma, servis yönetimi, günlük analizi, güncelleme yönetimi ve güvenlik sertleştirme bilgisine sahip olmak.

m) systemd, journald, cron, paket yönetimi, disk yapısı, dosya sistemleri, ağ yapılandırması ve servis bağımlılıkları gibi temel Linux yönetim konularına hakim olmak.

n) Kabuk betikleme (shell scripting) konusunda yetkin olmak; Bash başta olmak üzere GNU/Linux kullanıcı alanı araçları (grep, sed, awk, find, xargs, sort, cut, jq vb.) ile komut satırı otomasyonu, metin işleme, günlük analizi ve sistem yönetimi görevlerini yürütebilmek.

o) Python ile otomasyon, veri işleme, günlük analizi, uygulama programlama arayüzü (Application Programming Interface - API) tabanlı entegrasyonlar ve sistem yönetimi betikleri geliştirebilecek düzeyde bilgi sahibi olmak.

p) VMware, Proxmox veya benzeri sanallaştırma platformlarında sanal sunucu yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak.

q) Anlık görüntü (snapshot), şablon (template), klon (clone), kaynak planlama, veri alanı (datastore) kullanımı, temel yüksek erişilebilirlik (high availability - HA) mantığı ve sanallaştırma operasyonları konusunda bilgi sahibi olmak.

r) Docker, Podman, Incus/LXC veya benzeri kapsayıcı teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

s) Kurumsal yedekleme yaklaşımı, yedekleme türleri, saklama politikaları, geri dönüş testleri ve felaket kurtarma mantığı konusunda bilgi sahibi olmak. Tercihen, Veeam veya benzeri kurumsal yedekleme çözümleri ile çalışma deneyimine sahip olmak; yedekleme politikaları, iş planlaması (job scheduling), saklama politikaları (retention policies), geri dönüş doğrulama testleri ve felaket kurtarma senaryoları konusunda uygulama tecrübesi bulunmak.

t) Sunucu-depolama-sanallaştırma ilişkisini anlayabilecek düzeyde SAN, ağ bağlantılı depolama (Network Attached Storage - NAS), blok depolama (block storage) ve veri alanı (datastore) kavramlarına hakim olmak. Tercihen Brocade, Cisco MDS veya benzeri SAN anahtarı altyapılarında bölgeleme (zoning), kumaş yapısı (fabric) ve bağlantı yönetimi konularında deneyim sahibi olmak.

u) Kurumsal güvenlik yaklaşımı, sistem sertleştirme, günlük yönetimi, erişim kontrolü, z afiyet azaltma ve temel güvenlik operasyonları hakkında bilgi sahibi olmak.

v) Active Directory, LDAP veya benzeri merkezi kimlik doğrulama altyapılarıyla çalışan sistemlerin entegrasyon mantığını bilmek.

w) PostgreSQL, MariaDB/MySQL, Microsoft SQL Server gibi veritabanı sistemlerinin temel işletim mantığı ve altyapı gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olmak.

x) Dokümantasyon, envanter yönetimi, değişiklik yönetimi ve standart işletim prosedürü oluşturma konusunda disiplinli çalışabilmek.

y) Bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, erişim / günlük kayıtları ve kurumsal denetim süreçleriyle ilişkili mevzuat ve kurumsal uyum gereklilikleri konusunda farkındalık sahibi olmak.

z) 5651 sayılı Kanun kapsamında günlük saklama yükümlülükleri hakkında farkındalık sahibi olmak; merkezi günlük toplama mimarisinin temel işleyişini bilmek.

aa) Açık anahtar altyapısı (Public Key Infrastructure - PKI) temelleri ve sertifika yaşam döngüsü yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak; TLS sertifikalarının kurulum, yenileme ve süre takibi süreçler ini yürütebilmek.

bb) Yüksek erişilebilirlik (High Availability - HA) ve servis sürekliliği temellerini kavramış olmak. Tercihen HAProxy, Nginx veya benzeri yük dengeleme / ters vekil çözümleri ile yüksek erişilebilirlik mimarilerinin işletimi konusunda deneyim sahibi olmak.

cc) Federatif kimlik (federated identity) ve tek oturum açma (single sign -on - SSO) altyapılarının temel kavramlarına (SAML 2.0, Açık Kimlik Bağlantısı - OpenID Connect / OIDC, OAuth 2.0) farkındalık sahibi olmak.

dd) Güvenlik güncellemeleri, düzenli yama çevrimi (patch cycle), bakım penceresi planlama ve doğrulama süreçlerine uygun çalışabilecek operasyonel olgunluğa sahip olmak.

ee) Fiziksel sunucu altyapılarında uzaktan donanım yönetimi (out -of-band management) yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak; donanım izleme, uzaktan konsol erişimi (remote console access), sanal ortam bağlama (virtual media), güç yönetimi (power control) ve temel donanım tanılama (hardware diagnostics) süreçlerinde deneyim sahibi olmak.

