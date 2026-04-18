Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim elemanları alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerinde belirtilen asgari başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.

Adres : Ankara Bilim Üniversitesi Şehit Gönenç Cad. No:5

Maltepe/Çankaya/ANKARA

Telefon : 0 312 397 01 50

Başvuru Tarihi : 18.04.2026

Son Başvuru Tarihi : 02.05.2026

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanımız için;

ÖZEL ŞARTLAR

. İdarenin uygun görmesi halinde ilanımız kısmen ya da tamamen, her aşamasında, üniversitemiz internet sitesinde duyurulmak suretiyle iptal edilebilir.

. Postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmaz.

. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve hiçbir hak talep edemezler.

. İngilizce eğitim veren bölümler bölüm/program kısmında parantez içinde belirtilmiştir. Bu bölümler için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir, YÖK tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesine sahip olmak ya da "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" 8. Maddesini 7. Fıkrası koşullarını sağlamak gereklidir.

. Yeni açılan bölümler için yapılacak atamalarda "Ankara Bilim Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi" Madde 11 (1) 14. hükümleri uygulanabilir.

. Duyurular üniversitemiz internet sitesinden yapılacaktır (www.ankarabilim.edu.tr).