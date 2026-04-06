Sağlık Bilimleri Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda bilgileri bulunan akademik ve idari birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.064 978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2024 KfSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 38 (otuz, sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ARANAN ŞARTLAR

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Bu Kanun' un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağma gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.

6. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'nçı maddesi gereğince "işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kuramca tek taraflı olarak feshedilir.

10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;

10.1.5188 saydı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesindeki şartlan taşımak.

10.2. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

10.3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

10.4. Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Sisteme eklenirken Ön ve Arka yüz birlikte yüklenecektir.)

10.5. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

10.6. 01.01.1991 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak.

10.7. Kadın adaylar için 155 cm erkek adaylar için 165 cm'den kısa olmamak.

10.8. Adayların boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15'ten fazla veya 15'tcn az olan adaylar boy kilo şartını taşımadıklarından başvurulan geçersiz sayılacakta' (Örnek: 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+15=95'ten fazla, 80-15 65'ten az olmaması gerekir).

10.9 Adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle, Yükseköğretim kurumlanma örgün eğitimine kayıtlı öğrencisi olmamak.

11. Destek Personeli kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar ile yapılacak iş ve görevler;

11.1. Kapalı mekanların ana girişleri dahil olmak üzere; sınıflar, laboıatuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.

11.2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.

11.3. Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.

11.4. Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak.

11.5. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.

11.6. Aynaları ve muslukları ve pencere camlarını silmek.

11.7. Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.

11.8. Tuvaletleri temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak.

11.9. Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.

11.10, Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.

11.11. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek vc/vcya içecek servisi yapmak.

11.12. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

11.13. Görevlendirildikleri birimler ile ortak alanlarda yapılacak görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

11.14. 18 yaşını tamamlamış olmak.

11.15. 01.01.1991 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak.

11.16. ihtiyaç duyulması halinde 1LO standartlarına aykırı olmamak üzere işiyle ilgili olup olmamasına bakılmaksızın her türlü taşıma işleminin yapılması.

11.17. Adayların ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle. Yükseköğretim kurumlarınm örgün eğitimine kayıtlı öğrencisi olmamak.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri ya da sözleşmeyi yenilememeleri halinde, fesih ve yenilememe tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlanıl sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

D) Başvuran adaylarda, ortaöğretim mezunları için 2024 KPSS (B) P94, ön lisans mezunları için 2024 KPSS (B) P93, lisans mezunlan için 2024 KPSS (B) P3 puanı esas alınacaktır.

E) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

F) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adaylann sözleşmeleri feshedilecektir.

G) DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde veya eğitim öğretimin verildiği farklı birim veya kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

2. Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması, ilgili belge ve sertifikalann tanzim tarihleri veya düzenlenme tarihlerinin olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilgili sertifikaların ilanın Resmi Gazete 'de yayımlandığı tarihinden önce sahip olunulması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan (düzenleme/tanzim tarihi/eğitim tarihi) belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.

H) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

I) Başvurular, sadece elektronik ortamda 06.04.2026 (Saat:09.00)-20.Ü4.2026 (Saat: 17.00) tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariverkapisi.jjov.tr/isealim adresi üzerinden alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

J) 1 -) Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır.

2-) Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları geçersiz sayılacaktır.

3-) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

K) İSTENİLEN BELGELER

1. Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)

2. İlanda belirtilen kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya devlet üniversitelerine bağlı hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)

3. Belgeler; asıllannın ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet özelinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

T,) BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

1. Atanmaya hak kadanan adaylara ilişkin asıl ve asıl adayların 3 (Üç) katı kadar yedek aday bilgileri. Kariyer Kapısı üzerinden ve www.sbu.edu.tr adresinden görülebilecektir. Adaylara aynca bir tebligat yapılmayacaktır.

2. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı, aranan şartlan taşımadığı sonradan tespit edildiği veya feragat ettiği kadro için yedek adaylardan KPSS 2024 (B) grubu başan puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

3. Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından vazgeçmesi durumunda "Feragat Dilekçesi" doldurması gerekmektedir.

4. KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen genel ve aranan şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacakta.

5. Değerlendirme sonucunda geçerli başvuru yapan adayların KPSS puanı eşit olması halinde; mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşça büyük olan aday tercih edilecektir.

6. Eksik veya yanlış beyanda bulunan veya yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından maaş vb. herhangi bir ödeme yapılmış ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir,

7. Adaylar 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Bilgi Edinme (Dilekçe) hakkına sahiptir. Dilekçe ve itirazlar sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde şahsen veya posta yoluyla Rektörlüğümüze ıslak imzalı bir şekilde yapılacak olup itirazlar kurumumuz tarafindan 15 (on beş) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. Posta yoluyla yapılacak olan dilekçe ve itirazların süresi içinde kurumumuza ulaşmaması halinde ilgili dilekçe ve itirazlar işleme alınmayacaktır.

8. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.