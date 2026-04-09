Ziraat Bankası 20 müfettiş yardımcısı ve 160 uzman yardımcısı alacak

ZİRAAT BANKASI MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI



Ziraat Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu'nda görev almak üzere 20 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilecektir.



GENEL HUSUSLAR



Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.



Çalışma ili İstanbul'dur.



Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi tarafından 3 merkezde (Ankara, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa) 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 14:30'da gerçekleştirilecektir.



Üniversite, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri önceden duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir.



Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.



ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



01.01.1996 ve sonrası doğumlu olmak, (18 yaşını doldurmuş olmak)



Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,



Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,



Bankacılık Kanununa göre Bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,



Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir),



Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,



Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, Ekonomi, Ekonometri, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İstatistik, Bankacılık, Finans, Muhasebe, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin Finans Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Haziran 2026 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Haziran 2026 itibari mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,



Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.



ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ



Başvurular 09 Nisan 2026 - 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinde başvuru oluşturmak suretiyle yapılacaktır. "Sınav Başvuru Formu" aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



Sınava başvuracak adaylar, Üniversite tarafından belirlenen sınav ücreti olarak 950 TL ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında ÜNİVERSİTE'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Üniversite kuralları gereği başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Ödeme yaparak başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmekten vazgeçen ve/veya girmeyen adaylar ile yanlış sınav için ücret yatıran adayların yatırdıkları ücretler hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.



Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:



Her adayın mezun olduğu/olacağı lisans bölümüne uygun olan sınav alanını (İdari ve Mühendislik Alanları) seçmesi gerekmektedir.



Mühendislik alanından sınava girecek olan adayların aşağıdaki tabloda belirtilen mühendislik gruplarına göre mezun oldukları/olacakları mühendislik bölümüne uygun mühendislik grubundan sınava girmeleri zorunlu olup, aşağıdaki tablo doğrultusunda sınav grubu tercihi yapılmalıdır. Sınav Grubunu hatalı seçen adayların grupları Banka tarafından değiştirilecektir.

Formda beyan edilen bilgilerin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.



İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.



Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılacak ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka'nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olacaktır.



SINAV SÜRECİ



Sınav Daveti



Adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde sınava gireceklerdir.



Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 04 Mayıs 2026 Pazartesi gününden itibaren İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.



Yazılı Sınav



Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 14:30'da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.



Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır.



Sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.



Adayların sınav merkezine, kağıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, elektronik sözlük, akıllı saat vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine

geçebilecek nesneler; içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri ile girmeleri kesinlikle yasaktır.



Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.



Yazılı sınav 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, toplam soru sayısı 140 adet ve toplam sınav süresi 160 dakikadır.



Sınav soru dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İdari Alan için 3. Bölüm Sınav Konuları:



Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi),



Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Hukukun Temel Kavramları, Anayasa, İdare)



Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)



İşletme Finans (Finansal Tablolar,Finansal Planlama, Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi, Sermaye, Pazarlama)



Mühendislik Alanı için 3. Bölüm Sınav Konuları:



Ortak Alan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)



Endüstri Grubu Soruları (Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması, Kalite Kontrol, İnsan Kaynakları, Benzetim, İstatistik, Ergonomi, Tesis Tasarımı ve Planlama)



Bilgisayar Grubu Soruları (İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı Programlama, İşletim Sistemleri, Web Teknolojileri ve Uygulamaları)



Elektrik/Elektronik Grubu Soruları (Elektrik Devre Temelleri, Devre ve Sistem Analizi, Sayısal Devreler, İşaretler ve Sistemler, Elektromagnetik Alan, Güç Elektroniği, Mikroişlemci Sistemler, Kontrol Temelleri, Elektronik)



Yazılı sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.



Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %70'inin, 2. bölümden en az %60'ının ve 3. bölümden en az %50'sinin doğru olarak cevaplandırılması gerekmektedir.



Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir.



