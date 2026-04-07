Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 10 müfettiş alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden: MÜFETTİŞ KADROSUNA NAKLEN ALIM İLANI

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun geçici 3 üncü maddesi uyarınca giriş sınavı (sözlü) ile genel ve özel bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarından naklen 10 (on) adet müfettiş alımı yapılacaktır.

2- BAŞVURU ŞARTLARI

Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 19.03.2026 tarihi itibarıyla genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az beş yıl görev yapmış olmak.

3- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

3.1. Adaylar başvurularını, 7 Nisan 2026 saat 10:00 - 12 Nisan 2026 saat 23:59 arasında e-Devlet "Tarım ve Orman Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti aracılığıyla veya Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıdaki gibidir;

a) Kurumlarınca onaylı, müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen sürelerini, derece ve kademelerini ve hizmette geçen diğer süreleri gösterir hizmet belgesi veya e-Devletten alacakları kare kodlu SGK Hitap hizmet dökümü,

b) Fotoğraflı özgeçmiş belgesi.

c) Türkiye'nin her yerinde görevini devamlı olarak yapmasına ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olduğuna dair beyan. (Ekte yer alan Sağlık Beyan Formu doldurularak eklenecektir.).

d) Adayların lisans bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

e) Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir).

3.2. Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3.3. Başvuru bilgilerinin doğruluğu, fotoğrafın uygunluğu ve başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

3.4. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ

4.1. Genel Müdürlükçe, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Başvuru şartlarını taşıyan ve eksiksiz belge ile başvuran adaylar giriş sınavına çağrılacaktır.

4.2. Başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilendirme, Genel Müdürlük resmi internet adresi üzerinden yapılacak olup adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

4.3. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.

4.4. Giriş Sınavı başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan incelemenin sonucu ilgililere 3 (üç) gün içinde yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

5- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI

5.1. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yeri, sınav tarihleri ve ilgili diğer konulara ilişkin bilgilendirme, Genel Müdürlük resmi internet adresi üzerinden yapılacak olup adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

5.2. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

5.3. Giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

5.4. Sınav konuları;

a) Anayasa.

b) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu.

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

ç) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

d) 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.

e) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu.

g) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu.

ğ) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.

h) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.

ı) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ilgili maddeleri.

i) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu.

j) 2872 sayılı Çevre Kanunu.

k) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu.

l) 5996 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu.

5.5. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde giriş sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Genel Müdürlük resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

6- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

6.1. Giriş Sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanları belirlenecektir.

6.2. Adayların Giriş Sınavında başarılı sayılabilmeleri için puanlarının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.

6.3. Giriş sınavında başarılı olan adaylar, başarı puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacaktır. Bu sıralamaya göre en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere 10 (on) asıl ve 5 (beş) yedek aday belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde; müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil olmak üzere hizmet süresi fazla olan adaya öncelik verilecektir.

6.4. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

6.5. Giriş Sınavı sonuçlarına ilişkin bilgilendirme, Genel Müdürlük resmi internet adresi üzerinden yapılacak olup adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden erişebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6.6. Giriş Sınavı sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere 3 (üç) gün içinde yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

7- ATAMA İŞLEMLERİ

7.1. Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, sınava başvuru şartlarını taşıyan ve ilan edilecek süre içinde istenilen belgeleri teslim edenler müfettiş kadrolarına atanacaktır. İstenilen belgeler şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe teslim edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7.2. Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim etmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

7.3. Atanma hakkından feragat eden adayların ataması yapılmayacaktır.

7.4. Ataması yapıldığı halde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

7.5. Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içinde göreve başlamayan veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine 19.09.2026 tarihine kadar yedek adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacaktır. Yedek adayların hakları, daha sonra yapılacak sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.

8- DİĞER HUSUSLAR

8.1. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

8.2. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarla ilgili belge talep edebilecektir.

8.3. Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanacaktır.

9- İLETİŞİM BİLGİLERİ

İlan ve süreçle ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP) veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'ndan temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numarası: 0 312 207 6177-6383

EK

SAĞLIK Dl Rl MI BEYAN FORMU

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri:

Müfettiş olarak görevimi devamlı yapmama engel olabilecek hastalık, vücut ve akıl sağlığı sorunumun bulunmadığını beyan ederim_____Z..../2026

İmza

3535/1-1