Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 402 İşçi Alacak

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERLERİNİN

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINDA İSTİHDAM EDİLECEK ÖNLİSANS MEZUNU 402 İŞÇİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU

Şirketimiz işyerlerinde çalıştırılmak üzere

09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

hükümlerine göre 324'ü Elektrik, 40'ı Elektronik, 14'ü İnşaat, 8'i Harita, 4'ü Makine, 2'si Sıhhi Tesisat, 2'si Kimya, 1'i Kaynak ve 1'i

Teknik Ressam olmak üzere toplam 396 Tekniker ile yardımcı hizmetlerde görev alacak

Önlisans mezunu 3 Aşçı, 2 Resepsiyon Görevlisi ve 1 Garson olmak üzere toplam 6 personel alınacaktır. İşe alınacak personelin unvanları ile çalıştırılacakları iller aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU:

Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (13-17.04.2026 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecektir.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR:

Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketimiz internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

İŞKUR'a başvuru yapan adaylardan;

- 2024 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday

ayrı listeler halinde Şirketimize gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecektir.

İş gücü talebimiz il düzeyinde karşılanacaktır. (Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adreslerine göre)

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Şirketimizin internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmından ilan edilecektir.

Başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları sınav veya atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecektir.