Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden::

Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi, Üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 (on beş) gündür.

. AÇIKLAMA:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Bitlis Eren Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

. PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 6 (Altı) adet USB Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek veya posta/kargo ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

. DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Doçentlik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet USB Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek veya posta/kargo ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adayların dilekçeleri ekinde; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Adli Sicil Belgesi, varsa Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi, Erkek adaylar için Askerlik

Durum Belgesi, kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri (kurum içinden başvuranlar hariç) ve Yayın Listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 1 (Bir) adet fiziki dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren 4 (Dört) adet USB Flash Bellek ile kadro ilanının yapıldığı birime şahsen teslim ederek veya posta/kargo ile göndererek başvurmaları gerekmektedir.

. ÖNEMLİ NOTLAR:

1-Başvuracak adayların Bitlis Eren Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmekte olup www.beu.edu.tr adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar/Yönergeler kısmından başvuracakları ünvana ait formları, eksiksiz doldurup her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.

2-Yurt dışından alınan diplomaların ve ünvanların Yükseköğretim Kurulu veya Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

3-Başvuracak adayların başvuru formunda bulunan ilan numarasını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.

4-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

5-Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.

6- Teslim edilecek belgelerden E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belgeler kabul edilecektir. E-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir.

7- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

8-Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların; şahsen başvuru yapmaları halinde, başvuru dosyalarını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı katında bulunan Tıp Fakültesi Fakülte Sekreterliğine elden teslim etmesi gerekmektedir. Posta/kargo yolu ile başvuru yapacak adayların ise; başvuru dosyalarını gönderirken adres kısmına, "Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Merkez/BİTLİS" yazması gerekmektedir.

