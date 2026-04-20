YÖK, 35 Sözleşmeli Personel Alacak

YÖK tarafından yayımlanan ilana göre personel alımları tamamen KPSS puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Adaylar arasından en yüksek puandan başlanarak yerleştirme yapılacak, ayrıca ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar da yedek aday belirlenecek.

Hangi kadrolara alım yapılacak?

İlanda yer alan bilgilere göre alım yapılacak başlıca kadrolar şu şekilde:

Koruma ve güvenlik görevlisi

Destek personeli (temizlik, mutfak, şoför)

Büro personeli (ön lisans ve lisans mezunları)

Avukat

Teknisyen (bilişim, inşaat, elektrik)

Toplamda 35 kişilik kontenjanın farklı öğrenim düzeylerinden adaylara açık olduğu belirtildi.

Başvuru şartları ve KPSS barajı

Adayların ilgili pozisyona göre değişmekle birlikte en az 60 veya 70 KPSS puanına sahip olması gerekiyor. Avukat kadrosu için bu baraj 75 puan olarak belirlendi. Ayrıca tüm adaylar için 35 yaş sınırı, ilgili mezuniyet şartı ve bazı kadrolar için deneyim, sertifika veya fiziksel yeterlilik gibi özel kriterler aranıyor.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Başvurular 20 Nisan 2026 ile 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla alınacak. Adayların başvuru sonrası oluşturulan belgeyi en geç 11 Mayıs 2026'ya kadar YÖK'e ulaştırması gerekiyor.

Sonuçlar internetten ilan edilecek

Yerleştirme sonuçları YÖK'ün resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden duyurulacak. Atanmaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak, ilan tebliğ niteliğinde sayılacak.

Güvenlik soruşturması şartı var

Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Ayrıca göreve başlamadan önce sağlık raporu ibraz edilmesi de zorunlu olacak.

İşte Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı İlanı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Kurulumuzda istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 35 sözleşmeli personel alınacaktır.

Genel Şartlar:

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d. 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığının alınmaması gerekmektedir.

5- Başkanlığımız her aşamada ilanı iptal etme veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6'ncı maddesi gereğince sözleşmeli personel olarak atanmaya hak kazananların, işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

7- Lisans mezunlarının başvurularında 2024-KPSS P3, ön lisans mezunlarının

başvurularında 2024-KPSS P93, ortaöğretim mezunlarının başvurularında 2024-KPSS P94 puan türleri dikkate alınacaktır.

8- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

10- Pozisyonlara, eşdeğerliliği kabul edilen bölüm/program/dallardan mezun olanların da başvuruları kabul edilecektir.

II-BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, 20.04.2026-04.05.2026 tarihleri arasında e-Devlet kapısı aracılığıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

Adayların başvurularının kabul edilebilmesi için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başvuru tarihleri arasında yapacakları başvuru sonrasında, Kariyer Kapısı Platformu "Başvurularım" sayfasında "Bilgiler" butonu üzerinden indirebilecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını en geç 11.05.2026 tarihi mesai sonuna kadar Başkanlığımıza posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir.

Aday başvuru bilgileri dokümanını Kurulumuza belirtilen süre içerisinde posta yoluyla ve şahsen ulaştırmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adaylar sorumludur.

III-İSTENİLEN BELGELER:

1- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Başvuru sırasında e-Devlet Kapısı'ndan otomatik kaydedilecektir.)

2- 2024 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (Başvuru sırasında e-Devlet Kapısı'ndan otomatik kaydedilecektir.)

3- Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için Barkodlu SGK Hizmet Dökümü (e-Devletten barkodlu belge alınacaktır.),(Başvuru sırasında aday tarafından sisteme yüklenecektir.)

4- Erkek adayların terhis veya askerlikten muaf olduğunu gösterir belge (Başvuru sırasında e-Devlet Kapısı'ndan otomatik kaydedilecektir.)

5- İstenen belgelerin ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmekte olup tarih bulunmayan belgeler geçersiz kabul edilecektir.

6- Başvuru yapılan pozisyon için istenilen belgeler.

IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

. İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

. KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adaylar resmi internet adresimizde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

. Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evrak resmi internet adresimizde yayımlanacaktır.

. Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakı tamamlayarak Kurulumuz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedecektir.

. Asıl adayların, işe başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığının tespit edilmesi durumunda, asıl aday yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastanelerden "Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Sağlık Durumu Bulunmadığı"nı belirten sağlık raporu istenecektir.

. İlanda bulunmayan hallerde genel mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

Bilgi için : Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı

Telefon : 0312 298 7000 4724-30-40-42

İlanen duyurulur.

3997/1-1