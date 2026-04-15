Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 135 Uzman Yardımcısı Alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden: MİLLİ EMLAK UZMAN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere "Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile; 135 (yüzotuzbeş) adet Milli Emlak Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

1. YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1.1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

1.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

1.3. Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

1.4. 01.01.2026 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, gerekir. (01.01.1991 ve sonrasında doğmuş olanlar.)

2. BAŞVURULAR

2.1. Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvurular, 20 Nisan 2026 tarihinde başlayıp 26 Nisan 2026 tarihinde saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2.2. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı/Alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

2.3. Adayların öğrenim durum/mezuniyet bilgisi, nüfus bilgileri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi, erkek adaylar için askerlik durum bilgileri web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.

2.4. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususlardaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.1. Şartları taşıyanlardan yazılı sınava çağrılacak aday sayısı; talepte bulunan kadro veya pozisyon sayısının 10 katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.

3.2. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar, Bakanlığımız internet sayfasında yapılacak duyuru ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecektir.

3.3. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara; kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihinin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi 01 Haziran 2026 tarihinde https://ais.gazi.edu.tr/ yayınlanacak olup, sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamayacaktır.

3.4. Adaylar sınava;

a) Sınava Giriş Belgesi ve

b) Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, fotoğraflı ve TC Kimlik Numaralı Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, fotoğraflı ve geçerlilik süresi devam eden pasaport, fotoğraflı Geçici Kimlik Belgesinden (T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden aldıkları ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı, mühürlü barkodlu/karekodlu belge) biri ile girebileceklerdir.

(a) ve (b) fıkralarında belirtilen belgeleri yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

3.5. Adayların sınava alınırken yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, hesap makinesi, saat, anahtarlık, otomobil anahtarı, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kağıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecektir. Anahtarlıksız basit ev anahtarı bulunabilir. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

3.6. Yazılı sınavın başlamasını müteakip herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı vb.) salondan çıkan aday, tekrar sınava alınmayacaktır.

3.7. Yazılı sınava katılacaklar listesine, bu listenin ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlığımıza itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, sınav kurulunca itiraz hakkının sona erdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılınması halinde en fazla on iş gününe kadar uzatılabilir.

3.8. Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

3.9. Başvuru şartlarını haiz olmayanların başvuru belgeleri, talepleri halinde kendilerine iade edilir.

4. SINAV KATILIM ÜCRETİ

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan aday başına 750 TL (KDV dahil) sınav katılım ücreti alınacaktır. Ücret ödeme ve sınav kaydı işlemleri 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, e-Devlet şifreleriyle https://ais.gazi.edu.tr adresine girerek "e-Devlet ile Giriş Yap" seçeneğini tıklayıp tüm bilgileri eksiksiz doldurmak suretiyle sisteme üye olacaklar; sisteme üye olan ve ücretini yatıran adayların ayrıca herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Sınav katılım ücretini yatırmayan adaylar sınava kabul edilmeyecektir.

5. YAZILI SINAV

Yazılı sınav 06 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'de Ankara'da tek oturumda yapılacaktır. Saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınav binasına alınmayacaktır. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakikadır, talebi uygun görülen engelli adaylar için ek süre verilecektir. Sınav giriş belgesine ilişkin bilgiler Kariyer Kapısı Platformunda ayrıca ilan edilecektir.

5.1. Adaylar yazılı sınavda aşağıdaki konulardan sorumludur.

a) İktisat Grubu;

1) Mikro iktisat.

2) Makro iktisat.

b) Maliye Grubu;

1) Kamu maliyesi.

2) Maliye politikası.

c) Hukuk Grubu;

1) Anayasa hukuku.

2) Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku).

3) İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı.

4) Borçlar hukuku (Genel hükümler).

5) Ticaret hukuku (Başlangıç).

6) Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu;

1) Genel muhasebe.

5.2. Sınav; soru kitapçığı A-B ve cevap anahtarı A-B-C-D-E seçenekli olmak üzere test usulünde yapılacak olup sınavda her soru 5 (beş) seçenekli olacak ve her bir sorunun sadece bir doğru cevabı olacaktır. Toplam (80) soru bulunacaktır.

5.3. Sınav sorularının hazırlanmasında 01.04.2026 tarihine kadar olan mevzuat esas alınacaktır; bu tarihten sonra ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler dikkate alınmayacaktır.

5.4. Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir.

