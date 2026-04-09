Diyanet İşleri Başkanlığı 3209 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3209 din görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2026.
D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli
pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı
(KPSS) puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar
aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisi
Başkanlığına aday din görevlisi (imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi) alımı
yapılacaktır.
Alım yapılacak kontenjan grupları ile sınava ilişkin şartlar aşağıda yer almaktadır.
I. BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan
ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,
4. 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için
KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış
olmak,
5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu
veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.
Adaylar sadece bir kontenjan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere,
sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun
sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri
iptal edilecektir.
II. BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 20.04.2026-04.05.2026 (saat 16:30) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacaktır.
A. YÜKSEKÖĞRENİM MEZUNU ADAYLAR İLE ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ
BULUNAN ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik
ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan
adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler)
aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.
2. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim öğrenim durumları elektronik ortamda tespit
edilen adayların başvuruları otomatik olarak onaylanacaktır.
B. ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ORTAÖĞRETİM
MEZUNU ADAYLARIN BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Ortaöğretim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan
adaylar ortaöğretim bilgilerini başvuru ekranındaki alanlara manuel olarak girecek
ve öğrenimine ilişkin belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında
yükleyeceklerdir.
2. Bu durumda olan adayların başvuru onay işlemleri gerekli kontrollerin ardından
Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve
Sınavlar Daire Başkanlığınca gerçekleştirilecektir.
C. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
1. +Hafız gruplara müracaat etmek isteyen adaylardan, hafızlık bilgisi başvuru
ekranına otomatik olarak gelmeyenler, hafızlık bilgilerini müftülükler aracılığıyla
kayıt yaptırdıktan sonra müracaatlarını yapabileceklerdir.
2. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara
uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle
olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR
1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde
ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. "Sınav Giriş Belgesi" alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından
"sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
1. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS
puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının
3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Kontenjan grubunda KPSS puan sırasına
göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı
sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Başvuru sonucunda her bir grupta ilan edilen kontenjan sayısından daha az
sayıda başvuru olması halinde veya sözlü sınav sonucunda her bir grupta yeterli
sayıda başarılı adayın olmaması durumunda kalan boş kontenjanlar başvuru yoğunluğuna
göre diğer kontenjan gruplarına (boş kontenjan sayılarının diğer gruplardaki
toplam başvurulara oranı dikkate alınarak) aktarılabilecektir.
3. Sözlü sınav;
a) İmam Hatip (İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için), İstanbul, Manisa, Bolu, Antalya, Kayseri, Trabzon ve Diyarbakır
b) İmam Hatip (İHL + Hafız kontenjan grubu için), Bursa, Denizli, Samsun, Yozgat,
Konya ve Şanlıurfa
c) İmam Hatip (İlahiyat Ön Lisans + İHL + Hafız ile İlahiyat Ön Lisans + İHL kontenjan grupları için),
Eskişehir
d) Kur'an kursu öğreticisi kontenjan grupları için,
Ankara
İllerinde kurulacak sınav merkezlerinde yapılacaktır.
4. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki
ilgili kısımda tercih edeceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların
sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Sınav merkezlerinde başvuru yoğunluğu olması halinde adayların sınav merkezleri
Başkanlık tarafından belirlenebilecektir.
6. Sınav Konuları
a) Kur'an-ı Kerim (70 puan),
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları) (20 puan),
c) Hitabet (10 puan).
7. Sözlü sınava katılacak adayların yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın
resmi internet sitesinde yayımlanan "Aday Din Görevlisi Yeterlikleri" esas alınacaktır.
YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
8. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte
kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) sınava
gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi
bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport
dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
9. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara
ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı
tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun "İLETİŞİM" başlığında belirtilen
"Yazışma Adresi"ne yapacaklardır.
Süresi içerisinde ulaştırılmayan ve "DİĞER HUSUSLAR" başlığında belirtilen
şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.
VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav
puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı
öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aday din görevlisi
olarak Diyanet Akademisi Başkanlığında mesleki eğitim almaya hak kazanacaktır.
