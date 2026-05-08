Diyanet 13 Destek Personeli ve Koruma Güvenlik Alacak

Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığından:

Diyanet işleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan ünvanlardan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek-2 nci maddesi çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak alım yapılacaktır.

g) Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

d) En az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu SGK hizmet dökümü belgesi (e-devletten alınacak) ile belgelendirmek,

e) En az 170 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'den fazla, 10'dan az olmamak, (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilecektir.)

f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 11.05.2026- 22.05.2026 (saat 16.30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Ön lisans ve ortaöğrenim mezunu adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir.

3. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

4. Ortaöğrenim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar ortaöğrenim bilgilerini başvuru ekranındaki alanlara manuel olarak girecek ve öğrenimine ilişkin belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF form atında yükleyeceklerdir.

5. Adaylar "BAŞVURU ŞARTLARI" bölümünün "B) Özel Şartlar" başlığı altında istenilen belgeyi/sertifikayı, tecrübe şartı aranan ünvan için gerekli olan SGK hizmet döküm belgesini ve koruma ve güvenlik görevlileri için sağlık kuruluşlarından alınan boy ve kiloyu gösterir belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyeceklerdir.

6. Bu durumda olan adayların başvuru onay işlemleri gerekli kontrollerin ardından Başkanlığımız insan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca gerçekleştirilecektir.

7. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

9. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.

10. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Yerleştirme, sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki insan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2. Yerleştirme sonuç öğrenme ve "Yerleştirme Sonuç Belgesi" alma işlemleri adaylar tarafından "sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. BAŞARI SIRALAMASI ve YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. Yerleştirme sonuçları başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından ilan edilecektir.

2. Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınarak en yüksek puandan başlanmak suretiyle her pozisyon için ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacaktır.

3. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırasıyla;

. KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,

. Yaşı büyük olana,

Sıralamada öncelik verilecektir.

V. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Adaylar; yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun "İLETİŞİM" başlığında belirtilen "Yazışma Adresi"ne yapacaklardır. Belirtilen süre içerisinde ulaştırılmayan ve "DİĞER HUSUSLAR" başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. itirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

VI. DİĞER HUSUSLAR

1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırması ve/ veya güvenlik soruşturması sonucu olumlu olanların ataması yapılacaktır.

2. Başkanlık, yerleştirme sürecinin her aşamasında adaylar tarafından beyan edilen hususlarda ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.

3. Başvuru süreci, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve yerleştirme işlemleri geçersiz sayılacaktır.

4. Adayların, yerleştirme sürecinin tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız insan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. E-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır

5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar, Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet işleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri

Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 77 63

E-posta : [email protected]

ilgililere duyurulur.

4636/1-1