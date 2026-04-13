Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI:

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR:

Son Başvuru Tarihi: Son başvuru tarihi 28.04.2026 günü saat 17:00'dir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, "2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine ve "Başkent Üniversitesi Öğretim Elemanı Atama, Yükseltme ve Performans Ölçütleri Yönergesi"nde (https://www.baskent.edu.tr/ belgeler/mevzuat/yonerge/atama_yukseltme_ve_performans_olcutleri_yonergesi.pdf) belirtilen

kriterlerine uygun öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek içinde hazırlanan 4 (dört) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı fotokopileri, onaylı doktora ve doçentlik belgesi, YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS'den alınan özgeçmiş (fotoğraflı), başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir.

DR. ÖĞR. ÜYELERİ:

Dr. Öğretim Üyesi Kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine 1 (bir) adet fotoğraf ile birlikte elektronik ortamda USB Bellek içinde hazırlanan 4 (dört) adet elektronik dosya ile (nüfus cüzdanı örneği, diplomaların onaylı fotokopileri, onaylı doktora YÖK formatında hazırlanmış veya YÖKSİS'den alınan özgeçmiş (fotoğraflı), onaylı doktora ve doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlar), ilgili Fakülte Dekanlığı/ MYO/YO Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Elektronik dosyada aday tarafından doldurularak detaylı puanlandırılmış Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Ölçütleri İçin Puanlama Çizelgesi ve bu puanlamada kullanılan her türlü ölçüt için kanıt oluşturacak belgeler yer almalıdır. %100 İngilizce programlara başvurularda Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak gerekmektedir.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR ve SINAV TAKVİMİ:

Son Başvuru Tarihi : 28.04.2026

Ön Değerlendirme Tarihi : 29.04.2026

Giriş Sınavı Tarihi : 30.04.2026

Sonuç Açıklama : 04.05.2026

- 657 sayılı Kanun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- %100 İngilizce başvurularda ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER: Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz)

1. Fotoğraflı Özgeçmiş

2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3. 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

4. Öğrenim belgeleri (Onaylı-Lisans/Tezli Yüksek Lisans)

5. Not Döküm Belgesi (Transkript)

6. ALES belgesi

7.YDS Belgesi veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı belirten belge

8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9.Varsa, diğer bilimsel yayın ve çalışmalarının birer örneği / uygulamalı çalışmaların dosyası (Portfolyo)

10. Kayıtlı oldukları Üniversitelerden alacakları öğrenci durum belgesi

3700/1-1