İzmir Kalkınma Ajansı 6 Uzman Personel Alacak

İzmir Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

İzmir Kalkınma Ajansı, 4 sayılı "Bakanlıklara Bağlı, ilgili, ilişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde 6 (altı) Uzman Personel istihdam edecektir.

1- İŞE ALINMADA ARANACAK GENEL ŞARTLAR a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak, az tehlikeli işyerlerinde (bürolar, ofisler ve restoranlar) çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporunu alabiliyor olmak,

e. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2- UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Uzman Personel için Aranan Özel Şartlar

Ajansımızın TR31 İzmir bölgesinin gelişimine yönelik yürüttüğü çalışmalarda yer almak üzere 6 (altı) Uzman Personel istihdam edilecektir. Uzman personel olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları ve tercih nedenleri aşağıda belirtilmiştir;

2.1. KPSS Puanı ile Başvuracak Adaylar için

a. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Tablo-1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

b. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 ve 2025 yıllarında lisans mezunları için yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1'de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

c. Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya e-YDS'de asgari 70 (yetmiş) puan veya YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış olmak.

Tablo-1 KPSS Puanı ile Alım Yapılacak Bölümler

2.2. Iş Tecrübesi (Deneyim) ile Başvuracak Adaylar için

Iş tecrübesi (deneyim) ile başvuru yapacak olan adaylar arasından 1 (bir) Uzman Personel alınacak olup şartlar aşağıda yer almaktadır.

a. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Çevre Mühendisliği veya Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmak,

b. Kamuda veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,

- Planlama, programlama,

- Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

- Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

- Izleme ve değerlendirme,

- Tanıtım, danışmanlık,

- Şehircilik ve çevre,

- Araştırma-geliştirme,

- Bilgi ve iletişim teknolojileri,

- Finansman,

- İnsan kaynakları yönetimi,

- Uluslararası ticaret,

- Hukuk.

c. Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, Ingilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya e-YDS'de asgari 70 (yetmiş) puan veya YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 (yetmiş) puana karşılık gelen bir puan almış olmak.

2.3. Tercih Nedenleri

Aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olunduğunun belgelenmesi, adayların sınav kurulunca değerlendirilmesinde tercih nedeni olarak kabul edilecektir.

a. Tablo-1'de belirtilen bölümler ile bölgesel kalkınma, girişimcilik, yeni nesil tarım teknolojileri, yeni nesil üretim teknolojileri, kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, rüzgar enerjisi, yöneylem, karar verme teknikleri, veri bilimi, veri analitiği, döngüsel ekonomi, karbon yönetimi, yaşam döngüsü analizi, yeşil finansman, çevre politikaları, AB Yeşil Mutabakat deneyimi veya ilgili konularında yüksek lisans ve/veya doktora derecesine sahip olmak,

b. Ingilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak.

3- BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 28 Nisan 2026 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 11 Mayıs 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet (İzmir Kalkınma Ajansı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) veya https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden yapılacaktır.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvuru formuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Zorunlu Belgeler

Tablo 2. Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Zorunlu Belgeler

4- BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR

Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

Her aday, yalnızca bir pozisyon (mezun olunan bölüm, KPSS puanı veya İş tecrübesi / deneyim) için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon (mezun olunan bölüm, KPSS puanı veya İş tecrübesi / deneyim) için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle iş sözleşmesi yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

Yabancı dil sınav eşdeğerliklerinin tespitinde ÖSYM tarafından ilan edilen güncel Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosu dikkate alınacaktır.

Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, yabancı dil şartından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerini sunmaları gerekmektedir.

Tablo-1'de yer alan bölümler ve iş tecrübesi ile alınacak bölüm dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlemeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

e-Devlette yer alan mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvuru sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Lisans Mezuniyet Belgesi", "Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi" ve "Doktora Mezuniyet Belgesi" alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman(lar)ı yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAVIN ŞEKLİ VE YERİ

Ajansa yapılan başvurular Tablo-3'te yer alan değerlendirme kriterleri esas alınarak değerlendirilir. Puan sıralaması dikkate alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak personel sayısının 5 (beş) katı aday giriş sınavına girmeye hak kazanır ve ilanen Ajansın internet sitesinde yayımlanır. Değerlendirme sonucu, puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da giriş sınavına davet edilir. İnternet sitesinde yapılan ilanın dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur. Sınav, Ajans Genel Sekreterliği'nde sözlü (mülakat) olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilen tarihlerde yapılacaktır. Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, sınav tarihini değiştirmeye ve süreci gerekçe göstermeksizin iptal etmeye yetkilidir. Değişiklikler Ajans internet sitesinden duyurulacaktır.

Tablo 3. Değerlendirme Kriterleri

üzere sıralama yapılarak, pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre göreve davet edilir. Bir pozisyonda başarılı bulunan asıl adayın göreve başlamaması ve yedeğinin de olmaması veya yedeği olmasına rağmen yedeğinin de göreve başlamaması veya başlamasına rağmen ajanstan ayrılması halinde diğer pozisyonlar için belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre aynı süre içinde istihdam edilebilir. Bu kişiler hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalı/pozisyon için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre doldurulabilir.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma ya da belirtilen alanda personel almama hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

6- görevlendirme

Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek iş sözleşmeleri feshedilir ve kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin iş sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

7- BiLGi ALMA

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir.

Telefon : 0232 489 81 81 (Dahili: 174)

E-posta : [email protected]

Kamuoyuna İlanen Duyurulur.

3356/1-1