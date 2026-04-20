Düzce Üniversitesi 24 sözleşmeli personel alacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (2026 - 1)

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2024 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular 20.04.2026 - 08.05.2026 talihleri arasında e-Devlet üzerinden "Düzce Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır. Online harici yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

I. GENELVE ÖZEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlan taşıyor olmak ve görevine başlamasına engel hali bulunmamak,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

7, 2024 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanına, Önlisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanına. Ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

8. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfta olmak, askerlikten muaf olmak,

9. Üniversitemizde normal mesai saatleri 08.00-17.00 olup vardiyalı çalıştırılacak personel için mesai saatleri 24 saat esaslı ve dönüşümlü çalışma şeklinde uygulanmaktadır. Adayların sözleşme imzalamaya hak kazanmaları durumunda, kendilerine uygulanacak mesai saatleri içerisinde ders sebebiyle görev yerlerinden ayrılmalanna izin verilmeyeceğinden herhangi bir kurumda örgün öğrenim öğrencisi olan adayların başvuru yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

2. BAŞVURU TAKVİMİ, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Başvuru Takvimi:

İlan Yayım Tarihi : 20.04.2026

Başvuru Başlangıç Tarihi : 20.04.2026

Son Başvuru Tarihi : 08.05.2026

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi: http://www.duzce.edu.tr ve https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim

* Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru ve değerlendirme takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

* Üniversitemiz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat yerine geçer.

Başvuru Şekli:

1. Başvurular, e-Devlet üzerinden "Düzce Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden 20.04.2026-08.05.2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

2, Şahsen başvuru alınmayacak, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3, Adaylann KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kuramların web servisleri aracılığıyla temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kuramlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların atama yapılmak üzere ibraz etmeleri gereken belgelere ilişkin duyuru ayrıca yayımlanacaktır.

4. Adaylar sadece tek bir unvan için ilan kodu belirterek başvuru yapacaktır. Birden fazla unvan ve ilan kodu ile başvuru yapıld ığı takdirde adayın bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

İletişim:

Telefon: 03805421120 Dahili: 1105-1118

e-posta: [email protected]

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan Online Başvuruda İstenilen Belgeler;

I. Vesikalık veya biyometrik fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

2. Ortaöğretim (lise ve dengi) okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri (2008 yılından sonra mezun olan adayların) e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. 2008 yılından önce mezun olan adaylar ise lise ve dengi okul mezuniyet belgesini pdf formatında ilgili alandan sisteme yükleyeceklerdir.

3. Başvuru esnasında sadece; hizmetin gereği ilave nitelikler olarak belirlenen özel şartlarda belirtilen, istenilen alanlarda eğitim aldığını/çalıştığım gösterir çahşma/görev belgeleri veya sertifikalar (Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için belgenin, ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmekte ayrıca sertifika (veriliş) tarihi bilgisi yer almayan ve ilan tarihinden sonra alınan eğitimleri ilan tarihinden önce alınmış olsa dahi - sertifika veya katılım belgeleri kabul edilmeyecektir.) sisteme yüklenecektir. Deneyim istenilen pozisyonlarda ise resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgeleri sisteme yüklenecektir. (Çalışma/iş deneyim belgelerinde; çalışma süresi, görev unvanı açıkça belirtilmiş, ıslak imzalı'onaylı olmalıdır.)

4. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak doldurup, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında ilgili alandan sisteme yükleyeceklerdir. Diploma veya mezun belgesi e-Devlet'ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.

5. İlan edilen unvanlardan belgelendirilmesi istenen durumlarla ilgili gerekli resmi belgelerin "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler alanından istenilen belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

Online başvuru haricinde başvuru alınmayacaktır.

Her aday sadece bir pozisyona başvurabilir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasında, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinde, başvuruda bulunan aday sorumludur.

KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri personel.duzce.edu.tr adresinden açıklanacaktır. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır.

Başvurular Komisyon taralından değerlendirildikten sonra ''http://www.personel.duzce.edu.tr" web adresinden ilan edilecektir. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan adaylar başvuru belgelerinin asıllarını ve Üniversitemiz tarafından ayrıca istenecek olan belgelerin asıllarını atama işlemleri için ibraz etmek zorundadırlar. Belge asıllarını ibraz etmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Her pozisyon için alınacak adayın 3 (üç) katı yedek aday belirlenecek olup asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözleşme imzalamaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web adresinden ilan edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak. Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

Tüm pozisyonlara ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme ve görev yerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6. maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi Üniversitemizce tek taraflı olarak feshedilir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

3475/1-1