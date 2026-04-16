Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

. İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) şahsen veya posta ile başvuru yapılması gerekmektedir.

. Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan dosyada bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstermeleri gerekmektedir.

. Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan "Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi"ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak sunması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin eklenmesi gerekmektedir.

. Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir "özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı" hazırlamaları ve 3 farklı kişiden alınacak referans mektuplarını da müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

. Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik ünvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması

ve belgelendirilmesi şarttır.

. Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartlarının sağlanması gerekmektedir.

. Adayların, ilan tablosunda 'Açıklama' sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

. Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.

. Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

. Son müracaat tarihi 4 Mayıs 2026 mesai bitimidir.

. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

. İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

. İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı

bildirim yapılmayacaktır.

. Tüm başvuru evraklarının güncel tarihli olması gerekmektedir. Güncel tarihli olmayan evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

. Eğitim dili İngilizce olan bölümlere yapılan başvurularda "İngilizce" puan türünden alınan Yabancı Dil Belgesi sunulmalıdır. Diğer puan türleri

dikkate alınmayacaktır.

. İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını ve ilan edilen pozisyonu iptal edebilir.

İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vb.) açıkça belirtilecektir.

(https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (NOTER veya Aslının görülerek Dekanlık/Müdürlük Sekreterliği tarafından onaylı hali)

3. Özgeçmiş,(YÖK EK-3 Formatında) (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/)

4. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet üzerinden alınan belge)

5. Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

6. Yüksek Lisans Diploma fotokopisi (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

7. Öğrenci Belgesi (Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge)

8. Tecrübe Belgesi ( Çalıştığı Kurumlardan alınan belge) (NOTER, e-Devlet Hizmet Döküm Belgesi ile uyumlu olmalıdır.)

9. SGK Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (E-Devlet üzerinden alınan belge)

10. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

11. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (NOTER, Üniversite onaylı veya e-Devlet üzerinden alınan belge )

12. ALES Belgesi

13. YDS/YÖKDİL veya eşdeğerliliği mevzuata uygun Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi.

14. 2 Adet vesikalık veya biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

15. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

Adres:Osmanlı Mah. Havaalanı Yolu Bulvarı No:267 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Şahinbey-GAZİANTEP

Tel: Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 0342 211 80 80 Dahili:1100

Yabancı Diller Yüksekokulu 0342 211 80 80 Dahili: 1130

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 0342 211 80 80 Dahili: 1330

Faks: 0342 211 80 81 E-Mail: [email protected]

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 16.04.2026

SON BAŞVURU TARİHİ : 04.05.2026

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 06.05.2026

GİRİŞ SINAVI GİRİŞ TARİHİ : 13.05.2026

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 20.05.2026

- Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

- Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

- Atanmaya hak kazanan adayın tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

- Asıl kazanan adayların sonuç açıklama tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ilgili birime başvuru yapması gerekmektedir.

- YÖKDİL Yabancı Dil sınav sonuç belgesiyle başvuru yapan adayların ilgili alanda sınava girmesi gerekmektedir (Fen, Sosyal, Sağlık).

- Tüm başvuru evraklarının güncel tarihli olması gerekmektedir. Güncel tarihli olmayan evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

