Fırat Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- Adaylardan aşağıda belirtilen nitelikler ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak,

e) 657 sayılı kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde mevzuatta belirtilen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,

3- 2024 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olup, anılan sınavda geçerli bir puanı bulunmak,

4- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İLAN EDİLEN POZİSYONLAR VE ARANAN NİTELİKLER

01- Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) - (1 Kişi)

a- Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak,

b- Son başvuru tarihi itibariyle, Yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans programlarında örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak.

02- Teknisyen (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme) - (1 Kişi)

a- Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak.

b- Son başvuru tarihi itibariyle, Yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans programlarında örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak.

03- Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri / Erkek) - (4 Kişi)

a- Herhangi bir ortaöğretim programından mezun olmak,

b- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

c- Cinsiyeti erkek olmak,

d- Son başvuru tarihi itibariyle, Yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans programlarında örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak.

ÇALIŞMA ŞARTLARI VE GÖREV TANIMLARI

a-) Atanacak personel Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde çalıştırılacaktır.

b-) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Görev Tanımı

1. Açık ve kapalı tüm alanlarda (açık arazi ve çevre, derslikler, hastaneler, amfiler, ofisler, yemekhaneler, spor alanları, tüm yatakhane, koridor, banyo, tuvalet vb. yerler) periyodik temizlik işlerini yapmak,

2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,

3. Her türlü geri dönüşüm, malzeme, demirbaş, makine-teçhizat, mobilya vb. eşya veya yükleri taşımak, sökmek ve kurmak, ihtiyaç halinde boya badana, sıva, alçı işlerini yapmak,

4. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,

5. Görevlendirildikleri birimlerde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis hizmetlerini yapmak,

6. Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,

7. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerini ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak,

8. Görevlendirildikleri birimlerde Hizmetli kadrosunun görev tanımına uygun olarak, birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Başvurular, e-Devlet üzerinden "Fırat Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı gönden itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.

2- Başvuru işleminin, süresi içerisinde hatasız ve eksiksiz olarak yapılmasından, istenilen belgelerin süresi içerisinde sisteme yüklenmesinden ve belgelerde vermiş oldukları beyanlardan, adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

3- Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen aksamalar sebebiyle geç yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4- Adayların başvuru işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem arz etmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5- Şahsen veya posta yoluyla başvuru yapılmayacak, bu şekilde başvuru yapan aday olması durumunda başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir, birden fazla pozisyona başvuru yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

7- Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

8- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

a-) Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için 2024/KPSS P94, önlisans mezunları için 2024/KPSS P93 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 gün içerisinde www.firat.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

b-) Her kadronun 10 (on) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacakların listesi Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfasından (http://personel.db.firat.edu.tr) ilan edilecek, ilgililere elektronik ortamda (e-mail/telefon) bilgilendirme yapılacaktır. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

c-) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

d-) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

e-) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan dahil işe alım sürecinin her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

f-) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Bir adet vesikalık fotoğraf (Sistemden aktarılacak olup, aktarılmaması veya hata/eksik/güncel olmaması halinde aday tarafından yüklenecektir.)

2- Diploma veya mezuniyet belgesi (Sistemden aktarılacak olup, aktarılmaması veya hata/eksik/güncel olmaması ya da denklik belgesi olması halinde aday tarafından yüklenecektir.)

3- KPSS puanını gösterir belge (Sistemden aktarılacak olup, aktarılmaması veya hata/eksik/güncel olmaması olması halinde aday tarafından yüklenecektir.)

4- Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmadığına ilişkin belge (Sistemden aktarılacak olup, aktarılmaması veya hata/eksik/güncel olmaması halinde aday tarafından yüklenecektir.) 3586/1-1