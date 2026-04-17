Milli Savunma Bakanlığı 57 sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

1 GENEL BİLGİLER

a) Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8'inci maddesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre 57 (elli yedi) sözleşmeli bilişim personeli temini yapılacaktır.

b) Temin süreci; başvuru, evrak kontrol, sözlü/uygulamalı sınav, sağlık kurulu raporu işlemleri ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması aşamalarından oluşmaktadır.

c) Bakanlık, gerek gördüğü takdirde uygulama sınavı yapılabilir ve bu kılavuzda yer alan hususlar kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir. Başvuru süresince adayların kılavuzda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

ç) Adaylar, sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler. Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) Başvuru kılavuzunda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

e) Adaylar, başvuru şartlarında istenen bilgi ve belgeleri (sertifika, mesleki deneyimi gösterir belge, diploma, YDS eşdeğerliği sınav bilgileri, SGK hizmet dökümü, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge vb.) "Bilgilerim" sayfasında yer alan "Diğer Bilgi/Belgeler" ekranından "Sözleşmeli Bilişim Personeli Bilgi ve Belgeleri" bölümüne yükleyeceklerdir.

f) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 25.12.2019 (On lisans) ve 11.03.2020 (Lisans) tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar haricinde beyan edilen eşdeğerlikler kabul edilmemektedir.

g) Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan "Uluslararası Yabancı Dil Sınavlan Eşdeğerlikleri Dokümanı " kapsamında eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavı (e-TEP, Cambridge C2 Proficiency, Cambridge Cl Advanced, CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Academic vb.) sonuçlarını "Sınav Bilgileri" ekranından "Sınav Bilgisi Ekle" butonunu kullanarak "Sınav Notu" bölümüne YDS eş değerlik puanım yazacak ve "Dosya Seç" bölümünden yabancı dil yeterlilik belgesini yükleyerek kaydedeceklerdir.

ğ) Adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları otomatik çekilecektir.

h) İlan Metninin "Genel Şartlar" bölümünün (3) bendi kapsamında başvuru yapacak adaylann "Diğer Bilgi/Belgeler" ekranından "Sözleşmeli Bilişim Personeli Bilgi ve Belgeleri" bölümüne diplomalarını yüklemeleri gerekmektedir.

ı) Adaylar tercih edeceği sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için özel şartlarda belirtilen "belgelemek" ifadesi bulunan belgeleri son başvuru tarihine kadar sisteme yüklemesi gerekmektedir. Belgelerin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü "Belge Görüntüle" butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihine kadar belgelerini sisteme yüklemeyen ya da okunaksız veya eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir,

i) Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerinde değişiklik yapabilirler ancak son başvuru tarihi bittikten soma başvuru işlemleri kapandığından dolayı tercihlerde değişiklik yapamayacaklardır.

j) Asil listedeki adaylardan; çeşitli sebeplerle katılmayanlar için boş kalan pozisyonlara, Bakanlıkça gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sözleşme yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a) GENEL ŞARTLAR

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunünun 48'iııci maddesindeki genel şartları taşımak,

(2) Fakültelerin 4 (dört) yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ile endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlar]odan mezun olmak,

(3) (2) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, eğitim ve eğitim bilimleri ile fen-edebiyat fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden ve istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak (Bu kapsamında başvuru yapacak adayların "Diğer Bilgi/Belgeler" ekranından "Sözleşmeli Bilişim Personeli Bilgi ve Belgeleri" bölümüne diplomalarını yüklemeleri gerekmektedir.),

(4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanun'un 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde sosyal güvenlik kuramlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

(5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

b) ÖZEL ŞARTLAR

(1) Kıdemli Yazılım Geliştirme Mimarı (Java) (1 Personel - Tam zamanlı -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katma Kadar)

(a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan yazılım geliştirme birimlerinde, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında en az 7 (yedi) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

(b) J2EEve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden birini kullanarak proje geliştirmiş olmak,

(c) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, vb.) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(ç) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

(d) Nesne tabanlı programlama ve tasarım kalıpları ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(e) Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) konularında tecrübe sahibi olmak,

(t) Web API ve Servisleri (SOAP, WCF, REST) oluşturma ve entegrasyonları konularında tecrübe sahibi olmak,

(g) Web teknolojileri (Angular, HTML5, JavaScript, jQuery vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(ğ) JavaScript framework ve kütüphanelerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak,

(h) Veri modelleme, veri tabanı tasannu ve optimizasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,

(ı) ORACLE veya PostgreSQL veri tabanı ile entegre uygulama geliştirme konularına hakim olmak,

(i) SQL dili hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(j) T-SQL veya PL/PGSQL dilleri hakkında bilgi sahibi olmak,

(k) NoSQL veri tabanı hakkında bilgi sahibi olmak,

(1) Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GİT vb.) kullanmış olmak,

(m) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

(n) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

(o) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

(ö) Kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

(p) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

(r) Konteyner mimarisi, Docker ve Kubeıııetes konusunda bilgi sahibi olmak,

(s) Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

(ş) AGILE ve SCRUM proje yönetim metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

