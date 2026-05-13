İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2026
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve Yüksekokul Bölümlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.
İstenilen Belgeler
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs açıkça belirtilecektir.)
Kimlik Fotokopisi,
YÖK Formatlı Özgeçmiş,
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
Adli Sicil Belgesi
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi
Yayınları içeren bilimsel dosya (Profesör kadrosuna başvuru için bilimsel yayın ve çalışmalar 6 takım halinde CD veya USB olarak, Doçent ve Doktor
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için bilimsel yayın ve çalışmalar 4 takım halinde CD veya USB olarak iletilmelidir.)
2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
Profesör ve Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı,
Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul
Doktor Öğretim Üyesi başvurularının yapılacağı birim, adres:
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreterliği,
Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 13.05.2026
SON BAŞVURU TARİHİ : 27.05.2026