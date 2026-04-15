Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi'nin ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler

- Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

Genel ve Özel Şartlar

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak esastır.

2- Diplomalarını yabancı ülkelerden alanlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.

Müracaatlarda Talep Edilen Evrak

1- KYS-FRM-056 Öğretim Üyesi Müracaat Dilekçesi

2- Özgeçmiş (YÖKSİS formatında)

3- "Kurum Dışı personel için" Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf

4- "Kurum Dışı personel için" Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5- "Kurum Dışı erkek adaylar için" Askerlik Durum Belgesi (*) (Askerlik hizmetini yerine getirenlerin terhis belgesini eklemesi gerekmektedir.)

6- "Kurum Dışı personel için" Adli Sicil Belgesi (*)

7- Yabancı Dil Belgesi

8- Tecrübe Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak-Çalışılan yerlerden alınan ıslak veya elektronik imzalı tecrübe belgesi)

9- "Kurum Dışı personel (Açıktan veya yeniden atanacaklar) için" Kamu hastanelerinden alınmış sağlık kurulu raporu (Atanmadan önce ilgili birime teslim edeceklerdir.) (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekimlerince verilmesi kaydıyla heyet raporlarında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair karar raporda yer almalıdır.)

10- Lisans, yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi (*)

11- Profesör kadroları için Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formu

12- "Kurum Dışı personel için" HİTAP Hizmet Dökümü (*) (Halen başka bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış olanlardan istenmektedir.)

13- "Kurum Dışı personel için" Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah) (*)

14- "Kurum Dışı personel için" KVK-FR01 Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni

15- "Kurum Dışı personel için" KVK-FR02 Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

16- Taşınabilir (Flash) Bellek 2 adet

Taşınabilir (Flash) Bellek İçeriği: Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Müracaat Formunun ıslak imzalı taranmış hali ile formda belirtildiği gibi uygun yayın listesi ve yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin evrak, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği lisansüstü çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosya (müracaat dilekçesi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora/ sanatta yeterlik/ uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) olması gerekmektedir.

Not: İlanımız Kurum içi yükselmeleri de kapsamaktadır.

(*) Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Açıklamalar ve Hususlar.

1- Adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın "Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler" kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır. Posta yoluyla yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

2- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya müracaat eden adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Üniversite uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

