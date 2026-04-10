Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, 657 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı alınacaktır.

BAŞVURU

1- Başvuru Tarihleri: 10.04.2026 - 24.04.2026 tarihleri arasındadır.

2- Başvurular sadece http://abas.duzce.edu.tr adresinde yer alan Düzce Üniversitesi Akademik İlan Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

3- Ön Değerlendirme Sonuçları 29.04.2026 tarihinde https://personel.duzce.edu.tr/duyurular internet sitesinden duyurulacaktır.

4- Giriş Sınavları 04.05.2026 tarihinde saat 14:00'da başvurulan birimlerde yapılacaktır. Sonuçlar 06.05.2026 tarihinde yukarıda bahsi geçen internet sitesinden duyurulacaktır.

5- AKADEMİK İLAN BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENECEK BAŞVURU EVRAKLARI:

- Lisans mezuniyet belgesinin e-Devlet çıktısı ve Lisans transkriptinin e devlet çıktısı ya da fotokopisi.

- İlan şartlarında var ise yüksek lisans/doktora mezuniyet/öğrencilik belgesinin e devlet çıktısı.

ÖNEMLİ(!):Diploma/ Mezun Belgesi / öğrencilik belgesinde ilan şartında belirtilen alanda açıkça yazmıyorsa adayların mezun olduğu veya öğrenim gördüğü birimin öğrenci işlerinden ilan şartında istenilen alanın belirtildiği ıslak veya elektronik imzalı belgeyi de ibraz etmeleri gerekmektedir.

- İlan şartlarında var ise deneyim belgesi, usta öğreticilik belgesi/sertifika vb. evraklar.

- ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı)

- Özgeçmiş

NOT: Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kuruluşlarından mezun olan adayların denklik belgelerini de sunması gerekmektedir.

6- Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler https://personel.duzce.edu.tr/duyurular adresinden temin edilebilir.

Başvurular http://abas.duzce.edu.tr adresinde yer alan Düzce Üniversitesi Akademik İlan Başvuru Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır

Başvuru Tarihleri: 10.04.2026 - 24.04.2026 tarihleri arasındadır.

AKADEMİK İLAN BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENECEK BAŞVURU EVRAKLARI:

1) Islak İmzalı Aday etkinlik puan listesi.

2) Diplomaların (mezun belgelerinin) e-Devlet çıktıları veya Noter Onaylı Fotokopileri (Üniversitemiz personeli noter yerine görev yaptıkları birimlerin Birim Sekreterlerine, yaptırabileceklerdir. )

NOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen denklik belgelerinin (noter onaylı) de sisteme eklenmesi gerekmektedir.

3) Yabancı dil sınavı sonuç belgesi. (e-Devlet üzerinden temin edilemeyen belgelerin noter onaylı fotokopileri.) (Üniversitemiz personeli yabancı dil belgelerini noter yerine görev yaptıkları birimlerin Birim Sekreterlerine yaptırabileceklerdir.)

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve e-Devletten alınan adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesi.

5) Özgeçmiş.

6) Bilimsel Çalışmalar .

7) Not: İlan Şartında var ise sertifika, deneyim belgesi vs. bilimsel çalışmalar kısmına yüklenmelidir.

NOT: Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.