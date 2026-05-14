Savunma Sanayii Başkanlığı 30 sözleşmeli personel alacak

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI

I. GENEL

(1) Başkanlığımız, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında; 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesi doğrultusunda, aşağıda belirtilen ünvanlarda toplam 30 (otuz) sözleşmeli personeli sözlü giriş sınavı ile alacaktır.

II. SINAV BAŞVURUSU GENEL ŞARTLARI

(1) Türk vatandaşı olmak.

(2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

(3) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

(4) 2024 yılı KPSS'den her ünvan için tabloda belirtilen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

(5) Her pozisyon için belirlenmiş olan özel şartları taşımak.

(6) Koruma ve Güvenlik Görevlisi için son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz); diğer ünvanlar için ise 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

(7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

(8) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

(9) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.

(10) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak.

III. ÖZEL ŞARTLAR

a) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için;

Güvenlik, Güvenlik Bilimleri, Güvenlik Hizmetleri, Güvenlik ve Koruma, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Erkek olmak.

En az 175 cm boyunda olmak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilo arasındaki fark 10 (on) kilodan az ya da fazla olmamak. (Adaylar aile hekimliğinden istenilen boy ölçülerine sahip olduklarını dair belgeyi başvuru sırasında pdf veya jpg formatında e-Devlet (Ek Dosya/Diğer Dosyalar) üzerinden yükleyeceklerdir.)

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış

ve son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlilik süresi olan silahlı özel güvenlik sertifikasına ve silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu

maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve akıl hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. Sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Sağlık Şartları başlıklı 18 inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde "Özel güvenlik görevlisi olur." şeklinde heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastanelerden) almaları gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

Gece ve gündüz, iç ve dış mekanlarda 7/24 esasına göre vardiyalı sistemde çalışmasına engel durumu olmamak. (Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.)

b) Büro Personeli (Genel) pozisyonu için;

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

c) Büro Personeli (Maliye/Muhasebe) pozisyonu için;

Maliye, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Finans ve Muhasebe ve İşletme-Muhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

d) Büro Personeli (İK) pozisyonu için;

Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

e) Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için;

Lise mezunu olmak.

Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastanelerden) almaları gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

En az fiilen 90 gün "9112.01 Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)" veya "9112.06 Temizlik Görevlisi "veya "9622.01 Beden İşçisi (Temizlik)" veya " 9622.02 Beden İşçisi (Genel)" meslek kodunda çalıştığını e-Devletten alınacak barkodlu SGK Hizmet dökümü ile belgelemek.

f) Destek Personeli (Servis) pozisyonu için;

Turizm ve Otelcilik, Turizm Mesleki ve Teknik liselerinden mezun olmak.

Atanmaya hak kazanan adayların "Bulaşıcı hastalığı ile servis görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır." ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastanelerden) almaları gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

g) Destek Personeli (Marangoz) pozisyonu için;

Liselerin Ahşap Teknolojisi alanında; Ahşap Doğrama İmalatı, Ahşap İskelet İmalatı, Ahşap Yapı (Doğramacılık), Mobilya İmalatı ve Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanında; Ahşap Doğrama Teknolojisi, İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi, Mobilya İskeleti ve Döşemesi bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okullardan mezun olup marangozluk/mobilya/ahşap torna ile ilgili ustalık veya kalfalık belgesine/sertifikasına sahip olmak.

Erkek olmak.

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

h) Destek Personeli (İnşaat Ustası) pozisyonu için;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin İnşaat Teknoloj isi Bölümlerinden mezun olmak veya Lise ve dengi okullardan mezun olup inşaat alanında ustalık veya kalfalık belgesine/sertifikasına sahip olmak.

Erkek olmak.

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Yukarıda yer verilen bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların başvuruları da kabul edilecektir.

IV. BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

(1) Başvurular 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 10:00'da başlayıp 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

(2) Başvurular, e-Devlet üzerinden Savunma Sanayii Başkanlığı - Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden elektronik ortamda başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Adaylar, sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

(4) Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

(5) Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

(6) Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

V. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

(1) Mezuniyet belgesi, Adli Sicil Kaydı, Askerlik Durum Belgesi, Adayların KPSS puanı, İkametgah Adresi, Kimlik bilgileri e- Devlet Kapısı üzerinden otomatik olarak temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

(2) Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini el ile giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf veya jpg formatında e-Devlet (Ek Dosya/Diğer Dosyalar) üzerinden yükleyeceklerdir.

(3) İlan edilen ünvanlar için belgelendirilmesi istenen durumlara ilişkin gerekli resmi belgelerin, Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru sırasında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında yer alan ilgili doküman alanlarına eksiksiz şekilde yüklenmesi gerekmektedir. Yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda belirtilen öğrenim şartına denkliği bulunan adayların ise denklik belgelerini aynı sekme altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri zorunludur.

(4) Başvuru esnasında yüklenecek belge ve sertifikaların aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu çıktısı kabul edilecektir.

(5) Koruma ve güvenlik görevlisi başvuruları için, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartını ön ve arka yüz birlikte olacak şekilde pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

(6) Adayların, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgelemeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin

dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan istisnai durumları varsa ayrıldıkları kurumlarından alınmış durumuna ilişkin belgeyi pdf/jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

(7) Fotoğraf.

(8) Çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda adayın yazılı beyanı.

(9) SGK Hizmet Dökümü (Barkodlu), (pdf) (e-Devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir.)

(10) Başvuru sonucunda Kariyer Kapısı Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, adaylar tarafından başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir

(11) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

(12) Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca Başkanlığın internet sitesinde yayımlanacaktır.

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

(1) İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından KPSS (B) grubu puan türü sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak ilanda belirtilen her bir ünvan sayısının 3 (üç) katına kadar aday giriş sınavına çağrılacaktır.

(2) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

VII. GİRİŞ SINAVI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

(1) Giriş sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlığımızın internet adresinden ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden duyurulacaktır. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

(2) Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır. Adayın başarı puanı, sözlü sınav puanıdır. Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Sözlü sınavda adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için her bir Komisyon üyesinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

(5) Komisyon tarafından başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle adayların başarı sırası belirlenir. Başarılı olanlardan kontenjan sayısı kadar asıl aday belirlenir ve asıl sayıyı aşmamak üzere yedek aday belirlenebilir.

(6) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kontenjan sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

(7) Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmez.

(8) Asıl listeden sınavı kazandığı halde göreve başlayamayanların veya başladıktan sonra, ölüm, istifa veya nakil durumlarında, bunların yerine başarı listesine göre yedek listeden aday çağrılabilir. Yedek listesinde yer alan adayların hakları, yeni bir sınav ilan edilene ve her halükarda atamaya hak kazananların ilan edildiği tarihten itibaren bir yıla kadar geçerli olup daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(9) Sınav sonucunda başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; daha üst öğrenimi bitirmiş olan aday, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday sıralamada üstte bulunmak suretiyle başarı sıralaması belirlenir.

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

(1) Sözlü sınav sonuçlarına göre atamaya hak kazanan adaylar Başkanlığımızın internet adresinden ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden duyurulacaktır.

(2) Adaylar sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde gerekçelerini belirtmek suretiyle Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyon tarafından sonuçların açıklanmasından itibaren 10 (on) iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır ve itiraz edenin adresine posta veya kargo ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi olmayan dilekçe ile yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

IX. DİĞER HUSUSLAR

(1) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. Sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.

(2) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybederler, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

X. BİLGİ ALMA

(1) İhtiyaç duyulması halinde ayrıntılı bilgi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı'nın (312) 411 9136 ve (312) 411 9608 numaralı telefonlarından edinilebilir.

