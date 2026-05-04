Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Adaylar; Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) üzerinden (http://ubys.tibu.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) çevrim içi başvuru yoluyla müracaat edecektir. Başvuru sürecinde sorun yaşayan adaylar; 0 212 702 1453 numaralı telefondan veya [email protected] elektronik posta adresinden destek alabilecektir.

Üniversitemiz Rektörlüğü ilanın her aşamasında ilanı iptal etme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri çevrim içi başvuru modülüne eksiksiz yükleyecektir.

1.Özgeçmiş,

2.Geçerliliği bulunan ALES sonuç belgesi,

3.Mezuniyet belgeleri (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

4.Lisans transkripti (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.),

5.Kimlik fotokopisi,

6.Yabancı dil sınav sonuç belgesi,

8.Kamu kurumlarında çalışanlar için e-Devlet üzerinden alınacak HİTAP Hizmet Dökümü; özel sektörde çalışanlar için meslek kodlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü ile birlikte ilanda yer alan konularda tecrübesinin bulunduğunu kanıtlayan sigortalı olarak çalışılmış firmalardan alınacak İş Deneyim Belgeleri. (İlanda yer alan tecrübe şartlarını SGK hizmet dökümü ve çalıştıkları iş yerlerinden alacakları iş deneyim belgeleriyle kanıtlayamayan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.) (2026-01 ve 2026-02 numaralı ilanlar için)

9.Kamu kurumlarının bilgi işlem birimlerinde çalıştığını gösterir tecrübe belgesi. (2026-03 numaralı ilan için)

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1.Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen gün ve saate kadar çevrim içi başvuru yapmakla yükümlüdür. Posta veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2.Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

3.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

MUAFİYET

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Bu kapsamda muafiyet talep edenlerin muaf olmalarına esas belgelerini çevrim içi başvuru modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