(2) Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

(a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde antivirus, antispam, güvenlik duvan, örün uygulama güvenlik duvarı (Web Application Firewall-WAF), Saldırı Tespit Sistemi (Intrusion Detection System-IDS), Saldırı Koruma Sistemi (Intrusion Prevention System-IPS), içerik fıltreleme ve e-posta güvenliği konularında en az 7 (yedi) yıl çalıştığını belgelemek,

(b) Güvenlik Operasyon Merkezi/Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operations Center-SOC) kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

(e) Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,

(ç) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) konusunda bilgi sahibi olmak,

(d) Zafiyet Değerlendirme deneyimine sahip olmak,

(e) Network Forensics eğitimi tamamlama sertifikasına sahip olmak,

(f) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında bilgi sahibi olmak,

(g) E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen:

(a) Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak,

(I) Offensive-Security Certified Professional (OSCP),

(II) Elearn Security Certified Professional Penetration Tester (eCPPT),

(III)Licensed Penetration Tester (LPT),

(IV)GIAC Penetration Tester (GPEN),

(b) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

(3) Kıdemli Devops Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

(a) DevOps teknolojileri ve uygulamaları konusunda en az 7 (yedi) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,

(b) Kubernetes altyapısı kurulum ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(e) Docker konteyner teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(ç) İleri seviye Linux bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

(d) Cloud Servisleri (Azure), GİT tabanlı versiyon kontrol yazılımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(e) Kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

(i) Jenkins, Tekton, TeamCity, Bamboo vb. CI/CD araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(g) Monitoring(Prometheus, Grafana veya ELK Stack), Loging Otomasyon ve Script konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Kodun otomatik olarak test edilip yayına alma sürecine hakim olmak,

(ğ) Sonarqube hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(h) ArgoCD hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(ı) Ceph hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(i) Quay hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

0) PowerShell, Python, BashScript vb. script dillerinden en az birinde yazılı metin geliştirebilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(k) Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(1) Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(m) DevSecOps hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(n) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ve Mikroservis mimarisi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(o) NGINX, IBM WAS, Tomcat, Open Liberty vb. web sunuculanndan en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(ö) Java programlama dili ve Maven hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(p) Java uygulamaları performans analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(r) Sunucuları Terraform, Ansible veya CloudFormation gibi araçlarla kod yazarak altyapı oluşturabilmek.

Tercihen;

(a) Openshift, Rancher vb. Kubernetes orkestrasyon platformlarından en az birinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(b) Prometheus, Grafana, Loki, Zabbix vb, izleme araçlarından en az biri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

(4) Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

(a) PostgreSQL ve Oracle Veri Tabam Yönetim Sistemlerinde (VTYS);

(I) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde en az 1000 (bin) iç veya en az 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan veri tabanı yöneticisi (admin) olarak en az 7 (yedi) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

(II) Veri tabanı mimarisinin kurulumu, tasarımı ve optimizasyonu / normalizasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(III) Veri tabanında sürüm yükseltme ve yamalama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(IV)VTYS'de indeksleme, performans izleme ve iyileştirme (SQL Tuning), veri maskeleme, veri replikasyonu, konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(V) Sistem kapasite yönetimi, yedekleme ve yedekten geri dönme (Backup/Recovery/Restore) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(VI) Shell scripting (Unix, Linux, Windows) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(VlI)Veri tabanının başka bir yapıya, sürüme ya da sisteme uyarlanması (veri tabanı migrasyonu) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(VIlI)PL/pgSQL ve PL/SQL programlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(IX) Oracle RAC, ASM ve Grid mimarisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(X) PostgreSQL High Availability (HA) Clustering mimarisinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

(a) Büyük veri sistemlerinin kurulumu, yapılandırılması ve veri tabanlarına entegrasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(b) SQL Server Veri Tabam Yönetim Sistemi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(c) ETL Süreçleri, OLAP ve NoSQL veri tabanı mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak.

(5) Kıdemli Sızma Testi Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

(a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sızma testi uzmanlığı alanında en az 5 (beş) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

(b) Sızma testi metodolojileri ve raporlama yöntemleri hakkında deneyimli olmak,

(c) Nmap, Wireshark, Nessus, NeXpose, Metasploit, AppScan, Weblnspect, Burp Suite, Acunetix, NetSparker, Core Impact, Cobalt Strike sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçlarının en az üçünde deneyimli olmak,

(ç) Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(d) Örün uygulamaları ve ağ güvenlik testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(e) Python, Perl, Ruby, Power Shell, Bash veya C++ programlama dillerinin en az birisinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen;

(a) Sızma Testi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak;

(I) Offensive-Security Certified Professional (OSCP),

(II) Elearn Security Certified Professional Penetration Tester (eCPPT),

(III)GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT),

(IV)Certified Security Testing Associate (CSTA),

(V) GIAC Penetration Tester (GPEN) sertifikasına sahip olmak,

(b) Sızma testi etik kuralları, kurum kuralları ve ulusal kurallar hakkında bilgi sahibi olmak ve kurallara uymak. Bu doğrultuda test yapılan kurumun "güvenliğine", "bütünlüğüne" ve "gizliliğine" her daim önem vermek,

(c) Güvenlik açıklıklarının iş süreçlerine etkisini değerlendirebilmek,

(ç) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Ağ topolojisi ve yönlendirme protokolleri hakkında bilgi sahibi olmak,

(d) Unix/Linux ve Windows işletim sistemi yapılan ve çalışması (işlem yönetimi, dizin yapısı, kurulu uygulamalar vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

(6) Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

(a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya siber güvenlik uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl aktif olarak çalıştığım belgelemek,

(b) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak ya da eğitimini aldığını belgelemek,

(c) Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM, DLP ve DBF gibi güvenlik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

(ç) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında bilgi sahibi olmak,

(d) Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

(e) SIEM sistemlerini kurma, yapılandırma, yönetme ve merkezi iz kaydı (log) analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

(f) Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak.

