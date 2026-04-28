Kayseri Üniversitesi öğretim Elemanı Alım İlanı

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarihli ve 3 0590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıklan yapılan her türlü atamada ALES' ten en az 70puan almış olmak. Öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda; adayın, lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen hölüm/ana bilim dalı/ program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden, özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanların öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir Al.ES puan türünden, açıköğretim programlarından mezun olanların, araştırma görevlisi hariç öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında; mezun oldukları programın örgün eğitimle öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden veya ilan edilen bölüm/ ana bilim dalı hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki A/.ES puan türünden, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında alan türü değişen lisans programlarından mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun olanların, lisans öğrenimine başladıkları alandaki ALES puan türünü veya mezun oldukları programın ilan tarihinde öğrenci aldığı alandaki ALES puan türünden)

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın wcb sayfasında yer alan eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

- Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

- Transkriptte 4'lük ve 100'lüknot sistemi veya 5'lik ve 100'lük not sisteminin birlikte olması halinde; 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın web sayfasında yer alan eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır.

- Tecrübe şartı istenen ilan için; adayların başvuru evraklarına ilanda istenilen alanda çalıştığınıbelgelemesi gerekir. (Tecrübe süresinde lisans mezuniyetinden sonraki süreler esas alınacaktır.)

- İlanda belirtilen özel şartları taşımak.

- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Yönetmelik için https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=28947&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Muafiyet

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, (Değişik ibare: RG-3/3/2022-31767) 7 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolar ma atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda (Ek ibare:RG-7/1/2023-32066) uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde Almanca ve Fransızca öğretimi için istihdam edilecek Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasındaki şartlardan aşağı olmamak kaydıyla Senato tarafından belirlenecek ilgili yabancı dili öğretme bilgi ve yetkinliğine sahip öğretim görevlisi adaylarında merkezi sınav şartı aranmaz.

Meslek yüksekokullarının, hu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURMA YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Başvuru Dilekçesi Üniversitemiz web sayfasına duyuru metni ile birlikte eklenecektir.)

2- Özgeçmiş ve varsa yayın listesi

3- Lisans Diploması/Mczuniyct Belgesi Fotokopisi

4- İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak; YL, Doktora Öğrenim Durum Belgesi/ Mezuniyet Belgesi

5- Lisans Transkript Belgesi Fotokopisi

6- ALES Belgesi

7- Yabancı Dil Belgesi (İlgili Birimler İçin)

8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son Altı Ay İçinde Çekilmiş)

10- Tecrübe Belgesi (İlan Edilen Kadroya Bağlı Olarak İlanda İstenen Birimler İçin)

1 1- Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

12- Hizmet Belgesi (Daha Ünce Kamuda Hizmeti Olanlar İçin)

NOT: Atamaya bak kazanan adaydan, atama öncesi belgelerin asıllannın elektronik imzalı/ıslak imzalı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını. ibraz edemeyen adayın ataması yapılmayacaktır. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Adaylar başvurularını ^Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) içerisinde yer alan REKTÖRLÜK EVRAK KAYIT BİRİMİNE (Yazı İşleri) dosya içerisinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup; başvuru evraklarının eksiksiz olması gerekmektedir. (İlanda istenen tüm şartlanır belgelendirilmesi gerekmektedir.) Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. BAŞVURU EVRAKLARI İADE EDİLMEYECEKTİR.

E-devle t üzerinden alınan belgeler de geçerlidir.

Başvuruda bulunan adaylar yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

- İlan takviminde olası yapılacak değişiklikler, Üniversitemiz wcb sitesinde ilan edilecektir. (Bu konuda Üniversitemiz wcb sayfasında yapılacak olan tüm duyurular adaylara tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.) İlk başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayınlanma tarihi olarak esas alınacaktır. Olası gecikme halinde adaylara en az 15 günlük başvuru süresi tanınacak ve ön değerlendirme ile sınav takvimi Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

- Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

- Mezuniyet belgesinde lisansüstü eğitim yaptığı ana bilim/bilim dalına ilişkin bilgi olmayan adayların, ilgili ana bilim/bilim dalında lisansüstü eğitim yaptıklarım resmi yazı ile belgelendirmeleri halinde müracaatları kabul edilecektir.

Başvuru Adresi: Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 15 Temmuz Ycrleşkesi Rektörlük Binası (Rektörlük Evrak Kayıt Birimi) Talas/KAYSERt Tel: 0352 432 38 38/1061410617-10618-10621 . .

NOT: Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.