Yazılı sınav sonucuna itiraz, İstanbul Üniversitesi sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen form doldurularak ve sayfada yer alan süreç takip edilerek yapılabilecektir.



Mülakat



Sorulan soruların 1. bölümden en az %70'ini, 2. bölümden en az %60'ını ve 3. bölümden en az %50'sini doğru cevaplandıran adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlamak üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.



Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde ilan edilerek mülakata davet edilecektir. Mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler bu davette duyurulacaktır.



Mülakat neticesinde yapılan değerlendirme sonucu, başarılı ve yedek adaylar yine www.ziraatbank.com.tr internet sitelerinde duyurulacaktır.



Adayların sözlü sınav sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan sayının altında veya üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

ZİRAAT BANKASI UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI



Bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda, Ek-1'de yer alan illerdeki şubelerimizde görevlendirilmek üzere 160 Uzman Yardımcısı istihdam edilecektir.

Uzman Yardımcıları, Türkiye'nin 100 yıllık bir geleneği olan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu eğitimini tamamladıktan sonra atandıkları şubelerde görevlerine başlayacaktır. Bankacılık Okulunda eğitimler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iş birliği ile yürütülmekte olup, belirlenen eğitimleri başarı ile tamamlayan adaylar Bankacılık alanında Yüksek Lisans Diplomasına sahip olacaktır.



GENEL HUSUSLAR



Uzman Yardımcısı ünvanlı personel, Bankamız şubelerinde istihdam edilecek olup, ilan edilen illerde ve bağlı ilçelerinde ikamet eden adaylar tercih nedeni olacaktır.



Adaylar Ek-1 Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Alımı Yapılacak İller tablosunda ilan edilen iller için tek tercihte bulunabileceklerdir. Adayın görev yapacağı şube Banka tarafından belirlenecektir.



Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar Bankacılık Okulu eğitimine başlayacaktır. Eğitim programını başarıyla tamamlayan adayların atandıkları şubelerde en az 3 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple Uzman Yardımcıları atandıkları görev yerinde her ne koşulda olursa olsun 3 yıl süre ile görev yeri değişikliği talebinde bulunamayacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmektedir.



ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR



Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren İktisat, Ekonomi, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Bankacılık, Finans, Muhasebe, Uluslararası Finans, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, İşletme Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri

ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya üniversitelerin İletişim, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya Bilimleri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Fizik, Tarım Ekonomisi bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Haziran 2026 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,



Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Finans Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da Haziran 2026 itibari ile mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,



Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Uzman Yardımcılığı Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak,



Ziraat Finans Grubu içerisinde yer alan Bankalarda Uzman Yardımcısı ünvanı ile görev yapmıyor olmak,



Adaylar başvuru sırasında mezuniyetlerine göre İdari Alan veya Mühendislik Alanı tercihi yapacaklardır.



ÖDEME VE BAŞVURU SÜRECİ



Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:



SINAV SÜRECİ



Sınav Daveti



Yazılı Sınav



İşletme Finans (Finansal Tablolar, Finansal Planlama, Nakit Yönetimi, Stok Yönetimi, Sermaye, Pazarlama) Mühendislik Alanı için 3. Bölüm Sınav Konuları:



Genel Mühendislik (Ortak Alan) (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)



Endüstri Mühendisliği Soruları (Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması, Kalite Kontrol, İnsan Kaynakları, Benzetim, İstatistik, Ergonomi, Tesis Tasarımı ve Planlama)



Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %60'ının, 2. bölümden en az %60'ının ve 3. bölümden en az %50'sinin doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan alınması gerekmektedir.



Mülakat



Sorulan soruların 1. bölümden en az %60'ını, 2. bölümden en az %60'ını ve 3. bölümden en az %50'sini doğru cevaplandıran ve 60 ve üstü puan alan adaylar arasından puanı en yüksek adaydan başlamak üzere her bir alan bazında alınması planlanan sayının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.



Ek-1 Ziraat Bankası Uzman Yardımcısı Alımı Yapılacak İller