Tercihen:

(a) Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı olarak aşağıdaki sertifikasyonlardan en az birine sahip olmak;

(I) Offensive-Security Certified Professional (OSCP),

(II) Elearn Security Certified Professional Penetration Tester (eCPPT),

(III)Licensed Penetration Tester (LPT),

(IV)GIAC Penetration Tester (GPEN),

(b) Zararlı yazılım analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

(c) Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine, analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

(ç) Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile veri tabam güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.

(7) Kıdemli Yapay Zeka Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

(a) Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.

(b) Veri Madenciliği, Derin Öğrenme ve Yapay Zeka uygulamaları alanında aktif olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

(e) Python veya Go programlama dillerinden en az biri ile proje geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve belgelemek,

(ç) Pandas, NumPy, Scikit-Learn, TensorFlow, PyTorch, Keras vb. makine öğrenmesi ve derin öğrenme kütüphanelerini kullanarak uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

(d) Doğal Dil İşleme (NLP) algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda uygulama tecrübesine sahip olmak,

(e) Deney takibi ve model yönetimi amacıyla WandB, MLflow veya benzeri platformları kullanmış olmak,

(f) Derin pekiştirmeli öğrenme (Deep Reinforcement Learning) algoritmaları ve yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmak,

(g) Açık kaynak LLM ekosistemindeki framework ve araçlar (Hugging Face Transformers, PEFT, LoRA, vLLM, Text Generation Inference vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

(ğ) Güçlü veri analizi, veri yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine sahip olmak.

Tercihen:

(a) Yazılım geliştirme metodolojileri (Agile, Serum vb.) ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü modelleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(b) GPU kullanımı, optimizasyonu ve GPU programlama modelleri (CÜDA, OpenCL vb.) konularında bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,

(c) Büyük veri analizi, veri madenciliği, istatistiksel modelleme, optimizasyon ve risk analizi konularında bilgi sahibi olmak,

(ç) Paralel ve dağıtık hesaplama yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak,

(d) Linux işletim sistemlerinden en az birini aktif olarak kullanmış olmak,

(e) RAG (Retrieval Augmented Generation) ve Prompt Engineering konularında bilgi sahibi olmak,

(f) Görüntü İşleme, Konuşma Sentezi, Konuşma Tanıma, Konuşma Anlama veya Örüntü Tanıma alanlarından en az birinde bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,

(g) İlgili alanda bilimsel yayın sahibi olmak.

(8) Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

(a) En az 5 (beş) yıl sistem uzmanı/yöııeticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

(b) 7000 kullanıcılı sistem merkezlerinde LINUX (Tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (Admin) olarak tecrübe sahibi olmak,

(c) Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemleri ve Yazılımlarının kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(ç) AD, DHCP, DNS ve benzeri sistem servisleri kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(d) Hyper-V, Vmware, KVM tabanlı sunucu sanallaştırma, yapılandırma alanlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(e) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma, izleme ve sorun çözümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

(f) Yüksek ölçekli depolama ve disk sistemlerinin (Storage Area Network) yönetimi, yapılandırılması ve yönetim süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

(g) Sunucu donanımlarının LINUX'ta yapılandırması (Disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

(ğ) Linux paket yönetim sistemlerine (DPKG, RPM) hakim, tercihen RED Hat Satellite platformu hakkında tecrübe sahibi olmak,

(h) ESXI yükseltme güncelleme ve yamaların geçilmesini sağlamak, LUN atanması, ağ tanımlanması, server/datastore migration konularında tecrübeli olmak,

(ı) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Süse Linux, CentOS) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı, Performance Tuning and Monitoring konusunda Vmware Vrealize Operation Manager kurulumu ve optimizasyonu konularında deneyim sahibi olmak,

(i) Openshift Sanallaştırma Yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

(9) Kıdemli Ağ Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

(a) Bilgi işlem birimlerinde; omurga ve kenar ağ anahtarı, ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir altyapıda en az 5 (beş) yıl ağ uzmanı veya ağ yöneticisi olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

(b) CCNP Cisco Certified Network Professional, CCNP Data Center, CCNP Security, CCDP Cisco Certified sertifikalarından birine sahip olmak ve bunu belgelemek,

(e) Network mimarileri tasarımı, planlama ve entegrasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,

(ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen araçların kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(d) Ağ izleme (Network Monitoring) araçlarının kurulum ve yönetim konularında deneyimli olmak,

(e) İşletim sistemleri ve ağ güvenliği konularında ve iş sürekliliği konularında tecrübeli olmak,

(f) Veri Merkezi taşıması ve İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Merkezi ağ yapıları tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(g) IPSEC, SSL VPN, MPLS, noktadan noktaya devre, WAN ve SD-WAN teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

