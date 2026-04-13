İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşısında belirtilen unvanda Öğretim Elemanı alınacaktır.

Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili Fakültelerin Dekanlığına ve Meslek Yüksekokullarının Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.)

Genel Şartlar

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olunması,

2.Adaylarda herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü bulunmaması,

3.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması,

4.Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olması,

5. Eğitim dili İngilizce olan programlara yapılan başvurularda, başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlaması,

6.Adayların Üniversitemiz https://www.iku.edu.tr/tr/yonergeler sayfasında yayımlanan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi doğrultusunda Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadroları için değerlendirme Rektörlük tarafından yapılır. Adayın başvurusu ilgili Rektör Yardımcısının yürütücülüğünde Rektör Yardımcılarından oluşan bir komisyon tarafından bir ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemede "En az ölçütler" i karşılamadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Tüm Başvurular İçin İstenen Ortak Belgeler:

1.Adayların, Üniversitemiz Rektörlüğüne hitaben hazırlayacakları ıslak imzalı dilekçelerinde, yayımlanan ilan tarihini, akademik birime ait bilgileri, başvurdukları kadro unvanı, yabancı dillerine ait bilgilerini, iletişim (GSM, E-posta, İkamet Adresi, Ev/İş Tel. vb.) bilgilerini, ayrıca haklarında bilimsel referans alınabilecek iki öğretim üyesinin Adı-Soyadı ve iletişim bilgilerini (çalıştıkları kurum, adresleri, GSM, E-Mail, iş tel. vb.) ile teslim ettiği belgelerine ait bilgileri listeleyerek belirtmeleri gerekmektedir.

2.Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

3.Nüfus cüzdan fotokopisi,

4.Erkek adaylar için; askerlik durumunu gösterir e-Devletten alınacak barkotlu belge,

5.e-Devletten adli sicil sorgulaması yapılarak alınacak, resmi kuruma hitaben, belge verilme nedeni diğer seçilerek Üniversitemize ibraz edilmek üzere "adli sicil kaydı" ve "arşiv sicil kaydı" bulunmadığını gösterir barkotlu belge,

6.Lisans, yüksek Lisans, doktora mezuniyet belgeleri ile doçentlik belgesinin e-Devlet uygulaması üzerinden alınacak barkotlu çıktıları, e-Devlet üzerinden alınamayan mezuniyet belgeleri için Üniversitesinden onaylı ya da noter tasdikli suretleri ile doçentlik belgesinin noter tasdikli sureti,

7.Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran adaylar için İngilizce dilinden en az 85 puan alındığını gösterir YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğeri kabul edilen sınav sonuç belgesi,

8.Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir,

9.Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması gerekmektedir,

10. Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri başvuru formunun imzalanması gerekmektedir.

Ünvanlara Göre İlave Olarak İstenen Dosya ve Elektronik Belgeler:

1) Adayların, başvuru için internet sitemizden temin edecekleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma ve açık rıza metinlerinin imzalanması ve başvuru formunu, başvuru için istenilen gerekli belgelerini, YÖK Formatlı özgeçmişini, yayınlar listesini fiziksel olarak eklemeleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan PDF formatındaki dosyasını ise dijital formatta; Profesör kadrosu için 6 adet USB bellek, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise 4 adet USB bellek şeklinde hazırlayarak, Üniversitemiz Fakülte Dekanlığı/MYO Müdürlüğü veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile iletmesi veya teslim etmesi gerekmektedir.

2) Dr. Öğretim Üyesi Evrak Teslim Adresi: Fen-Edebiyat Fakültesi'nin İlan Edilen İlgili Kadrolarına Başvurular İçin Ataköy Yerleşkesi Adresi: E5 Karayolu üzeri Bakırköy 34158 İstanbul- İletişim Telefon Numarası: (0212) 498 41 41

3) Doçent Evrak Teslim Adresi: Rektörlük Makamı Adına İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Halkalı Merkez Mahallesi, Basın Ekspres Cad. No:11, 34303 Küçükçekmece/ İstanbul- İletişim Telefon Numarası: 0212 498 40 31 - 0212 498 45 65

3659/2/1-1