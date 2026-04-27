TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim elemanı alacak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Yabancı Diller Bölümüne "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca tam zamanlı öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvuracak tüm adayların; Başvuru dilekçesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Çalışma süresini gösteren hizmet belgesi (Öğretmenlik yaptığına dair), Lisans ve Lisansüstü diploması, Resmi transkript, Yabancı Dil belgesi, ALES belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurularda adayların belgelerin asıllarını ya da ıslak/e-imzalı/barkodlu örneklerini; şahsen başvurularda ise belgelerin ıslak/e-imzalı/barkodlu örneklerini veya asıllarını sunmak suretiyle fotokopilerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru dosyalarında yer alması gerekmektedir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. İlan duyuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazete'de ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne göre güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır. Duyuruların yayımlanacağı internet sitesi: https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/yabanci-diller-bolumu

Ön değerlendirme sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.