(ğ) SDN mimarisi, VxLAN, EVPN teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

(h) Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi konularında bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,

(ı) IEEE 802. lx,Radius, Tacacs. NAC kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

(10) Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (1 Personel - Tam zamanlı -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

(a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 1,000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

(b) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgiye sahip olmak,

(c) ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi sahibi olmak,

(ç) Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript) konularında bilgi sahibi olmak,

(d) Javascript framework veya kütüphanelerinden en az birinde (React, Vue, Angular vb.) bilgi sahibi olmak,

(e) Konteyner mimarisi, Docker ve Kubernetes konusunda bilgi sahibi olmak,

(f) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

(g) Versiyon Kontrol Sistemleri (GIT, SVN vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

(ğ) Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

(h) Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

(1) Big Data ve NoSQL veri tabanları (MongoDB, Cassandra vb.) konusunda temel bilgiye sahip olmak.

(ll)Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (Asp.Net) (3 Personel - Tam Zamanlı -Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

(a) .NET, C# ve ASP.NET teknolojileriyle yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

(b) Asp.Net MVC ve .Net Core ile geliştirilen kurumsal projelerde çalışmış olduğunu belgelemek,

(c) 3.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,

(ç) Asp.Net, Asp.Net MVC, Asp.Net Core MVC ve üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş olmak,

(d) Çok katmanlı mimari, Micro Servis, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(e) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(f) Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS3, HTML5 vb. web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

(g) PostgreSQL, diğer ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmek ve SQL (TSQL, PL/SQL vb.) konulannda tecrübe sahibi olmak,

(ğ) Entity Framework Core veya Dapper gibi ORM (Object-Relational Mapping) araçlarından en az birinde ileri düzey deneyim sahibi olmak,

(h) Asenkron programlama (async/await. Task Parallel Library) konularında bilgi sahibi olmak,

(ı) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, GİT, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu araçlardan en az birini kullanmış olmak,

(i) Görev zamanlayıcılar (Hangfire, Quartz, crontab, Win scheduler vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

(j) Entegre geliştirme ortamları, raporlama yazılımları ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

Tercihen:

(a) Angular, React, Vue teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(b) MongoDB ve ElasticSearch NoSQL veri tabanları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(c) Nesneye Yönelik prensipler, Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,

(ç) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

(d) Geniş ölçekli çok katmanlı sistem mimarisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

(e) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

(f) Veri tabanı tasarımı, optimizasyonu ve performans artırımı konusunda tecrübeli olmak,

(g) Asenkron programlama (async/await, Task Parallel Library) konularında deneyim sahibi olmak.

(12)Siber Operasyon Merkezi Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) Siber güvenlik alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

(b) Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,

(c) Olay Korelasyon ve Analiz konularında deneyimli olmak,

(ç) Saldırı analizi ve olayların çözümlemesini yapabilmek,

(d) TCP/IP, ağ bilgisi, portlar, protokoller ve ağ güvenlik metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen:

(a) Siber Operasyon Merkezi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifıkasyonlardan en az birine sahip olmak;

(I) GIAC Continuous Monitoring Certification (GMON),

(11) Certified Information Systems Auditor (CISA),

(III) Certified Ethical Hacker (CEH),

(b) Sızma Testi teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak,

(c) Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi sahibi olmak,

(d) DNS, e-posta, örün servisi, FTP sunucu, DHCP sunucu, güvenlik duvarı, SNMP, Radius kimlik doğrulama ve kayıt alma (logging) hakkında bilgi sahibi olmak,

(e) Unix/Linux, IOS, Android ve Windows başta olmak üzere işletim sistemleri sistem yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

(13)Siber Güvenlik Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) Orta/büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde antivirus, antispam, güvenlik duvarı, örün uygulama güvenlik duvarı (Web Application Firewall- WAF), Saldırı Tespit Sistemi (Intrusion Detection System-IDS), Saldırı Koruma Sistemi (Intrusion Prevention System-IPS), içerik filtreleme yazılımı ve e-posta güvenliği konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

(b) Siber olay müdahale süreçlerinde tecrübeli olmak,

(e) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,

(ç) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Sanal Özel Ağ (VPN) konularında bilgi sahibi olmak,

(d) E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

(a) Certified Ethical Hacker (CEH) veya G1AC Penetration Tester (GPEN) sertifikasına sahip olmak,

(b) Sızma Testi teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak,

(c) Microsoft ve açık kaynak kodlu (Linux, Unix vb.) işletim sistemleri ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmak,

(ç) Web ve uygulama sunucusu yazılımları ile veri tabanı güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak.

