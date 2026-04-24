Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 8 Mayıs 2026

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 24 Nisan 2026 00:37, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 01:15
Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Müracaat edeceklerin bir sayfalık başvuru dilekçesini, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren özgeçmişini (Türkçe ve İngilizce), doktora belgesini (doktor öğretim üyesi kadrosu için), PDF formatında ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diploma denkliklerinin ilgili ve yetkili kurumlardan alınması gerekmektedir.

Adayların aşağıda belirtilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşulları da sağlamaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için:

. İlgili alanda tıpta uzmanlık, doktora derecesine sahip olmak,

. Seçkin uluslararası hakemli dergilerde bilimsel yayınlar yapmış olmak veya yapabileceğini destekleyen ön çalışmalar sunmak,

. Alanında İngilizce ders verebilecek yetkinliğe sahip olmak.

