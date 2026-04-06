Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ-ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 06.04.2026

SON BAŞVURU TARİHİ : 20.04.2026

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı statüde öğretim elemanı alınacaktır.

Öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Görev Süresi Uzatma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları gerekmektedir (https://thk.edu.tr/mevzuat).

Araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Atanma, Yükseltilme ve Görev Süresi Uzatma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlamaları (https://thk.edu.tr/mevzuat), ALES puanının en az 70, İngilizce eğitim veren bölümlerde YDS puanının en az 70 olması gerekmektedir.

Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK/ÜAK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Başvurulan kadro için aranan koşulların sağlandığını beyan eden başvuru dilekçesi,

2) Özgeçmiş (iletişim bilgilerini ve yayın listesini -Profesör kadrosu için Doçentlik ünvanını aldıktan sonraki yayınlardan hangisinin başlıca araştırma eseri olduğu bilgisini- içeren),

3) Vesikalık fotoğraf (güncel ve 1 adet),

4) Nüfus cüzdanı örneği,

5) Akademik Personel Performans Ölçme ve Değerlendirme Formunun (EK-1) (https://www.thk.edu.tr/tr/idari/insan-kaynaklari-mudurlugu/belgeveformlar-t3shwq/ik-ise-baslama-evraklari) Excel formatında doldurulmuş hali,

6) e-Devletten alınan barkodlu mezuniyet belgesi veya diplomanın noter ya da alındığı kurumdan onaylı sureti (ilan şartına göre Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diplomaları),

7) Profesör ve Doçent kadroları için Doçentlik Belgesinin onaylı fotokopisi,

8) SGK hizmet dökümü,

9) Yukarıda belirtilen belgeleri ve bilimsel yayınları içeren 1 adet fiziki dosya ile 4 adet (Profesör kadrosu için 6 adet) dijital dosya (USB bellek).

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Üniversitemiz (https://www.thk.edu.tr/tr/idari/insan-kaynaklari-mudurlugu/belgeveformlar-t3shwq/ik-ise-baslama-evraklari) internet adresinden temin edilerek eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı Öğretim Elemanı Başvuru Formu,

2) Özgeçmiş (iletişim bilgilerini içeren),

3) Vesikalık fotoğraf (güncel ve 1 adet),

4) Nüfus cüzdanı örneği,

5) e-Devletten alınan barkodlu mezuniyet belgesi veya diplomanın noter ya da alındığı kurumdan onaylı sureti (Lisans, varsa Yüksek Lisans diplomaları),

6) Lisansüstü program öğrencisi olduğunu gösterir belge,

7) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

8) ALES ve yabancı dil puanlarını gösterir belge,

9) SGK hizmet dökümü.

NOTLAR

1) Adayların Üniversitemize şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan veya posta aracılığı ile başvurusu zamanında ulaşmayan adayların başvuruları dikkate alınmaz.

2) Adaylar tarafından ibraz edilecek belgelerden e-Devlet üzerinden temin edilebilenler, doğrulanabilir barkodlu belge niteliğinde olması halinde kabul edilir. Gerekli görülmesi halinde belgelerin asılları talep edilebilir.

3) Bu ilana https://www.thk.edu.tr/duyurular adresinden de ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü - Genel Evrak Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No:11 06790 Etimesgut/ANKARA

Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60