(14)Sistem Uzmanı-1 (3 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) Sistem yönetimi alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

(b) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin ve bu işletim sistemleri vasıtasıyla sunulan AD, DNS, DHCP, Hyper-V ve Exchange servislerinin tasarım, kurulum yapılandırma, yönetim, bakım, izleme ve sorun çözümleri üzerine tecrübe sahibi olmak,

(c) Microsoft Exchange Server kurulumu, yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(ç) AD, DHCP, DNS ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

(d) VMware, HyperV ve Red Hat sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim bilgisine sahip olmak,

(e) Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme konusunda kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim ve sorun çözümleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(f) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

(g) Sunucularda çıkabilecek açıklıkları tespit etme ve giderme konusunda tecrübe sahibi olmak,

(ğ) Sunuculardaki işletim sistemi, yazılım ve donanım güncellemeleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

(h) Sunucu tabanlı saldırıların tespiti, raporlanması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

(ı) Veri depolama teknolojileri ve protokolleri (RAID, veri tekilleştirme vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(i) DellEMC, Netapp veya HPE veri depolama ve yedekleme sistemlerinin yönetimi ve iş sürekliliğine yönelik bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(j) Linux işletim sistemlerinde scripting (bash, csh, vb.) bilgi sahibi olmak,

(k) Düzenli olarak raporlama yapmak ve dokümantasyona önem vermek.

(15)Yazılım Geliştirme Uzmanı (Java) (12 Personel - Tam zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan yazılım geliştirme birimlerinde, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi konularında en az 3(üç) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

(b) Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda bilgiye sahip olmak,

(c) ORM araçlarından (Hibernate, JPA vb.) en az birinde bilgi sahibi olmak,

(ç) Web teknolojileri (HTML/HTML5, XHTML, CSS/CSS3, Javascript) konularında bilgi sahibi olmak,

(d) Javascript framework veya kütüphanelerinden en az birinde (React, Vue, Angular vb.) bilgi sahibi olmak,

(e) Konteyner mimarisi. Docker ve Kubernetes konusunda bilgi sahibi olmak,

(f) Web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

(g) Versiyon Kontrol Sistemleri (GIT, SVN vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

(ğ) Mikroservis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,

(h) Agile (Scrum, Kanban) süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

(ı) Big Data ve NoSQL veri tabanları (MongoDB, Cassandra vb.) konusunda temel bilgiye sahip olmak.

(16)İş Analisti Uzmanı (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) İş Analisti olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

(b) JIRA, Confluence, Trello, ClickUp, Proje yönetim araçlarından en az birinin kullanımında bilgi sahibi olmak ve bunu belgelemek,

(e) İş süreç yönetimi alanında eğitim almış olmak ve bunu belgelemek,

(ç) Mevcut süreçlerin iyileştirilerek hedef süreçlerin tanımlanması, modellenmesi, dokümante edilmesi ve süreç yaşam döngüsünün yürütülmesini sağlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(d) Gereksinim analizi ve modelleme UML (Unified Modeling Language), BPMN (Business Process Model and Notation), Visio, Wireframe konularında bilgi sahibi olmak,

(e) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında bilgi sahibi olmak,

(f) Veri analizine yatkın; Excel, Power BI, Tableau veya benzeri BI araçları hakkında bilgi sahibi olmak.

(17)Sistem Uzmanı-2 (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) Sistem yönetimi alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

(b) En az 7000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinin (2012,2012R2, 2016, 2019,2022) ve bu işletim sistemleri vasıtasıyla sunulan AD, DNS, DHCP, Hyper-V ve Exchange servislerinin tasarım, kurulum, yapılandırma, yönetim, bakım, izleme ve sorun çözümleri üzerine tecrübe sahibi olmak,

(c) Microsoft Exchange Servet kurulumu, yapılandırma ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(ç) AD, DHCP, DNS ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

(d) VMware, HyperV ve Red Hat sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim bilgisine sahip olmak,

(e) Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) konusunda kurulum, yapılandırma, bakım, izleme, yönetim ve sorun çözümleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(f) Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

(g) Sunucularda çıkabilecek açıklıkları tespit etme ve giderme konusunda tecrübe sahibi olmak,

(g) Sunuculardaki işletim sistemi, yazılım ve donanım güncellemeleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

(h) Sunucu tabanlı saldırıların tespiti, raporlanması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

(ı) Veri depolama sistemlerine yönelik bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(i) Linux işletim sistemlerinde scripting (bash, csh, vb.) bilgi sahibi olmak,

(j) Düzenli olarak raporlama yapmak ve dokümantasyona önem vermek.

(18)Ağ Uzmanı (6 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) CCNP Cisco Certified Network Professional sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek,

(b) Kritik ağ ve güvenlik sistemlerini analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek tecrübeye sahip olmak,

(c) Geniş Alan Ağı(WAN),Yerel Alan Ağ(LAN), TCP/IP, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 801.lx, SSL, DHCP, DNS ağ teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

(ç) Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi konularında bilgi, istek ve tecrübe sahibi olmak,

(d) Ağ cihazları güvenliği ve iş sürekliliği konularında tecrübe sahibi olmak,

(e) IEEE 802. lx, Radius, Tacacs, NAC kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

(f) Load Balander (Yük Dengeleme) hakkında bilgi sahibi olmak,

(g) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

(19)Yazılım Geliştirme Uzmanı (Asp.Net) (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) En az 3 (üç) yıl yazılım geliştirme projelerinde görev yapmış olmak ve bunu belgelemek,

(b) Asp.Net ile geliştirilen kurumsal projelerde çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

(e) Asp.Net MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

(ç) Entity Framework 4.5 ve üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

(d) Çok katmanlı mimari, Micro Servis, Web API, Web Servis (SOAP, WCF, REST) ve Windows Servis teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(e) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(f) Ajax, JQuery, Javascript, TypeScript, CSS3, HTML5 vb. web teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

