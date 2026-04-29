Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 5 Personel Alacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU NAKİL

YOLUYLA PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesi kapsamında kurumlar arası nakil yoluyla Kurumumuza mülakatla 2 (iki) mali hizmetler uzmanı, 2 (iki) veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve 1 (bir) teknisyen alınacaktır.

I) BAŞVURU ŞARTLARI:

Mali Hizmetler Uzmanı için;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda

kazanılmış hak aylık derecesi bakımından 1. derece mali hizmetler uzmanı kadrosunda çalışıyor olmak,

2. Hakkında devam etmekte olan veya aleyhine sonuçlanmış adli/idari soruşturma bulunmamak,

3. Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak gerekmektedir.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda veri

hazırlama kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni veya memur kadrosunda çalışıyor olmak,

2. Kurumun personel (özlük-atama), tahakkuk (memur maaş) veya satın alma (ihale) birimlerinin en az birinde 2 yıl çalışmış olmak ve ilgili birimlerin güncel mevzuatına hakim olmak.

3. Hakkında devam etmekte olan veya aleyhine sonuçlanmış adli/idari soruşturma bulunmamak,

4. Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak gerekmektedir.

Teknisyen için;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 6.

derece veya üstü teknisyen kadrosunda çalışıyor olmak,

2. Elektrik bölümünden mezun olmak ve bu alanda en az 2 yıl çalışmış olmak,

3. Kurum hizmet binasında meydana gelebilecek elektrik, mekanik ve diğer teknik arızaların tespiti, giderilmesi ve bu süreçlerin işleyişi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

4. Telefon santral sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak

5. Hakkında devam eden veya aleyhine sonuçlanmış herhangi bir adli ya da idari soruşturma bulunmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

II) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Detaylı Özgeçmiş

2. Öğrenim Belgesi (Son mezuniyet)

3. Görev yaptığı kurumdan onaylı Hizmet Belgesi

4. MEB onaylı Bilgisayar serfitikası (Memur olarak görev yapanlar için)

5. Adli Sicil Belgesi

6. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

III) BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular, gerekli belgelerle birlikte şahsen yada [email protected] e-posta yoluyla iletilecektir. Başvuru süreci 27 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak olup, 8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 18.00'de sona erecektir. Mülakata katılması uygun görülen adaylara ayrıca bildirim yapılacaktır.

Kurum İletişim Bilgileri:

Adres: Söğütözü Mah. 2177. Cad. No:4 Çankaya/ANKARA

Telefon: 0312 253 55 55 / 1199

(*) Nakil için muvafakat, adayların kendi sorumluluğundadır.