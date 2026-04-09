Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 11 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğünden:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8' inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 11 (onbir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1.YAZILIM MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)

a) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 7 (yedi) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve altyapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Veritabanı sistemleri konularında 5 yıl tecrübe sahibi olmak,

ç) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Java/.Net yazılım uzmanı olarak 5 yıl çalışmış olmak,

d) Katmanlı ve dağıtık sistem mimarilerinde tecrübe sahibi olmak,

e) Açık kaynak sistemlerin entegrasyonu, uyarlanması ve yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

f) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili olmak,

g) Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim olmak,

ğ) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

h) CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

ı) Sistem tasarımı, iş kırılım yapısı (WBS), maliyet planlama ve teknik takvim oluşturma konularında deneyimli olmak,

i) Risk yönetimi planları oluşturma konusunda deneyimli olmak,

j) Nesne yönelimli analiz ve tasarım (OOAD) konusunda tecrübeli olmak,

k) Çok katmanlı mimari, mikroservis mimarisi ve SOA konularında deneyimli olmak,

l) Middleware teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

m) JVM performans tuning, garbage collection ve profiling konularında bilgi sahibi olmak,

n) Event-driven architecture konusunda deneyimli olmak,

2.YAPAY ZEKA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi projelerinin tasarımı ve geliştirilmesi konularında en az 6 (altı) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelendirmek,

b) Doğal Dil İşleme (NLP) ve Büyük Dil Modelleri (LLM) alanında Yapay Zeka tabanlı uygulama geliştirme ekiplerinin en az 3 (üç) yıl teknik liderliğini veya takım liderliğini yapmış olmak ve bunu belgelendirmek,

c) Python programlama dilinde ileri seviye uzmanlığa sahip olmak; nesne tabanlı programlama, tasarım kalıpları ve asenkron programlama konularında tecrübeli olmak,

ç) Açık kaynaklı Büyük Dil Modellerinin (Llama, Mistral, Qwen vb.) Fine-tuning (SFT, LoRA, QLoRA) ve Quantization teknikleri ile özelleştirilmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Karmaşık veri setleri üzerinde RAG (Retrieval-Augmented Generation) mimarileri kurgulamış; vektör veri tabanları (Weaviate, ChromaDB vb.) ve LangChain/LlamaIndex kütüphaneleri ile üretim seviyesinde (production-ready) uygulama geliştirmiş olmak,

e) PyTorch veya TensorFlow çatılarından en az biriyle derin öğrenme modelleri eğitmiş, hiper-parametre optimizasyonu ve model performans metrikleri (Bleu, Perplexity vb.) konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Multimodal Yapay Zeka sistemleri geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak; metin, görüntü ve doküman verilerinin birlikte işlendiği Vision-Language Models (VLM) tabanlı uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak,

g) MLOps süreçlerine hakim olmak; modellerin eğitim, test ve canlıya alınma (deployment) döngüsünü MLFlow, Wandb vb. araçlarla yönetme tecrübesine sahip olmak,

ğ) GPU kaynak yönetimi, CUDA mimarisi ve yüksek başarımlı hesaplama (HPC) ortamlarında model eğitimi/çalıştırılması konularında bilgi sahibi olmak,

h) Geliştirilen yapay zeka çözümlerinin yüksek trafikli sistemlere entegrasyonu için mikroservis mimarisi ve Docker gibi teknolojilerde deneyim sahibi olmak,

ı) Kurumsal sistemlerle (Legacy systems) yapay zeka servislerinin entegrasyonu için API standartları (REST, GraphQL vb.) belirlemek ve kurumsal veri gölleriyle (Data Lake) entegre çalışan hibrit mimariler oluşturma deneyimine sahip olmak.