(g) PostgreSQL ve diğer ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

(g) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, GİT, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bu araçlardan en az birini kullanmış olmak,

(h) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,

(ı) Entegre geliştirme ortamları, raporlama yazılımları ile yazılım geliştirme ve test deneyimine sahip olmak,

(i) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (ReFactoring), kodlama standartları ve standartlarının uygulanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

(j) SQL (TSQL, PL/SQL vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

(k) Görev zamanlayıcılar (Hangfire, Quartz, crontab, Win scheduler vb.) konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

(a) Angular, React, Vue teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(b) Nesneye Yönelik prensipler. Test Güdümlü Programlama, Object Relational Mapping (ORM) çerçeveleri ve Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak,

(c) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

(ç) Geniş ölçekli çok katmanlı sistem mimarisi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

(20)Proje Yöneticisi/Uzmanı (4 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) Bilgi ve Yazılım Teknolojileri alanında Proje Yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

(b) PMP (Project Management Professionel), CAPM (Certification Associate in Project Management), PMI-ACP(Agile Certified Practitioner), PRINCE2 (Project in Controlled Environment V2) eğitimlerinden en az birini almış olmak ve belgelemek,

(c) Proje yönetimi için kullanılan yazılımlarda deneyimli (Openproject, MS Project, JIRA vb.) olmak,

(ç) Proje yönetim sürecinde tüm paydaşlar ile koordineli çalışarak projenin amaç, kapsamına, bütçesine ve planına uygun olacak şekilde projelerin yürütülmesinde, sunum ve raporlarının hazırlanmasında çalışabilmek,

(d) Proje raporlamalarım, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirebilecek,

(e) Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen;

(a) ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınavlardan 70 (yetmiş) puan almış olmak,

(b) Sözleşme Yönetimi, Kalite Yönetimi, Konfıgiirasyon Yönetimi konularında bilgili olmak,

(c) Tedarik süreçlerine (ihtiyaç tanımlama dokümanı hazırlama, teknik şartname hazırlama vb.) hakim olmak,

(ç) İTİL ve ITSM süreçleri hakkında bilgili olmak.

(21)Sizma Testi Uzmanı (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimleri veya bunlara danışmanlık hizmeti veren firmalar ile en az 3.000 (üç bin) kullanıcıya hizmet veren bilgi sistem projelerinde Sızma Testi Uzmanlığı alanında en az 3 (üç) yıl tecrübeye sahip olmak ve bunu belgelemek,

(b) Sızma testi metodolojileri ve raporlama yöntemleri hakkında en az 2 (iki) yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

(c) Nmap, Wireshark, Nessus, NeXpose, Metasploit, AppScan, Weblnspect, Burp Suite, Acunetix, NetSparker, Core Impact, Cobalt Strike sızma testleri ve güvenlik açığı değerlendirme araçlarının en az ikisinde deneyimli olduğunu belgelemek,

(ç) Sızma Testi Uzmanı olarak aşağıdaki sertifıkasyonlardan en az birine sahip olmak ve belgelemek. İlgili uzmanlığın daha üst seviye sertifikasyonları da kabul edilecektir;

(I) Offensive-Security Certified Expert (OSCE),

(II) Elearn Security Certified Professional Penetration Tester (eCPPT),

(III) Elearn Security Certified Web Application Penetration Tester (eCWPT),

(IV) GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)EC-Council Certified Security Analyst (ECSA),

(V) Licensed Penetration Tester (LPT),

(VI) Certified Security Testing Associate (CSTA),

(VII) Certified Penetration Testing Engineer (CPTE),

(VIII) Certified Professional Technical Communicator (CPTC),

(IX) Offensive-Security Certified Expert (OSCE),

(X) GIAC Penetration Tester (GPEN),

(d) Ağ güvenliği konularında (kriptolama, güvenlik duvarları, NAC, IPS/IDS, kimlik doğrulama, erişim kontrol listeleri vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(e) Örün uygulamaları ve ağ güvenlik testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

(22) Yazılını Geliştirme Uzmanı-1 (Python) (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) Yazılım Geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl Python programlama dili ile geliştirme yapmış olmak ve bunu belgelemek,

(b) SQL ile senaryo bazlı veri analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(c) PL-SQL, T-SQL ve NoSQL konularında bilgi sahibi olmak,

(ç) İstatistiksel analiz teknikleri ile veri analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

(d) Yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları, veri madenciliği ve doğal dil işleme konularında bilgi sahibi olmak,

(e) Proxy, CAPTCHA, IP engellemeleri ve dinamik web sayfaları ile çalışmış olmak,

(f) BeautifulSoup, Scrapy, Selenium, Requests kütüphaneleri ile çalışmış olmak,

(g) Frontend Teknolojileri hakkında (HTML, CSS, Javascript, Typescript) temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

(ğ) Scikit-learn, Numpy, Matplotlib, Pandas, Seaborn, TensorFlow, PyTorch, Torch. Keras vb. kütüphaneler hakkında bilgi sahibi olmak.