ff) Moodle, BigBlueButton ve benzeri uzaktan eğitim / sanal sınıf altyapılarında bilgi sahibi olmak. Tercihen uzaktan eğitim konusunda deneyim sahibi olmak.

gg) EBYS, öğrenci bilgi sistemi, kurumsal portal, e-posta altyapıları, dosya paylaşım sistemleri ve benzeri kritik uygulama altyapıları konusunda bilgi sahibi olmak.

hh) Teknik şartname, ürün karşılaştırma, kapasite planlama, yaşam döngüsü yönetimi ve altyapı yenileme planlarına teknik katkı sağlayabilecek düzeyde deneyim sahibi olmak.

ii) Kurumsal altyapı yatırımları için teknik gereksinim toplama, risk / etki değerlendirmesi ve bütçe planlamasına veri üretme konusunda deneyim sahibi olmak.

C) BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENİLEN BELGELER

1) Başvurular Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/) platformu üzerinden 15.05.2026-25.05.2026 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.

2) Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapıldığının tespiti halinde adayın yapmış olduğu tüm başvurular işleme alınmayacaktır.

4) Adayların KPSS puanı, YDS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

5) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

6) İlanda istenilen belgeler "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana PDF form atında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

7) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

8) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

9) Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm hakl arını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

- Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

a) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin bilgi veya belgeler (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)

b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Meslek i tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin

(B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

c) Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil- ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkotlu belge,

d) Özel şartlarda istenilen sertifikalar ile bilgi ve tecrübeyi gösteren belgeler. (Sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır.)

e) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

Belgelerin PDF ya da JPEG formatında yüklenmesi gerekmektedir. Gerek görülmesi halinde adaylardan sisteme yüklenen belgelerinin asılları istenilebilecektir.

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2024 ve 2025 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)'i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen YDS dengi sınavlardan alınan puanının %30 (yüzde otuz)'u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurulabilecektir. Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 3 (üç) katı aday arasından Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı sınav başarı puanı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan veya 70 (yetmiş) puandan az olan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Yukarıdaki değerlendirmeye göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar http://www.ege.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Sınav Komisyonuna itiraz edebileceklerdir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

E) SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI

Sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak belirlenecektir.

Asil aday sayısı kadar aday yedek olarak belirlenecek olup atanmaya hak kazanan ancak; süresi içinde geçerli başvuru yapmayanlar, ataması yapılıp da çeşitli nedenlerle ayrılanlar, ataması yapılıp göreve başlamayan, ataması iptal edilen adayların boşalan pozisyon unvanlarına yedek aday listesindeki sıraya göre 6 ay içerisinde atama yapılacaktır.

Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar ile bu adaylardan istenilecek belgeler http://www.ege.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir

F) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır. Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vs.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurumumuz, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

G) DİĞER BİLGİLER

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenler, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilemez. Bu durumda olan adayların başvuruları işleme alınmaz.

2) Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Başvuru formunun hatalı olması, başvuru tarihini gecikmesi ya da eksik belge ibraz edilmesi halinde başvuru işleme alınmayacak olup ayrıca başvuru evrakları adaylara iade edilmeyecektir.

3) Başvuru sonuçları, asil liste ve yedek liste (asil liste kadar yedek) olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

4) Başvuru sonunda adayların beyan ettikleri belge ve bilgilerde tereddüt olması halinde ilgili kurumlardan teyit edilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem tesis edilecektir.

5) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olacaklardır.

6) Atanmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri vb. bilgilerin tamamı http://www.ege.edu.tr ve https://personeldb.ege.edu.tr web adresinden duyurulacaktır. Duyurulan ilanlar tebliğ mahiyetinde sayılacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

7) Adaylar yazılı sınava tabi tutulacaktır. Detayları ayrıca http://www.ege.edu.tr ve https://personeldb.ege.edu.tr web adresinden duyurulacaktır.

8) İşbu sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adaylar 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

9) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır.

10) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 13 üncü maddesi hükümleri uyarınca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır.

11) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-3 üncü maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen tayini mümkün bulunmamaktadır.

12) Çeşitli OHAL KHK'ları ile kamu görevinden çıkarılanlar ve OHAL İnceleme Komisyonunca kamu görevine iade talebi reddedilenler başvuramaz, başvursalar dahi başvuruları işleme alınmaz.

D) İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres: Erzene Mah. Gençlik Cad. No:12 Ege Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Kadro ve Atama Şube Müdürlüğü Bornova / İZMİR

Tel : (0232) 311 2155 - 4325 - 3520 - 3521 - 1074

E-Posta: [email protected]

4822/1-1