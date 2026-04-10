TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavir Alım İlanı

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali

Müşavirler Odaları Birliğinden:

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

"Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre, aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları yapılacaktır.

Bu sınava; stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve 3568 sayılı Yasa'nın 6'ncı maddesine göre, hizmet

sürelerini stajdan saydıran adaylar katılacaktır.

25 Temmuz 2026

13 Nisan - 8 Mayıs 2026 12-19 Haziran 2026

2026/2 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri İlk Kez Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri

Tekrar Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 8 Mayıs 2026 tarihi itibariyle stajlarını

fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan sayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar vb.) gereklidir.

Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden https://login.tesmer.org.tr adresine girerek ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

- İlk kez sınava katılacak adaylar, başvuru süresi içerisinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra, sınav başvuru belgelerini elden veya posta yolu ile kayıtlı oldukları SMMM Odalarına göndermeleri gerekmektedir. İlk kez başvuru yapacak adaylardan isteyenler, sınav başvuru belgelerini mobil cihazlar ile dijital kimlik doğrulaması

yaparak "Dijital Adım Mobil Uygulaması" üzerinden de odalarına gönderebilirler. Dijital ortamda evrak gönderen adaylardan ayrıca, fiziki evrak göndermeleri istenmeyecektir.

- Dijital ortamda evrak yüklemek isteyen adaylar, Dijital Adım Mobil Uygulaması" üzerinden evrak yüklenmesine ilişkin açıklamaları içeren "Dijital Adım Mobil Uygulaması Kullanım Kılavuzu" ve "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Aday İşlemleri Videosu"na http://www.tesmer.org.tr/?p=572 bağlantısı üzerinden erişebilirler.

- Sınava ilk kez katılmak üzere başvuru yapmış olanlardan başvurularının sonraki sınav dönemine ertelenmesini talep edenlerin taleplerini, sınav takviminde belirtilen dosya başvuru

dönemi içerisinde yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen süreler içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;

1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

2) Stajını, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6.maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3) Kanunun 4'ncü maddesindeki genel ve 5'nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45'nci madde ve 48'nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

SINAV KONULARI VE SINAVIN YAPILMA ŞEKLİ

3568 sayılı "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu"nun 7'nci maddesi ve "Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılacak olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı, anılan yönetmeliğin 5/1-c maddesi uyarınca, sınavın tüm konuları için test yöntemi ile her sınav konusu için ayrı ayrı 5 seçenekli çoktan seçmeli sorular ile 2 oturum şeklinde aşağıda belirtilen konularda yapılacaktır.

Finansal Muhasebe

Maliyet Muhasebesi

Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku) Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Tablolar ve Analizi

Muhasebe Denetimi

Vergi Mevzuatı ve Uygulaması

Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Sınav Başvuru Formu (SMMM Odalarından temin edilebilir.)

2) 1 Adet Biyometrik Fotoğraf (50 mm x 60 mm)

3) Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı),

4) e-Mezun Belgesi veya Noter Onaylı Diploma, yabancı yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş denklik belgesi,

5) Serbest muhasebeci mali müşavir adaylarından, stajını tamamladığına dair belge,

6) e-Stajyer Eğitimi Tamamlama Belgesi,

7) Yasa'nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i maddeleri kapsamında hizmetleri bulunanlardan kurumlarından alınacak hizmet belgesi,

8) Vergi kaydı olmadığına dair, vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınan "Vergi Mükellefiyet Belgesi"

9) Emekli Sandığı veya Bağ-Kur kaydı olmadığına dair, e-Devlet kapısı üzerinden alınan "Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi"

10) Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (Sevk ve terhis tarihlerini içeren),

11) SM ruhsatı olup, SMMM sınavına başvuruda bulunanlardan; 1, 2, 3 ve 4. maddelere ek olarak ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi, serbest çalışanlardan ayrıca, ilgili vergi dairesinden alınacak affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giyilmiş olunmadığını gösterir belge,

12) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,

Yasa'nın 6.maddesinin a, b, c, d, e, f, g, h, i bentleri kapsamda çalışmaları staj süresinden sayılanlardan 5, 6, 8 ve 9. sırada belirtilen belgeler istenmez,

Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için sınav konusu başına 1.260,00 ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise 10.080,00 ödemeleri gerekir. Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) ödemeleri kredi kartı ile, sınav başvurusu sırasında TEOS sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına katılmış olanlardan başarılı olamayanlar 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği'nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21 inci maddesine göre tekrar sınava katılabilirler.