(23) Yazılım Geliştirme Uzmanr-2 (Python) (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katma Kadar)

(a) Yazılım Geliştirme alanında en az 3 (üç) yıl Python programlama dili ile geliştirme yapmış olmak ve bunu belgelemek,

(b) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

(c) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi sahibi olmak,

(ç) Nesne tabanlı programlama hakkında bilgi sahibi olmak,

(d) Frontend Teknolojileri hakkında (HTML, CSS, Javascript, Typescript) temel düzeyde bilgi sahibi olmak,

(e) PL-SQL, T-SQL ve NoSQL konularında bilgi sahibi olmak,

(f) Os, sys, datetime, math, random, json vb. kütüphaneleri hakkında bilgi sahibi olmak,

(g) SQL (SELECT, INSERT, JOIN vs,), SQLITE, PostgreSQL, MySQL ile Pyhton bağlantısı (sqlite3, psycopg2, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

(ğ) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemleri (TFS, GİT, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak ve bu araçlardan en az birini kullanmış olmak,

(h) Geliştirilen uygulamanın yayınlanacağı uygulama sunucusunun yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

(24)Yazılım Test Uzmanı (3 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) Yazılım Testi alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

(b) Test senaryosu yazma, test planı hazırlama, hata raporlama ve test dokümantasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

(c) Yazılım performans test araçları (JMeter, SoapUI veya Postman vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

(ç) Geliştirilen uygulamaların test faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında bilgi sahibi olmak,

(d) Nesne tabanlı programlama hakkında tecrübe sahibi olmak,

(e) PL-SQL, T-SQL ve NoSQL konularında bilgi sahibi olmak,

(f) Hata izleme yazılımlarından en az biri hakkında bilgi sahibi olmak,

(g) Arayüz, performans ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak.

(25)Ağ Yönetim Uzmanı (2 Personel - Tam zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) Ağ Yönetim alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

(b) CCNP Cisco Certified Network Professional sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek,

(c) Yerli ürün kurulumu, kullanımı, işletimi vb. konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(d) Veri Merkezi taşıması ve tasarımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(e) Ağ izleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

(f) Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

(26) Sistem Uzmanı-3 (2 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme

Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) Sistem Yönetimi alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

(b) Windows, Linux/Unix (Ubuntu, CEntOS, Red Hat vb.) sistemlerinde Sunucu kurulumu, yapılandırma ve konfigürasyon ayarları konularında bilgi sahibi olmak,

(c) RAID konfigürasyonu, SAN/NAS yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

(ç) TCP/IP, DNS, DHCP, NAT, VLAN, VPN, port yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

(d) Sistem altyapısı ve bileşenleri ile ilgili tedarik, bakım ve onarım şartname ve sözleşmelerini hazırlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

(27)Sistem Uzmanı (Windows) (1 Personel - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

(a) Sistem Yönetimi alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

(b) Windows Server sürümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(e) Active Directory (AD) Kullanıcı, grup, OU, GPO yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

(ç) DNS, DHCP, WSUS gibi temel servislerin kurulumu ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

(d) File Server, Print Server, RDS (Remote Desktop Services), Hyper-V kurulumu, sanal makinelerin yönetimi, VM snapshot, klonlama ve ağ yapılandırmaları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

(e) Firewall, IDS(Izinsiz Giriş Tespit Sistemi) / IPS (Saldırı Önleme), VPN (Sanal Özel Ağ), NAT (Ağ Adresi Dönüştürme) gibi ağ güvenlik bileşenleri hakkında bilgi sahibi olmak,

(f) Sistem altyapısı ve bileşenleri ile ilgili tedarik, bakım ve onarım şartname ve sözleşmelerini hazırlama tecrübesine sahip olmak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ

a) Başvurular, 17 Nisan-04 Mayıs 2026 (saat 17.30'a kadar) tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile çevrimiçi yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b) Adaylar, "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresine e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak "Tercih Yap" ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra 'Tercihlerimi Göster' butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.

4. BAŞVURU ÜCRETİ

a) Başvuru ücreti 400 (dört yüz) TL'dir.

b) Başvuru ücretleri, başvuru işlemlerinin tamamlanmasını müteakip en geç 04 Mayıs 2026 (saat 23,30'a kadar) tarihine kadar T.C. Vakıflar Bankasının intemet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden "Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri" ekranından başvuru sahibinin (adayın) T.C. kimlik numarası girilerek yatırılacaktır.

c) Şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirten adayların "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Hak kaybına uğramamanız açısından bu durum önem arz etmektedir. Bu kapsamda;

(1) "Milli Savunma Bakanlığı Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetleri Yönetmeliği"nin 8. maddesinde (ilgili maddenin 1. fıkrasının (e) bendinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde) belirtilen şehit/gazi eş ve çocukları, ilgili kurumdan/bakanhktan (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) alınmış kanun numarasını belirtir onaylı belgeyi başvuru esnasında taratarak sisteme yükleyecek, belgenin aslını (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini beraberinde getirecek,

(2) Söz konusu belgeyi başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit/gazi eş ve çocukları başvuru ücreti yatırmayacak,

(3) Sehven yapılan başvuru ücreti ödemeleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir,

ç) Başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) Başvuru ücretini yatırdığı halde başvuru şartlarını sağlamayan, kontenjana girmeyen, sınava girmeyen, sınava giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan adayların başvuru ücretleri iade edilmeyecek/devredilmeyecektir. Bu konu ile ilgili itiraz başvurulan dikkate alınmayacaktır. Başvuru ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

e) Adayın kendi kusuru dışında idari sebeplerle sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde dilekçe ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

5. SINAV TARİHİ VE YERİ

a) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında başvuru sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yayımlanacaktır.

b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine elektronik posta veya cep telefonuna kısa mesaj gönderilerek bilgilendirme yapılacaktır.

