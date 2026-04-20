Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. E-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 20.04.2026

Son Başvuru Tarihi : 04.05.2026

Ön Değerlendirme Tarihi : 05.05.2026

Sınav Tarihi : 07.05.2026

Sonuç Açıklama Tarihi : 11.05.2026

Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa Yerleşkesi, Yeni

Mevkii Ürgüp Sk. No:4 Mustafapaşa- Ürgüp/Nevşehir

Öğretim veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)

2. Başvuru formu (Üniversitemiz web sitesinden ulaşabilirsiniz),

3. ALES sonuç belgesi,

4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

7. Özgeçmiş,

8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet üzerinden alınabilir)

9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir),

10. Lisans/ Lisansüstü not dökümü (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir),

11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,

12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)

13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK'dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

NOT:

e-Devlet üzerinden temin edilemeyen mezuniyet belgeleri, transkript ve askerlik belgelerinin aslı veya resmi kurumlarca onaylı suretleri ve yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği olması gerekmektedir.

. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.

. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları üniversitemiz web sitesinde (www.kapadokya.edu.tr) yayınlanacak olup aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar belirtilen adrese ulaşması gerekmektedir.

Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvurular Mustafapaşa yerleşkesine yapılacaktır. (Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi Yeni Mevkii Ürgüp Sk. No:4 Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir)

İletişim: [email protected]

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi içerisinde aşağıdaki adrese teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Başvuru Adresi: Kapadokya Üniversitesi, Mustafapaşa Yerleşkesi, Yeni Mevkii Ürgüp Sk. No:4 Mustafapaşa- Ürgüp/Nevşehir

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler;

1. Başvuru formu ( Üniversitemiz web sitesinden ulaşabilirsiniz).

2. YÖK formatında özgeçmiş.

3. Yayın listesi.

4. Yabancı Dil Belgesi

5. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

6. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği.

7. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

8. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır).

9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.)

10. Başvuru evrakları ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 1 adet dosya ve 2 adet

USB kaydı.

(Bilimsel çalışmalar ve başvuru evraklarının USB içerisine eklenmesi gerekmektedir.)

