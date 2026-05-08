SEDDK 5 Avukat Alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde İstanbul'da görev yapmak üzere kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre "5 Avukat" alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

1. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından (B) grubu kadrolar için 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

1.2. Özel Şartlar:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Üniversitelerin Hukuk bölümünden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Hukuk bölümünden mezun olmak,

b) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

c) En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak (staj süresi hariç),

ç) Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, disiplin ve adli yönden herhangi bir cezası olmadığını barodan alınacak belgeyle ispatlamak.

1.3. Üç Yıl Süreli Mesleki Tecrübeyi İspatlayıcı Belgeler:

Fiili olarak en az 3 (üç) yıl Avukatlık yaptığını gösteren kayıtlı olduğu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. (Staj süresi hariç)

2. SINAV BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

a) Sınav başvuruları 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp 07 Haziran 2026 Pazar günü saat 23:59'da sona erecektir.

b) Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

c) Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu;

a) Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı olacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınavına çağrılacaktır.

b) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) duyurulacaktır.

c) Ayrıca, adaylar Kariyer Kapısı platformundan sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir. Bu duyurular tebligat hükmünde olup yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

4. SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Sözlü sınav; 19 Haziran 2026 Cuma günü İstanbul'da yapılacaktır.

b) Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde Kurumun resmi internet sitesinde (https://www.seddk.gov.tr/) ilan edilecektir. Söz konusu ilan tebligat hükmündedir.

5. SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınavda adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Genel yetenek ve genel kültürü,

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

6. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Giriş sınavı başarı puanı;

a) Adayın merkezi sınav (KPSS) puanının %50'si ve sözlü sınav puanının %50'si dikkate alınmak suretiyle belirlenecektir.

b) Başarılı sayılmak için, puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

c) Sınav sonuçları açıklanırken; kazanan adayların sınav başarı puanlarının eşitliği durumunda merkezi sınav (KPSS) puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

7. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ

Giriş sınavı sonucuna ilişkin Kurumun resmi internet sitesinden

(https://www.seddk.gov.tr/) duyuru yapılacaktır.

Giriş sınavı sonucunda başarılı olmak şartıyla, başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adaylar ile atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adaylar Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden ilan edilir. Bu ilanlar tebligat hükmündedir.

Asil listede yer alan adaylardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde Kurum tarafından istenilen belgeler ile birlikte geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde; başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilen yedek listedeki adaylardan, başarı sırasına göre atama yapılabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

8. SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasını takip eden yedi iş günü içerisinde, yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz on iş günü içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adreslerinin herhangi biri üzerinden duyurulacaktır.

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Adres: Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 Palladium Tower Kat:34 Ataşehir/İstanbul) (www.seddk.gov.tr)

İLETİŞİM

(0216) 655 69 00

([email protected])

İlan olunur.

