Karacadağ Kalkınma Ajansı 2 uzman personel alacak

Karacadağ Kalkınma Ajansından:

UZMAN PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, esnek ve dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, İngilizceyi akıcı şekilde konuşabilen, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 (iki) Uzman Personel alımı yapacaktır.

Karacadağ Kalkınma Ajansının merkezi Diyarbakır İli olup, Ajansın faaliyet alanını Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olan adaylar bu illerden, Ajans'ın uygun göreceği birinde çalışmayı kabul ve taahhüt ederler.

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlannı açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Az tehlikeli işyerlerinde çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporunu almak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır.

2. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1 Uzman Personel Adayları için Aranan Nitelikler

a) Tablo 3'te belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurıımlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'ndan mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla Tablo 3'te belirtilen puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak,

c) Sınav son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 70 puan (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır) YÖKDİL belgesi kabul edilmemektedir.

ç) KPSS'ye girme şartı aranmaksızın başvuracak adaylar için, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşım doldurmamış olmak,

. Planlama, programlama,

. Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

. Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

. İzleme ve değerlendirme,

. Tanıtım, danışmanlık,

. Şehircilik ve çevre,

. Araştırma-geliştirme,

. Bilgi ve iletişim teknolojileri,

. Finansman,

. İnsan kaynakları yönetimi,

. Uluslararası ticaret,

. Hukuk.

2.2 Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;

Tüm adaylar başvuruda bulunacakları pozisyonla ilgili aranan şartları ve varsa aşağıda belirtilen tercih sebeplerini belgelemek zorundadır.

Hibe veya Mali Destek Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY), Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Kalkınma Ajansları vb ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen program/projelerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı, etki analizleri gibi sosyal, ekonomik ve mekansal alanda kapsamlı istatistiki analizler, bölgese! gelişme ve kalkınma kuramları, ulusal ve bölgesel planlama çalışmaları, sosyal ve kırsal kalkınma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin- ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları, bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel tanıtım, uluslararası doğrudan yabancı yatırım ve yatırım ortamı değerlendirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Yatırım fizibiliteleri ve fizibilite çalışmaları ve sektörel bazlı analizler, raporlamalar konusunda bilgi sahibi olmak,

. Kamu İhale Kanunu na göre satın alma işlemleri gerçekleştirme, şartname, ihale ve sözleşme hazırlama, devlet muhasebe sistemi, analitik bütçe uygulamaları, insan kaynakları, finansal tabloları okuma/yorumlama ve mali analiz, mali denetim, muhasebe ve vergi denetimi, usulsüzlük incelemeleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. İmalat ve hizmet sektörlerinde yönelim, üretim, lojistik, ihracat, pazarlama vb. alanlarda iş tecrübesine sahip olmak,

. Kurumsal iletişim ve stratejik iletişim yönetimi gibi alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

. Girişimcilik ve girişimciliğin finansmanı (kitle fonlama, melek yatırımcılık, girişim sermayesi fonları vb.) konularında tecrübe sahibi olmak,

. Eko turizm, gastronomi, tarih, kültür ve inanç turizmi, şehirlerin markalaşması gibi alanlarda tecrübeye sahip olmak,

. Yalın üretim, döngüsel ekonomiler, endüstriyel simbiyoz ve enerji verimliliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

SPSS, STATA, E-views vb. istatistiksel paket programları, veri toplama, veri analizi ve değerlendirme süreçlerine hakim olmak,

. İlgili alanlarda yüksek lisans / doktora yapmış olmak,

. Yapay zeka ve uygulamaları hakkında tecrübe sahibi olmak,

. İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil biliyor olmak.

*5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limiti puanı ve ilave her bir yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir.)

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

3. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, 30 Nisan 2026 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.59'a kadar https://kariyerkapisi.gov.tr adresinde bulunan Karacadağ Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayım bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak baş vurularda istenilen belgeler ve adaylar için hazırlanan kontrol listesi şu şekildedir.

Z: Zorunlu T: Tercihen

UYARI:İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı na suç duyurusunda bulunulur.

Başvuru Şartlarına İlişkin Bazı Açıklamalar

. Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

. Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

. Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM sayfasında yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosundan, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.

Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

. Tablo 3'te yer alan bölüm dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

. E-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Lisans Mezuniyet Belgesi", "Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi" ve "Doktora Mezuniyet Belgesi" alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.

4. ÖN DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI

Ajansa yapılan başvurular Genel Sekreterlikçe ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Mülakata sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Karacadağ Kalkınma Ajansı internet sitesinde (http://www.karacadag.gov.tr/ ve https://kariyerkapisi.gov.tr) ilan edilecektir.

Ajansa yapılan başvurular, Tablo 4 he yer alan Uzman Personel Yarışma Sınavı Başvuruları İçin Değerlendirme Kriterlerine göre sıralanacaktır. Puan sıralamasına göre Tablo 3'te belirtilen Uzman Personel Alımı Yapılacak Bölümlerden pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak (toplam 10 aday). Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek olup haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar. Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.

5. SINAV YERİ VE TARİHİ

Yarışma Sınavı; Ajans tarafından, sözlü yatışma sınavına katılmaya hak kazanan adaylar www.karacadag.gov.tr ve https://kariyerkapisi.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Sözlü yarışma sınavı Fırat Mah. Urfa Bulvarı No: 142 Kayapınar / Diyarbakır adresindeki Karacadağ Kalkınma Ajansı hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

6. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI

Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar.

Sınav, sözlü yarışma sınavı şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınavdan önce, adaylara Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından "Yetenek Testi / Kişilik Envanteri Testi" uygulanabilir.

Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki kişi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.

Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayn ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

7. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Personel alınlında tablo 2'te belirtilen kısımda yer alan bölümlerden biri olmak şartıyla her bir kısım bazında ilan edilen kadro sayısı kadar adayın başarılı olamaması veya sınava katılan kimse olmaması nedeniyle boş kalan pozisyon, sınav kurulunun uygun görüşü alınarak sınavdaki başarı sırasına göre diğer kısımdaki bölümlerden bir adayla doldurulabilir.

Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanım düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçlan; sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben kazanan adayların isim listesi Ajansın resmi internet sitesinde

(http://www.karacadag.gov.tr) ilan edilir ve aynca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Adaylar, sözleşmeye davet edilmeden önce güvenlik soruşturmasma ve/veya arşiv araştırmasına tabi tutulur. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilirler.

8. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağasının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafindan kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu raporlar, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönelim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun karan ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer haklan saklıdır.

9. ÇALIŞMA ŞARTLARI

Ajans hizmetleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28'inci maddesine göre iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülür. Ajans personeli emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununa tabidir.

Ajansımızın görev bölgesi Diyarbakır ve Şanlıurfa illeridir. Çalışanlar bu iki ilden birinde çalıştırılmaktadır. Ajans personelinin görev yeri, personelin unvan ve müktesep hak ücreti saklı kalmak kaydıyla personelin muvafakati aranmaksızın değiştirilebilir.

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup; haftada toplam 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir.

Ajanstaki görevinden ayrılmak isteyen personel iş sözleşmesinin feshi talebini, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda yer alan ihbar sürelerine uymak suretiyle Ajansın insan kaynakları birimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. İş akdinin feshi taleplerini, usulüne uygun olarak bildirmeyen personelden, ihbar tazminatı ile Ajansm bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanlar tahsil olunur. Ancak Genel Sekreter tarafından geçerli görülen ve uygun bulunan bir sebebe dayanarak fesih talebinde bulunanlar, devir ve teslim yükümlülüğünü yerine getirmek ve yöneticilerine derhal haber vermek koşuluyla ihbar tazminatı olmaksızın hemen ayrılabilirler,

III. AYRINTILI BİLGİ

Sınavla ilgili aynntılı bilgi, Ajans İnsan Kaynakları Görevlisi Mustafa AVCI'dan alınabilir.

Adres: Karacadağ Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Bürosu

Fırat Mah. Urfa Bulvarı No: 142 Kayapınar / Diyarbakır

Tel: 0(412) 237 12 16-17 Faks: 0(412) 237 12 14

E-posta: [email protected]