6 SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER

a) Sınav çağrı belgesi,

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

c) Erkek adaylardan;

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesinin aslı

(e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti),

(2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı

(e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti),

(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti),

ç) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belgenin aslı (Adli sicil kaydı bulunan adaylar, ilgili mahkeme karan/kesinleşme şerhinin aslını beraberinde getirecektir.),

d) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

e) Kılavuzun 2. maddesinin "Genel Şartlar" başlığının (d) fıkrasında belirtilen mesleki tecrübeyi ve sürelerini gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır. Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe aşağıdaki hususları içerecek şekilde belgelennıelidir. Başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan imzaya yetkili yönetici veya temsile yetkili ortak tarafindan ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunun teyit edilememesi durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır),

f) SGK hizmet dökümü,

g) En az 2 (iki) güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

ğ) Her bir pozisyon için bu kılavuzun 2. maddesinin "Özel Şartlar" başlığında istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler.

7 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

a) 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS-P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son 5 (beş) yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

b) KPSS-P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS-P3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfir) olarak değerlendirilecektir.

c) Sözlü/uygulamalı sınava, pozisyon sayısının 10 (on) katı aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınava çağrılacaktır.

ç) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

8. SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME

a) Sınav komisyonu tarafından adaylar;

(1) Başvuru yapılan unvanın gerektirdiği mesleki bilgi ile yetkinlikler veya adayın mezun olduğu alanla ilgili temel konular hakkında bilgi düzeyi,

(2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

(3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

(4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

(5) Genel yetenek ve genel kültürü,

(6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayn ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. [(1) bendi için elli puan, diğer bentlerin her biri için onar puan)]

b) Sözlü/uygulamalı sınavında başarılı sayılmak için sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

e) Adayların sözlü/uygulamalı sınav notu, sınav başarı puanı olarak kabul edilir.

ç) Değerlendirme neticesinde her Unvan için asi! ve yedek liste ayn ayrı belirlenecektir.

d) Sınavı kazanan adayların notlarının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.

e) Sınav sonuçlan "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde yayımlanacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığa elden iletilmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 15 iş günü içinde sınav komisyonu tarafindan değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Söz konusu itiraz neticesinde ilan edilen listelerde bir değişiklik olması durumunda güncel listeler "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde yeniden ilan edilecektir.

9. DİĞER HUSUSLAR VE İŞE BAŞLAMA

a) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri;

(1) Sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olan adayların "Milli Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik"in 14'tlncü maddesinin dördüncü fıkrası gereği tam teşekküllü bir devlet hastanesinden "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı yoktur." kararlı sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir.

(2) Adayların aldıkları sağlık kurulu raporlarını, sınav sonuç duyurusunun yayımlandığı tarihten itibaren duyuruda belirtilen süre içinde (Adayın sağlık kurulu raporuna itirazı ile başlayıp kontrol veya hakem hastanenin karar tarihine kadar geçen süreler dahil) elden veya posta yolu ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığına (Cebeci Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi No.: 31 Çankaya/ANKARA) ulaştırmaları gerekmektedir.

(3) Belirtilen tarihten sonra Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına gönderilen/ulaşan sağlık kurulu raporlarına işlem yapılmayacak ve sağlık kurulu raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hakkında hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır. Süresi içinde ulaştırılmayan raporlardan ve posta gecikmelerinden Bakanlığımız sorumlu değildir.

b) Aday Bilgilendirme İşlemleri;

(1) 1325 Sayılı Askeri Okullar, Askeri Öğrenciler, Askeri Fabrikalar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un ek madde 17'sinin "(Ek:12/6/2024-7517/20 md.) Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Milli Savunma Bakanlığının internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir." hükmü doğrultusunda tüm duyurular "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yayınlanacak, gerektiğinde bilgilendirmeler kısa mesaj (SMS) ile yapılacaktır.

(2) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

c) İşleme Başlama İşlemleri;

(1) Listede adı bulunan asil adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir.

(2) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde Milli Savunma Bakanlığına müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan ve bu süre içinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılır.

(3) Asil adaylar arasından hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

(4) Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların tebligatları, yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. İlk başvuru tarihinden itibaren adayların tebligat adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını dilekçe ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Tebligat adresine ilişkin değişikliklerin Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına bildirilmesi adayın kendi sorumluluğundadır. Adres değişikliği nedeniyle işlem yapılamayan tebligatlardan Bakanlığımız sorumlu değildir.

(5) Adaylara gönderilecek tebligatlarda adayların adres bilgileri, MERNİS üzerinden alınacaktır. Anılan nedenle adayların ikamet adreslerinin güncel olması adayların kendi sorumluluğundadır.

ç) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

