İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi : 14.04.2026

Son Başvuru Tarihi : 28.04.2026

1. Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir en "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İliş kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı'na Öğr. Gör. alınacaktır.

2. Başvuruda bulanacak adaylardan istenen yabancı dil belgesi aksi belirtilmediği sürece İngilizce'dir.

3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4. Gerek duyulması durumunda; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversite web sayfasından yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

5. Üniversite gerek gördüğü takdirde ilgili mevzuatta tanımlanan işleyişe uygun olarak ilanı iptal edebilir.

6. İlanda belirtilen şartları karşılamayan ve süresi içinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.

7. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

a) Akademik Personel Tam Zamanlı Başvuru Formu (Öğr.Gör., Araş.Gör.) (https://ik.ieu.edu.tr/tr/formlar linkinden ulaşabilirsiniz)

b) YÖK Formatlı Özgeçmiş

c) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

ç) Nüfus Cüzdanı Örneği

d) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devlet)

e) Noter Onaylı Diploma Fotokopileri veya e-Devletten Alınmış Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi) (Yurtdışında Alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin Onaylanmış Olması)

f) Not Dökümleri (Araş.Gör. için)

g) Lisansüstü Öğrenci Olduğunu Gösterir Belge (Araş.Gör. için)

ğ) Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü (Öğr.Gör. için) (e-Devlet)

h) Erkek Adayların Askerlik Durumlarına İlişkin Belge (Terhis, Tecil, Muaf) (e-Devlet)

ı) Yabancı Dil (İngilizce) Yeterliliğine İlişkin Belge ve Varsa Diğer Yabancı Dil Yeterliliğine İlişkin Belge

i) ALES Belgesi

j) Varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

k) Varsa Yurtdışı Deneyimi Gösterir Belge ile Kendi Alanında İngilizce Eğitim Verildiğine Dair Belge

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR Meslek Yüksekokulu: 0(232) 488 8114

Fax : 0(232) 2792626

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi : 14.04.2026

Son Başvuru Tarihi : 28.04.2026

1. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ve Görevlisi Atama Ve Yükseltme Kriterleri'nde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak şartı ile aylık ve öz lük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'ne Dr. Öğretim Üyesi alınacaktır.

7. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

a) Akademik Personel Tam Zamanlı Başvuru Formu (Prof.Dr., Doç.Dr., Dr.Öğr.Üyesi) ve Başvuru Yapılan Unvana Ait Değerlendirme Raporu (https://ik.ieu.edu.tr/tr/formlar linkinden ulaşabilirsiniz)

b) YÖK Formatlı Özgeçmiş

c) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

ç) Nüfus Cüzdanı Örneği

d) Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet)

e) Noter Onaylı veya e-Devletten alınmış Diploma Fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgesi) (Yurtdışında Alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin Onaylanmış Olması)

f) Varsa Akademik Unvana Atanma Yazıları

g) Yabancı Dil (İngilizce) Yeterliliğine İlişkin Belge ve Varsa Diğer Yabancı Dil Yeterliliğine İlişkin Belge

ğ) Başvuru İçin Gerekli Evraklar ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan; Dr. Öğr. Üyesi ve Doç. Dr. İçin 4 Adet Dosya veya 1 Adet Dosya ile 3 Adet CD/USB Bellek; Prof. Dr. İçin ise 5 Adet Dosya veya 1 Adet Dosya ile 4 Adet CD/USB Bellek.

h) Varsa Yurtdışı Deneyimi Gösterir Belge ile Kendi Alanında İngilizce Eğitim Verildiğine Dair Belge

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad. No: 156 Balçova / İZMİR Sağlık Bilimleri Fakültesi: 0(232) 4885116

Fax : 0(232) 2792626