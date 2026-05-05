Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 İşçi Alacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

242 İŞÇİ ALIM İLANI

2025-2026 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 242 işçi alımı yapılacaktır.

Talebimize istinaden Zonguldak İş Kurumunca 11.05.2026 - 15.05.2026 tarihleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak olup, ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla 09.06.2026 tarihinde elektronik kura çekimi yapılacaktır.

Başvuracak adayların;

- T.C. Vatandaşı olmak

- Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 32 yaşından gün almamış olmak

- Zonguldak ilinde ikamet ediyor olmak

- Tabloda belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.

Not: 1) Kuradan çıkmış olmak tek başına işe girmeye hak kazandırmaz. Başvuru şartlarında istenen belgelere sahip olmayan, TTK Beden Gücü Yönergesine göre istenecek olan sağlık muayenesini geçemeyen, yetkili birimlerce yapılacak olan Arşiv Araştırmasına göre işe girmeye engel bir durumu olan kişiler işe alınmayacaktır.

2) Belge kontrolü kura çekiminden sonra açıklanacak olan bir tarihte yapılacak olup başvuruda istenen diploma ve belgelere sahip olmayan adaylar

işe alınmayacaktır, ayrıca işçi alımı ile ilgili tüm duyurular kurumumuzun internet sayfasından yapılacak olup kişilere ayrıca bir tebligat gönderilmeyecektir.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

20 İŞÇİ ALIMI İLANI

2025-2026 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yerüstü/yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre, Bartın İş Kurumu aracılığı ile toplam 20 işçi alımı yapılacaktır.

Talebimize istinaden Bartın İş Kurumunca 11.05.2026 - 15.05.2026 tarihinleri arasında 5 günlük ilana çıkılacak olup, ilan bitimi sonucunda başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla 09.06.2026 tarihinde elektronik kura çekimi yapılacaktır.

Başvuracak adayların;

- T.C. Vatandaşı olmak

- Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle 32 yaşından gün almamış olmak

- Bartın ilinde ikamet ediyor olmak

- Tabloda belirtilen öğrenim şartlarına haiz olmak.

Not:1) Kuradan çıkmış olmak tek başına işe girmeye hak kazandırmaz. Başvuru şartlarında istenen belgelere sahip olmayan, TTK Beden Gücü Yönergesine göre istenecek olan sağlık muayenesini geçemeyen, yetkili birimlerce yapılacak olan Arşiv Araştırmasına göre işe girmeye engel bir durumu olan kişiler işe alınmayacaktır.

2) Belge kontrolü kura çekiminden sonra açıklanacak olan bir tarihte yapılacak olup başvuruda istenen diploma ve belgelere sahip olmayan adaylar işe alınmayacaktır, ayrıca işçi alımı ile ilgili tüm duyurular kurumumuzun internet sayfasından yapılacak olup kişilere ayrıca bir tebligat gönderilmeyecektir.