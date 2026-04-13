Gümüşhane Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

İÇ DENETÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında açık bulunan 3. derece 1 (bir) adet "İç Denetçi" kadrosuna 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca naklen (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 74. maddesi kapsamında) atama yapılacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen niteliklere haiz olmak.

2) 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) Bir kamu kurumunda çalışmakta olup Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

4) İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, aşağıda belirtilen başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurularda olası gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER:

1) Başvuru Formu ve Başvuru Dilekçesi

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Özgeçmiş.

4) Diploma ve Transkript belgesinin aslı veya onaylı sureti ile e-Devlet sisteminden alınacak mezun belgesi (Şahsen başvuru yapan adayın diploma ve transkript belgesinin aslını getirmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

6) Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı veya noter onaylı sureti (Şahsen başvuru yapan adayın istenilen belgenin aslını getirmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecek ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

7) Kurumundan onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış HİTAP hizmet döküm belgesi.

8) Adli sicil belgesi (Arşiv kaydını içeren) (e-Devletten alınabilir)

9) Var ise Yabancı Dil Belgesi (barkotlu)

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 13.04.2026 (Mesai Başlangıç Saati 08.00 )

Bitiş Tarihi : 27.04.2026 (Mesai Bitiş Saati 17.00)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumu İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)'dan teyit edildikten sonra sertifikaları geçersiz olduğu anlaşılan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yine başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilenlerin başvuruları da geçersiz sayılacaktır.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)'dan sertifikalarının geçerliliği teyit edilen ve istenilen belgeleri de süresi içerisinde eksiksiz teslim eden adayların başvuruları Rektörlüğümüzce değerlendirilecek, yapılacak değerlendirme neticesinde naklen atanmaya hak kazanan 1 (bir) asıl aday ile ilan edilen kadro sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday, en geç 10 (on) iş günü içerisinde (https://www.gumushane.edu.tr/) adresinden ilan edilecektir.

Naklen atanmaya asıl olarak hak kazandığı duyurulan adayın güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını müteakiben muvafakat isteme işlemleri başlatılacak ve muvafakati verilen adayın atama işlemi yapılacaktır. Herhangi bir nedenle ataması yapılamayan veya atama işlemi gerçekleştikten sonra görev yaptığı kurumdan ayrılışı istenilen adayların 2 (iki) aylık süre içerisinde görevine başlamaları esastır. Bu süre sonunda geçerli mazeret bildirmeyen ve mazereti uygun görülmeyen adayın ataması iptal edilecek, sırasıyla yerine yedek listede yer alan aday hakkında yukarıdaki işlemler başlatılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:

Adres:Gümüşhane Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı Gümüşhanevi Kampüsü, Bağlarbaşı Mahallesi 29100- Merkez/Gümüşhane

Telefonlar : (0456) 233 1000, (0456) 233 1244/1245

3652/1-1