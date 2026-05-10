Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 53 Sözleşmeli Personel Alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 53 adet Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

> 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

> 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

> Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

> "7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ile "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca yaptırılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

> KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2024 KPSS P3, Ön lisans mezunları için 2024 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS P94 puanı esas alınacaktır,

ÖZEL ŞARTLAR

> Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

> Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

> Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

> Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonları için; Yüksekte Çalışma Belgesi'nin gerekli görülmesi halinde Üniversitemiz tarafından eğitim imkanı sağlanacaktın

> Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlann sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

> Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

> Üniversitemiz, yayımlanan ilanı atama yapılıncaya kadar her aşamasında iptal etme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

> Başvurular, e-Devlet üzerinden ''Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisLgov.tr/isealim) internet adresi üzerinden yapılacaktır.

> Adayların mezuniyet/KPSS sınav sonucu/kimlik/fotoğraf bilgileri e-Devlet üzerinde Kariyer Kapısı başvuru ekranında otomatik yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri otomatik yüklenmeyen adayların diploma örneği veya mezuniyet belgelerini manuel olarak sistemin ilgili alanına yüklemeleri gerekmektedir.

> Adaylar başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidir.

> Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilana başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

> Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış olsa bile iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile tazmin edilecektir. Eksik ve yanlış evrak verenler de değerlendirmeye alınmayacaktır.

> Yerleşmeye hak kazanan Asıl/Yedek sıralamasına ilişkin bilgilendirme (https://pcrsoncl.comu.cdu.tr/) ve (https://kariverkapisi.gov.tr/isealim) adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

> Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. ilan süresi bitimi itibarıyla her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.

> Her pozisyon için, kadro adedinin 2 (iki) katı kadar YEDEK ADAY belirlenecektir. Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

> Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı'nın (http://personel.comu.edu.tr/) web adresinden ve (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinde ilan edilecektir.

> Yerleşmeye hak kazanan adaylardan (göreve başlamaları öncesinde) 3. Basamak Sağlık Kuruluşundan Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

> Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

> İstenilen şartları taşımayan adayların ataması yapılmayacaktır.

> İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

> Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM

İlan ile ilgili sorular için;

Telefon Numarası: O (286) 218 00 18

Dahili: 10122-10119-10120-10121