Sınavda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurusu yapabilirler.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru belgelerini "Dijital Adım Mobil Uygulaması" üzerinden gönderebilirler. Dijital Adım Mobil Uygulaması üzerinden başvurusunu gönderemeyenler başvurusunu bağlı bulunduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Odasına elden veya posta ile iletmeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). İlk kez sınava başvuracak adaylardan isteyenler, Sınav başvuru belgelerini dijital ortamda gönderen adaylardan ayrıca, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri istenmeyecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve 3568 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen genel şartlar ile 5. maddesinde düzenlenen özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilecektir.

2) Sınav başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

3) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) internet sitelerinde duyurulacaktır.

4) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinde açıklanacaktır.

5) Sınav Giriş Belgesi ile geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi Geçerli Pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.

6) Sınav listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

7) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler sınava alınmayacaktır.

8) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

9) Sınava ilişkin hizmet sunumunun başladığı sınav başvuru tarihinin bitiminden sonra sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan Olunur.

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali

Müşavirler Odaları Birliğinden:

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARINA İLİŞKİN DUYURU

"Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği"

hükümlerine göre düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

2026/2 Dönemi, YMM Sınav Tarihleri İlk Kez Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri Tekrar Katılacaklar İçin Başvuru Tarihleri

: 19 - 28 Eylül 2026

: 1 Haziran- 3Temmuz 2026

: 13 - 31 Temmuz 2026

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 3 Temmuz 2026 tarihi itibariyle hizmet

sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınava katılacak adayların, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden https://login.tesmer.org.tr adresine girerek ön başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlk kez başvuru yapacak adaylar sınav başvuru belgelerini mobil cihazlar ile dijital kimlik doğrulaması yaparak "Dijital Adım Mobil Uygulaması" üzerinden de odalarına gönderebilirler. Ön sınav başvurusu Dijital ortamda evrak gönderen adayların ayrıca fiziki evrak göndermeleri istenmeyecektir.

Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava girmek isteyenlerin ise TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

Sınava girecek adayların, yukarıda belirtilen süreler içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava ilk kez katılmak üzere başvuru yapmış olanlardan başvurularının sonraki sınav dönemine ertelenmesini talep edenlerin taleplerini, sınav takviminde belirtilen dosya başvuru dönemi içerisinde yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına girebilmek için:

Sınavlara girecek adaylarda; Kanunun 4'üncü maddesindeki genel ve 9' uncu maddedeki özel şartları taşımaları yanında 45' inci madde ve 48' inci maddenin ikinci fıkrasının (c), (d), (e) bentleri ile 49' uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması gerekir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı;

- İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,

- Finansal Yönetim,

- Yönetim Muhasebesi,

- Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,

- Revizyon,

- Vergi Tekniği,

- Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,

- Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,

- Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,

- Sermaye Piyasası Mevzuatı, konularından yapılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınava katılabilmek için gerekli koşulları taşıyan adayların;

1) Sınav Başvuru Dosyası (SMMM- YMM Odalarından alınabilir.)

2) Mezun Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

Mezun belgesi e-Devlet kapısında bulunmayan adaylar aşağıdaki belgelerden herhangi birisini sunabilirler:

- Noter onaylı diploma veya noter onaylı geçici mezuniyet belgesi (Arka sayfasında kimlik bilgileri bulunması halinde arka sayfa da onaylatılacaktır.)

- Yabancı Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış diplomalar için Yüksek Öğretim Kurumu'ndan alınacak denklik belgesi,

3) Resmi kuruma verilmek üzere e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Adli Sicil Belgesi (Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi),

4) 1 Adet Biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)

5) Taahhütname

6) Bağımlı çalışanlardan Oda Kayıt Belgesi, serbest çalışanlardan Faaliyet Belgesi, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınabilir.)

7) Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınabilir.)

8) Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösterir aşağıdaki belgeler:

a-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini serbest olarak sürdürenlerden, mükellefiyeti süresince bağlı olduğu vergi dairelerinin tümünden alınacak; mükellefiyetin konusunu, başlangıç ve bitiş tarihlerini gösteren (Devam edenler için devam ettiğine dair) belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,

a-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ortaklığı (A.Ş, Ltd.) biçiminde sürdürenlerden; yukarıdaki (a-1) maddedeki belgeye ek olarak şirket ortağı, şirket müdürü ya da yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve şirket genel imza sirküleri örneği,

b-1) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetini, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında bağımlı çalışarak sürdürenlerden; işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya barkodlu),

b-2) Mesleki faaliyetini Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ortaklığı (AŞ, Ltd.) biçimindeki iş yerlerinde bağımlı çalışarak sürdürenlerden, şirketin ticaret sicil gazetesi (çalışma süresini kapsayan), işe giriş bildirgesi ve sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya karekodlu),

b-3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; işe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü (SGK onaylı veya karekodlu), çalışma süresini kapsayan şirketin ticaret sicil gazetesi (A.Ş'lerde genel kurul gazeteleri) ve görev tanım yazısı (İlgili firmadan alınabilir.)

c) Kanunun 9.maddesinde belirtilen vergi inceleme yetkisine haiz olarak çalışanlardan kurumlarından alınan hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6 ve 7'inci maddelerdeki belgeler aranmaz.)

d) Kanunda belirtilen bilim dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanlardan kurumlarından alınan hizmet belgesi (SMMM belgesi olmayanlardan yukarıda yer alan 6 ve 7'inci maddelerdeki belgeler aranmaz.)

e) TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,

Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için sınav konusu başına 1.540,00 ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise 15.400,00 ödemeleri gerekir. Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) ödemeleri kredi kartı ile, sınav başvurusu sırasında TEOS sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir.

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN ADAYLARDA ARANACAK BELGELER

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği'nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21' inci maddesine göre, tekrar sınava katılabilirler.

Daha önce sınava katılan adaylardan sınav süresi devam edenlerin, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS üzerinden sınav başvurularını yapmaları gerekir.

BELGELERİN GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ

1) Yasada öngörülen genel ve özel şartları taşıyanlardan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavına katılmak isteyenlerin yukarıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru belgelerini "Dijital Adım Mobil Uygulaması" üzerinden gönderebilirler. Dijital Adım Mobil Uygulaması üzerinden başvurusunu gönderemeyenler başvurusunu "Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19 Gölbaşı-Ankara" adresine elden veya posta ile iletmeleri gerekmektedir (Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır). İlk kez sınava başvuracak adaylardan isteyenler, Sınav başvuru belgelerini dijital ortamda gönderen adaylardan ayrıca, fiziki ortamda evrak teslim etmeleri istenmeyecektir.

2) Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları anlaşılanların, sınavı kazanmış dahi olsalar, İzin Belgeleri (Ruhsatları) iptal edilecektir.

3) Başvuru formundaki soruların bir veya birkaçını yanıtsız bırakanlar ile belgeleri eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

4) Sınavın yapılacağı yerler ve sınav programı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ve TÜRMOB - TESMER'in internet sitelerinde duyurulacaktır.

5) Sınav Giriş belgeleri, http://belge.tesmer.org.tr adresinden yazıcı çıktısı olarak alınabilecektir.

6) Sınav sırasında, Sınav Giriş Belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Süresi geçerli pasaport) yanında bulunmayanlar sınava alınmayacaktır.

7) Sınav katılımcı listelerinde yer almayanlar sınava alınmayacaktır.

8) Sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödemeyenler ile başvurusu olmayanlar sınava alınmayacaktır.

9) Sınav Giriş Belgeleri geri verilmeyecektir.

10) Sınava başvurup, katılmayanların sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

11) Sınava ilişkin hizmet sunumunun başladığı sınav başvuru tarihinin bitiminden sonra sınav bedeli iade veya mahsup edilmeyecektir.

İlan Olunur.