Diğerleri ise yedek olarak sıralanacaktır.
Ancak bu durum, adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
VII. ADAY DİN GÖREVLİLERİNİN DİYANET AKADEMİSİNE YERLEŞTİRİLME İŞLEMLERİ
Diyanet Akademisine girmeye hak kazanan aday din görevlilerinin eğitim görecekleri
merkezleri tercih etme/yerleşme işlemlerine ilişkin diğer hususlar Diyanet Akademisi
Başkanlığınca ayrıca ilan edilecektir.
VIII. ADAY DİN GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ, ÖZLÜK HAKLARI, ATANMASI VE KADROYA GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un
10/A maddesi gereğince;
1. Başkanlık tarafından sözlü sınav sonucu belirlenen aday din görevlileri,
Diyanet Akademisinde mesleki eğitime alınacaktır.
2. Aday din görevlilerinden mesleki eğitim alanı imam-hatip ve Kur'an kursu
öğreticisi olanlara (6.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye
tabi tutulmaksızın her ay harçlık ödenecektir.
3. Aday din görevlilerinin eğitim dönemindeki iaşe ve ibateleri, sağlık giderleri
ve yönetmelikte tespit edilecek ihtiyaçları Başkanlık bütçesine konulacak ödenekten
karşılanacaktır.
4. Aday din görevlilerinden yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri, adaylıkla
ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecektir.
5. Diyanet Akademisi eğitim süresi; adayların eğitim durumu, atanacakları pozisyon
ve Akademiye giriş sınavındaki başarı durumu dikkate alınarak altı aydan az
olmamak şartıyla Akademi Başkanlığınca belirlenecektir.
6. Belirlenen program süresi içerisinde eğitimleri ve sınavları başarıyla tamamlayamayan,
alım şartlarını kaybeden veya bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılan aday
din görevlileri ile atanacakları kadro için aranan şartlar bakımından mesleğe
uygun olmadıklarına Başkanlıkça karar verilen aday din görevlilerinin Diyanet
Akademisi ile ilişikleri kesilecektir.
7. Eğitim programları ile eğitim sonunda yapılacak sınavları başarıyla tamamlayan
aday din görevlileri, eğitimlerine uygun pozisyonlara atanacak ve yapılan atama,
sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanacaktır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi
bir hak doğurmayacaktır.
8. Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır.
Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam
edilen sözleşmeli personelin eşi bu personele tabi olacaktır. Sözleşme gereği
üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde
pozisyonlarıyla aynı ünvanlı memur kadrolarına atanacaktır. Bu şekilde
atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapacaklardır.
9. Mesleki eğitim görerek ataması yapılanlar, mesleki eğitim süresi kadar mecburi
hizmetle yükümlü olacaklardır. Sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler
hariç olmak üzere, mesleki eğitimini tamamlamadan eğitimden çekilenler ile Başkanlıkça
adaylığına son verilenler, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri ödeme
tarihindeki karşılığı esas alınarak geri ödemek zorunda kalacaklardır.
10. Ataması yapıldıktan sonra sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler
hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan
görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler, kendileri için yapılmış
bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı olarak ve ödeme tarihindeki
karşılığı esas alınarak ödemek zorundadırlar.
IX. DİĞER HUSUSLAR
1. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince
arşiv araştırması sonucu olumlu olan aday din görevlilerinin Diyanet Akademisindeki
eğitim süreci başlayacaktır. Arşiv araştırması eğitim süreci içerisinde gelen
ve sonucu olumsuz olan adayların eğitimine son verilecektir.
2. Başkanlık sınav sürecinin her aşamasında adaylar tarafından belirtilen hususlarda
adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
3. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası,
adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına
ulaştırmaları gerekmektedir. E-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı
Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına
Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine
İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
X. İLETİŞİM
E-mail [email protected]
İlgililere duyurulur.
Yazışma Adresi:
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800
Çankaya/ANKARA
Telefon
(0312) 295 77 63
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