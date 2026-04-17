Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

1) Başvurular ilanın Resmi Gazete' de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde online olarak (https://ilan.dicle.edu.tr) adresinden kabul edilecektir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Şahsen başvuru yapmak isteyen adaylar, ayrıca online başvurusunu da yapmak zorundadır.)

2) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, ilanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

3) Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri başvuru form dilekçesini, doçentlik belgesini, öğrenim belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, 1 adet fotoğrafını, özgeçmiş ve yayınlar listesini, yönergemizde yer alan puanlama tablosu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, resmi gazete ve eğiticilerin eğitimi belgesini çevrimiçi olarak (https://ilan.dicle.edu.tr) adresine yüklemeleri gerekmektedir.

4) Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri başvuru form dilekçesini, doçentlik belgesini, öğrenim belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, 1 adet fotoğrafını, özgeçmiş ve yayınlar listesini, yönergemizde yer alan puanlama tablosu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, resmi gazete ve eğiticilerin eğitimi belgesini çevrimiçi olarak (https://ilan.dicle.edu.tr) adresine yüklemeleri gerekmektedir.

5) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri başvuru form dilekçesini, nüfus cüzdanı fotokopisini, özgeçmiş ve yayınlar listesini, yabancı dil belgesini, öğrenim belgelerini, 1 adet fotoğraf, yönergemizde yer alan puanlama tablosu ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, resmi gazete ve eğiticilerin eğitimi belgesini çevrimiçi olarak (https://ilan.dicle.edu.tr) adresine yüklemeleri gerekmektedir.

6) Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime hitaben yazacakları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı/program ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

7) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular ile postayla yapılacak başvurular kabul

edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar ilan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

8) Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; yükseköğretim kurumları tarafından verilen "Eğiticilerin Eğitimi Belgesi"ne sahip olmaları gerekir. Yükseköğretim kurumları dışında alınan Eğiticilerin Eğitimi Belgeleri Rektörlüğümüze bağlı Sürekli Eğitim Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilecektir. (Bu belge atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

9) Adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm duyurular, Üniversitemizin resmi internet sitesi ( https://www.dicle.edu.tr/) üzerinden yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Doçentlik kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrosuna profesör ve doçentler müracaat edemezler. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup, başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

10) İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanun'un Ek 38'inci maddesi uyarınca belirlenen %30'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

11) Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomalarının YÖK Başkanlığınca doktora ve doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması ve bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir.

12) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu öğrenim belgeleri geçerlidir.

13) Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

14) Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 04.03.2026 tarihli, E.16294 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı ile bildirilen 25.02.2026 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize verilen atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

15) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

İlan olunur.