3.KIDEMLİ JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Java ile yazılım geliştirme alanında en az 4 (dört) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelemek,

b) Spring Framework (Spring Boot, Spring Core, Spring Data, Spring Security) konusunda bilgi sahibi olmak,

c) ORM teknolojileri (JPA, Hibernate, EclipseLink vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

ç) Maven veya Gradle ile proje yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

d) Git tabanlı versiyon kontrol sistemleri (Git, GitFlow, GitHub Flow vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

e) CI/CD süreçlerine aşinalık (GitLab CI, Jenkins vb.) ve tercihen Atlassian ürünleri (Jira, Bitbucket vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

f) İlişkisel veri tabanları (Oracle, PostgreSQL vb.) ile çalışma deneyim sahibi olmak (tercihen PL/SQL veya PL/pgSQL),

g) RESTful ve SOAP servisler (tercihen Spring Boot ile) konusunda deneyim sahibi olmak,

ğ) Yazılım geliştirme süreçlerinde dokümantasyon ve raporlamaya önem vermek,

h) Clean Code, SOLID prensipleri ve temel design pattern'ler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı) Event-driven mimari hakkında bilgi sahibi olmak (RabbitMQ, Kafka vb.),

i) Cache mekanizmaları konusunda bilgi sahibi olmak (Redis, Coherence vb.).

4.KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) En az 10.000 (on bin) istemcili bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) IDS, IPS, WAF, NAC ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak

c) DLP, EDR, NDR, SOAR, Sandbox, Saldırı Simülasyonu, Zafiyet Tarama Sistemi, PAM, Proxy, Antivirüs hakkında tecrübe sahibi olmak,

ç) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 - IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) SIEM Yönetimi konusunda tecrübeli olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

g) Olay Yönetimi ve Olay Müdahale (Incident Response & Incident Handling) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Linux ve Microsoft işletim sistemlerinin (sunucu ve son kullanıcı) güvenliği hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (Security Operations Center-SOC) kurulumu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak.

TERCİHEN;

Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Offensive Security Certified Professional (OSCP), GIAC Penetration Tester Certification (GPEN), Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikalardan en az birine sahip olmak.

5.KIDEMLİ .NET YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) .Net ile yazılım geliştirme alanında en az 4 (dört) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelemek,

b) ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

c) Javascript framework ve kütüphanelerinden en az birinde (Angular, React, Jquery vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

d) Çok Katmanlı Mimari, Windows Servisleri, Mikroservisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST vb.) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

g) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, GitHub, vb) kullanmış olmak, h) Tüm Metin Arama (Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6.YAPAY ZEKA GELİŞTİRME UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Yapay Zeka uygulamaları alanında aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,

b) Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) Büyük Dil Modelleri (LLM) ve Doğal Dil İşleme (NLP) alanlarında deneyim sahibi olmak,

ç) RPA ve ChatBot tabanlı Yapay Zeka uygulamaları geliştirme tecrübesine sahip olmak,

d) Fine-Tuning, Retrieval Augmented Generation (RAG) ve Context Engineering konularında bilgi sahibi olmak,

e) Pandas, Scikit-Learn, TensorFlow, Keras vb. makine öğrenimi ve veri işleme kütüphanelerinden en az ikisi hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Veri analizi, veri yorumlama ve veri toplama konularında güçlü becerilere sahip olmak,

7.TEST ANALİZ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Süreç yönetimi, analiz ve test konularında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) TFS, Jira benzeri iş takip araçlarından en az birinin süreçlerine hakim olmak,

c) IIBA standartları hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü, analiz ve bilgi teknolojileri destek süreçlerine hakim olmak,

d) MS Office, Visio, MS Project araçlarını kullanabilmek,

e) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) UML diyagramları (ER, Use Case, Mockup vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Sorumlu olduğu proje kapsamında yazılımın süreç analizi, yazılım gereksinimi belirleme, dokümantasyon, test senaryoları geliştirme, test ve kabul faaliyetlerini gerçekleştirme ve koordine etme konularında deneyim sahibi olmak,

ğ) Arayüz tasarımı ve kullanıcı deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak,

h) İyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

ı) Kalite Yönetimi iş süreç bilgi ve tecrübesi olmak,

TERCİHEN;

ISTQB sertifikasına sahip olmak.

