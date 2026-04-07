Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Üye Alım İlanı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURULU ÜYELİĞİ

BAŞVURU DUYURUSU

I- Cumhurbaşkanınca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine (1 üye) yapılacak seçimde üyelik için başvuracaklarda, 6701 sayılı Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmalarına İlişkin Usül ve Esaslar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usülleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen aşağıdaki şartlar aranır:

1. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen nitelikleri taşımak.

2. Herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görevli veya yetkili bulunmamak.

3. En az dört yıllık lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak.

4. Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

II- Başvurular, 7 Nisan 2026 - 14 Nisan 2026 tarihleri arasında; üye seçilme şartlarını taşıdığına ilişkin yazılı beyan, başvuru dilekçesi ve fotoğraflı özgeçmiş ile;

Şahsen elden veya posta yoluyla Cumhurbaşkanlığı Başvuru Kabul Bürosu (Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Binası), Yüksel Caddesi No: 23 06650 Kızılay/ANKARA adresine veya e-posta yoluyla [email protected] adresine yapılacaktır.

Postadaki gecikmeler ile zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Özgeçmişlerde başvuranın; kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, iş tecrübesi (Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olduğunu gösterir nitelikte) ile varsa akademik çalışmaları yer alır.

Kamuoyuna duyurulur.

3572/1-1