5.5. Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir. Yayınlanan cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Gazi Üniversitesi tarafından belirlenmesi durumunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenek/seçenekleri sınav sonucu hesaplanırken değerlendirmeye dahil edilecektir. Değerlendirme sırasında veya itiraz sonucunda Gazi Üniversitesi tarafından yazılı sınavda hatalı soru/sorular tespit edilmesi halinde hatalı olduğu sonucuna varılan soru/sorular iptal edilecek, bu soruların puanları diğer sorulara eşit olarak dağıtılarak adayların puanları geçerli sorulara verilen doğru cevaplar üzerinden hesaplanacaktır.

5.6. Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) duyurulacak olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

5.7. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak belirtilen kadro veya pozisyonun 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava alınacaktır.

5.8. Adaylara sınav esnasında kullanmaları için GAZİÖDM tarafından kalem seti dağıtılacaktır.

6. İTİRAZLAR

6.1. Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasını takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde https://ais.gazi.edu.tr adresinde başvurularım bölümünden 150 TL itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) yatırılmasını müteakip (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz); https://ais.gazi.edu.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve parola girilerek giriş yapıldıktan sonra "İşlemler>İtiraz" menüleri altında sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz formunu doldurup "Gönder" butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklardır. Adaylar tarafından itirazlarında değişiklik yapılmasının istenilmesi halinde süresi içerisinde, herhangi bir ücret ödenmeksizin gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

6.2. Üniversiteye ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ve talep konusu açıkça anlaşılmayan formlar ile Üniversiteye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır

6.3. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihi takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde https://ais.gazi.edu.tr adresinde başvurularım bölümünden 150 TL itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girilerek) yatırılmasını müteakip (Havale, EFT veya diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmaz); https://ais.gazi.edu.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve parola girilerek giriş yapıldıktan sonra "İşlemler>İtiraz" menüleri altında sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz formunu doldurup "Gönder" butonu ile evrakı elektronik ortamda göndermiş olacaklardır. Adaylar tarafından itirazlarında değişiklik yapılmasının istenilmesi halinde süresi içerisinde, herhangi bir ücret ödenmeksizin gerekli güncellemeler yapılabilecektir.

6.4. Üniversiteye ulaşmayan, ilgili alanları eksik olan formlar, süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile ve talep konusu açıkça anlaşılmayan formlar ile Üniversiteye faks, e-posta ve/veya diğer biçimlerde ulaştırılan formlar işleme alınmayacaktır. İtiraz başvuruları 5 (beş) iş günü içerisinde Üniversite tarafından incelenerek kesin olarak karara bağlanacaktır.

7. SÖZLÜ SINAV

7.1. Sözlü sınav aşamasında adaylar;

7.1.1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

7.1.2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

7.1.3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

7.1.4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

7.1.5. Genel yetenek ve genel kültürü,

7.1.6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav gerçekleştirilir.

7.2. Adaylar, (6.1.1) maddesi için elli (50) puan, (6.1.2) ila (6.1.6) maddelerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

7.3. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

8. BAŞARI SIRASININ OLUŞTURULMASI

8.1. Sınav kurulunca; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve yarışma sınavı başarı listeleri öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı hazırlanır. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

8.2. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro veya pozisyon sayısı kadar asil, alınacak uzman yardımcısı kadro veya pozisyon sayısının yarısını geçmemek kaydıyla da yedek liste belirlenir.

8.3. Başarı listeleri Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) duyurulacak olup, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir.

8.4. Adaylar, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yarışma sınavı kesin sonucuna itiraz edebilir. Yapılan itirazlar, itiraz hakkının sona erdiği günden itibaren sınav kurulunca otuz gün içerisinde sonuçlandırılır.

8.5. İtirazların sonucuna göre hazırlanan kesin başarı listesi Bakanlık internet sayfasında (www.csb.gov.tr) yayımlanacak olup, Kariyer Kapısı üzerinden de görüntülenebilecektir.

8.6. Yarışma sınavında 70 (yetmiş) puan ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

9. UZMAN YARDIMCILIĞINA ATAMA

9.1. Yarışma sınavını asil olarak kazananlar, ibraz edecekleri belgelerle birlikte yazılı olarak idarelere yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun milli emlak uzman yardımcısı kadro veya pozisyonlarına idarelerce atanırlar.

9.2. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemi yapılmaz.

9.3. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadro veya pozisyonlara, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç 2 (iki) yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

10. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

10.1. Herhangi bir aşamada, gerçeğe aykırı ve sahte belge veren veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar sınava alınmaz, sınava girmişlerse sınavları iptal edilir ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir.

10.2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde idareleri yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

