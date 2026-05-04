İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi : 04.05.2026

Son Başvuru Tarihi : 18.05.2026

1.2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Görevlisi Atama ve Yükseltme Kriterleri'nde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak şartı ile aylık ve öz lük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

2. Başvuruda bulanacak adaylardan istenen yabancı dil belgesi aksi belirtilmediği sürece İngilizce'dir.

3.Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ba şvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4.Gerek duyulması durumunda; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversite web sayfa sından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

5.Üniversite gerek gördüğü takdirde ilgili mevzuatta tanımlanan işleyişe uygun olarak ilanı iptal edebilir.

6.İlanda belirtilen şartları karşılamayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

7.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

a) Akademik Personel Tam Zamanlı Başvuru Formu (Prof.Dr., Doç.Dr., Dr.Öğr.Üyesi) ve Başvuru Yapılan Ünvana Ait Değerlendirme Raporu (https://ik.ieu.edu.tr/tr/formlar linkinden ulaşabilirsiniz)

b) YÖK Formatlı Özgeçmiş

c) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

ç) Nüfus Cüzdanı Örneği

d) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet)

e) Noter Onaylı veya e-Devletten alınmış Diploma Fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi) (Yurtdışında Alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin Onaylanmış Olması)

f) Varsa Akademik Ünvana Atanma Yazıları

g) Yabancı Dil (İngilizce) Yeterliliğine İlişkin Belge ve Varsa Diğer Yabancı Dil Yeterliliğine İlişkin Belge

ğ) Başvuru İçin Gerekli Evraklar ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan; Dr. Öğr. Üyesi ve Doç. Dr. İçin 4 Adet Dosya veya 1 Adet Dosya ile 3 Adet CD/USB Bellek; Prof. Dr. İçin ise 5 Adet Dosya veya 1 Adet Dosya ile 4 Adet CD/USB Bellek.

h) Varsa Yurtdışı Deneyimi Gösterir Belge ile Kendi Alanında İngilizce Eğitim

Verildiğine Dair Belge

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR Mühendislik Fakültesi: 0(232) 4888122

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: 0(232) 4885301 Hukuk Fakültesi: 0(232) 4888351

Tıp Fakültesi: 0(232) 488 8321

Fax : 0(232) 2792626

4275/1-1