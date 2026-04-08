AYM, 1 Sözleşmeli Personel Alacak

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarakyürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2024 veya 2025 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile 2021 yılından itibaren (2021 yılı dahiljyapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi SeviyeTespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Başkanlığımıztarafından 11.05.2026 tarihinde gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacaktır. KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edilecektir.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'incİ maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı üç katını geçemeyecekler için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun'a tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en

az ikisini bildiğini belgelemek.

d) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek.

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

g) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak, ğ) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

Başvuru genel şartlarına ilave olarak aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

Kıdemli Uzman Yazılımcı (1 (bir)Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştirilmesi konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmakve belgelemek,

c) Java EE / Jakarta EE veya Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) mimarilerinde geliştirilen projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak, ç) Java Swing ve grafik kullanıcı arayüzü (GUI) geliştirme projelerinde deneyimli olmak,

d) Nesneye dayalı programlama (Object Oriented Programming), Cephe yönelimli programlama (Aspect Oriented Programming) ve Fonksiyonel programlama (Functional Programming) konularına hakim olmak,

e) SOLID prensipleri, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım mimarileri, tasarım kalıpları (design patterns), kod düzenleme (refactoring) ve kodlama standartları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) REST, SOAP, GraphQL ve gRPC mimarilerindeki web servislerin geliştirilmesi ve entegrasyonu, JSON/XML veri alışverişleri ile ilgili deneyime sahip olmak,

g) SOA (Service-Oriented Architecture - Hizmet Odaklı Mimari) ve Microservices mimarileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Oracle, PostgreSQL, MSSQL gibi ilişkisel veri tabanlarından en az birinde, tercihen Oracle kullanarak uygulama geliştirmiş olmak ve ileri seviyede SQL konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) JPA, Hibernate vb. ORM araçlarından en az birinde ileri seviyede tecrübe sahibi olmak,

ı) NoSQL veri tabanları, veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) JavaScript, JavaScript kütüphaneleri ve React teknolojileri ile ön yüz geliştirme süreçlerine hakim olmak, ayrıca UI/UX standartları ve kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

j) DevOps yaklaşımı, CI/CD süreçleri, Git dağıtık sürüm denetim sistemi ve konteyner teknolojileri (Docker, Podman vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k) Asenkron programlama, uygulama performansı, önbellek sistemlerini kullanma ve yazılım çiçekleme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1) Çevik yazılım geliştirme süreçleri ve çevik proje yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,

m) Yazılını mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve altyapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) Apache, Tomcat ve NGINX gibi uygulama sunucuları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) Tercihen yapay zeka alanında, Python programlama dili ile çok modelli ve çok ajanlı mimaride uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,

ö) Tercihen UYAP geliştirme süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p) Tercihen kııyruklama mekanizmalarının (RabbitMQ, Kafka vb.) kullanımı ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

r) Tercihen mobii uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

s) Tercihen .NET teknolojileri (.NET, .NET Core, ASP.NET Core, Web API, SignalR) kullanarak proje geliştirme ve Umbraco CMS platformunda deneyim sahibi olmak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

a) Adaylar, başvurularını 08.042026 - 22.04.2026 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu işe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden gerçekleştirecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ill- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELCELER

a) Fotoğraflı özgeçmiş,

b) 2024 veya 2025yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanını gösterir barkodlu belge,

c) Yabancı Dil (İngilizce) Sınav Sonuç Belgesi (E-Devlette yer almayan ve ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir) (Yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

ç) Yurtdışındaki üniversitelerin "genel şartlar altında yer alan bölümleredenk bölümlerinden" mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. (E-devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunan adayların denklik belgesi ibraz etmesine gerek yoktur)

d) Genel şartlar (c) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan "SGK Hizmet Dökümü" mesleki tecrübeyi gösteren belge olarak kabul edilecektir. Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.) Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir, e) Genel şartlar (ç) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge (transkript, sertifika gibi belgeler),

f) Mülakat sonucunda sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan "akıl ve ruh sağlığı yerindedir raporu" istenilecektir.

g) https://anayasa.gov.tr linki üzerinden indirilen, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine uygun olarak, bilgisayar ortamında doldurup çıktısını imzalanan Güvenlik Soruşturması Formu,

ğ) E-Devlet üzerinden alınacak barkodlu başvuran kişiye ait vukuatlı nüfus kayıt örneği.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak sıralama yapılacak ve aday listesi oluşturulacaktır,

b) Aday listesine göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşme yapılacak pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü ve uygulamalı mülakata çağırılacaktır

c) Mülakata katılmaya son sırada hak kazanan adaylardan aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

ç) Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir. Adaylar Kariyer Kapısı üzerinden giriş yaparak mülakat ile ilgili bilgileri görüntüleyebilecektir. Bu ilan tebligat yerine geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü ve uygulamalı mülakat olarakyapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı mülakat konuları yukarıdaki genel şartlar (ç), (f) ve (g) bentleri ile pozisyona uygun olarak özel şartlarda belirtilen konulardır.

ç) Adaya özel şartlarda belirtilen bilgi, deneyim ve tecrübeyi ölçmeye yönelik sorular sorulacaktır,

d) Uygulama mülakatında adaydan bilgisayar başında uygulama yapması istenilecektir.

VI- SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve uygulamalı mülakat 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sözlü mülakattan alınan puanın %30'u ve uygulamalı mülakattan alınan puanın %70'i toplanarak değerlendirme puanı hesaplanacaktır.

Değerlendirme puanı 70 (yetmiş) puan ve üzeri olan adaylar başarılı sayılacaktır.

c) Başarılı sayılanlardan en yüksek puanlıdan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asıl ve yedek olarak ilan edilecektir.

ç) Sözlü ve uygulamalı mülakat 11.05.2026 tarihinde Ahlatlıbel Mahallesi incek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Merkez Binasında yapılacaktır.

VII- SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir, b) Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri ve sınav sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenecektir, ç) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine varsa ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır, e) Sözlü ve uygulamalı mülakatı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşmeyapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VIII - ÜCRET

a) Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların 3'üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (Ocak-Haziran 2026 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 67.718,06 TL'nin) aşağıda belirtilen cetvelde belirlenen kat ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

b) Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai vb.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

c) Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

ç) Aylık brüt sözleşme tavan ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı için belirleyeceği oranda arttırılacaktır.