İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "İstanbul Beykenl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi" (https :.7www .bcvkcnt.cdu.tr/vonctmcliklcr-voncmclcr/voncrgclcr) hükümlerinde aranan koşullan yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde çeşitli alanlarda; 16 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İstemen belgeler

Profesör Kadrosuna Başvuracaklar;

1. Islak imzalı "Öğretim Üyesi Başvuru Formu".

2. YÖK formatlı özgeçmiş.

3. Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (c-Dcvlct üzerinden alınan belge),

4. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (6 takım halinde cd yada flaşlı bellek olacak şekilde)

5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doçent Kadrosuna Başvuracaklar;

1. Islak imzalı "Öğretim Üyesi Başvuru Formu",

2. YÖK formatlı özgeçmiş,

3. Öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alman diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (c-Devlet üzerinden alınan belge),

4, Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (4 takım halinde cd yada flash bellek olacak şekilde)

5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Konulması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracaklar;

1, "Islak imzalı Öğretim Üyesi Başvuru Formu",

2. Y ÖK formatlı özgeçmiş,

3. öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alman diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge),

4. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosya (4 takım halinde cd yada flash bellek olacak şekilde)

5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmekledir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Bcykcnt Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nc şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir. Adayların aşağıda belirlilen genel koşullara ek olarak tabloda yer alan özel koşullan da sağlamaları gerekmektedir. Belirtilen şartlan taşımayan ve alan dışı olan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.