8. DEVOPS UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde Devops uzmanı olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

b) Azure Devops, JIRA, GIT vb. versiyon kontrol sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

c) CI/CD süreçlerinin (Azure Devops, Jenkins) yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

ç) Otomatikleştirilmiş yapılar dahil olmak üzere CI/CD metodolojilerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda deneyim sahibi olmak,

d) Cluster sistemler, DNS ve Load Balancer konuları ile ilgili bilgi sahibi olmak,

e) Docker vb. gibi Konteyner teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Windows Server, Linux ortamlarının kurulumları ve konfigürasyonlarının yapılması konusunda deneyim sahibi olmak,

g) Kurum içi DevOps ihtiyaçlarının belirlenip hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi konularında deneyim sahibi olmak,

ğ) SonarQube gibi kod kalitesini belirleyen araçları kullanmada deneyim sahibi olmak,

h) Sistem yönetimini kolaylaştırmak amacıyla script yazma konusunda deneyim sahibi olmak,

ı) Canlı ortam öncesi test, eğitim vb. ortamları için Devops süreçleri kapsamında Staging yapısının kurulması ve yapılandırılması konusunda deneyim sahibi olmak,

i) IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama sunucusu yapılandırılması konusunda deneyim sahibi olmak,

j) Database (MySQL, PostgreSQL vb.) operasyonel işlemler konusunda deneyim sahibi olmak,

k) Yoğun trafikli uygulamaların altyapısında gerekli ihtiyaçların giderilmesi ve bunların analiz edilip izlenebilmesi konusunda deneyim sahibi olmak,

l) Sistem altyapısı ile ilgili sorun giderme konusunda deneyim sahibi olmak,

m) Temel BT teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

9.JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde java yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,

b) JEE/ Jakarta EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, Maven, Subversion, GIT, Intellij, Eclipse, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,

c) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

ç) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

d) SP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Spring ile uygulama geliştirmiş olmak,

f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Payara 5, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon, yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

g) Oracle veritabanı 10g, 11g veya 12c, PostgreSQL 9 (ve üstü) üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak,

ğ) Nesne yönelimli programlama paradigmalarıyla yazılım geliştirmiş olmak,

h) CDI konularında deneyim sahibi olmak,

ı) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Adaylar başvurularını 13.04.2026-19.04.2026 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3- Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla bir tanesine başvurabilecektir.

4- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a) Özgeçmiş,

b) SGK Hizmet Dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge), (Barkodlu olmayan, hizmet süresinin tamamı görülmeyen belge kabul edilmeyecektir.),

c) Mesleki Tecrübe Şartını Gösterir Belge, GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Adayın mesleki çalışma süresini bilişim personeli olarak belgelendirmesi gerekmektedir.

Çalışılan iş yerinin niteliğine göre;

1.Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu SGK hizmet dökümü, (Unvanın Özel Şartlarında hususi aranan unvan ve/veya ünvanlar var ise sgk kodlarında bu süreler dikkate alınacaktır.)

2.Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge. (Unvanın Özel Şartlarında hususi aranan unvan ve/veya ünvanlar var ise belgede açık olarak çalışılan unvan dikkate alınacaktır.)

ç) Programlama Dilleri, GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge. (Sınavla alınmış doğrulanabilir belge ve/veya transkript), (Bölümden bağımsız olarak tüm adaylar bu belgeyi yüklemelidir. Transkriptinde programlama dilleri belirtilmeyen adaylar ders içeriğini gösterir açıklamalı transkript yüklemelidir.)

d) Sertifika, Başvurulan unvan ÖZEL ŞARTLAR' da var ise istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar doğrulanabilir ve sınavla alınmış olmalıdır).

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70

olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr adresinde 24 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca Kariyer Kapısı platformu üzerinden adaylar başvuru durumunu görüntüleyebileceklerdir. Yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 07 Mayıs 2026 Perşembe Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (Çamlıca Mah. 122. Sok. No:4 Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.

Sözlü sınav 02-04 Haziran 2026 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve asil adaylar ile sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Nihai sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca Kariyer Kapısı platformu üzerinden adaylar başvuru durumunu görüntüleyebileceklerdir.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (67.718,06) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise beş (5) yıl süreyle geçerlidir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

