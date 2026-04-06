Trakya Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup, ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya askerlikle ilgisi bulunmamak.

e) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak.

f) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak.

2.Kamu görevinden çıkartılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvurduğu pozisyon ile aynı pozisyonda 4/B'li olarak çalışıyor olmamak ve son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

3.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

olmak,

4. Çalıştırılmaya hak kazanarak müracaatta bulunan adayların Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yapılacak Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

5.Tüm adayların 24 (yirmi dört) saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili bir durumunun olmaması gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan tüm adaylardan işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak gerekli sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporları istenecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır, göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek olup buna ilişkin beyan formu alınacaktır.

6.Adayların işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi halinde; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların ilgili maddesi uyarınca sözleşmesi yenilenmeyecektir.

7.2024 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak, (Lisans mezunları için KPSS P3, Orta öğretim mezunları için KPSS P94 puan türünde puan almış olmak.)

Not:Üniversitemiz, gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1- Destek Personeli (Pozisyon Kodu 103);

a) Görev Tanımı:

. Temizlik, basit bakım ve onarım, ısıtma soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi görevler,

. Üniversitemize bağlı birimlerde pencere, masa, aydınlatma armatür vb. yerleri silme temizleme ve süpürme,

. Katı atık ve geri dönüşüm materyallerinin düzenli toplanması ve istif alanlarına taşınması,

. Tuvaletlerin ve ortak kullanım alanlarının günlük olarak temizliği ile eksik malzemelerin tamamlanması,

. Her türlü malzeme, teçhizat ve yükün taşınması,

. Yiyecek-içecek servisi,

. Görev yaptığı birim yöneticisi tarafından verilen benzer iş ve işlemleri yürütmek.

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinde "X - YARDIMCI HİZMETLER SINIFI" için tanımlanan görevleri yapabilmeye engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

c) Adayların görev yerlerinin belirlenmesinde Üniversitemizin Keşan, İpsala, Uzunköprü, Enez ve Havsa ilçeleri dahil tüm birimlerinin/tesislerinin ihtiyaçları dikkate alınacağından bu birimlerde görev yapmasına engel bir durumu bulunmamak.

d) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime kayıtlı öğrenci olmamak. (Destek Personeli pozisyonunda görev yapacak personelin görevin niteliği gereği, mesai saatleri içerisinde kesintisiz bulunma zorunluluğu olmakla birlikte gece/hafta sonu çalışmaları da söz konusudur. Bu nedenle, yükseköğretim kurumlarında örgün öğretime devam zorunluluğu bulunan ve ders saatleri ile çalışma saatlerinin çakışması sebebiyle vardiya düzenine tam uyum sağlayamayacak adayların başvuruları, hizmetin aksamaması ve iş gücü kaybı oluşmaması adına kabul edilmeyecektir.)

e) İlanın son başvuru tarihi itibariyle 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmak.

Not: Destek Personeli görev tanımı adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. Üniversitemiz, iş/işlem ve görev yeri değişikliğine bağlı olarak yeni görev tanımı yapma hakkını saklı tutar.

2- Hemşire (Pozisyon Kodu 101-102);

a) Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça verilmiş olması ya da Bakanlıkça tescil edilmesi ve geçerlilik tarihinin sona ermemiş olması gerekmektedir. Bakanlıkça tescil edilmemiş veya özel kurumlardan alınmış sertifikalar kabul edilmeyecektir.

Not: İlanımızın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten sonra düzenlenmiş sertifikalar kabul edilmeyecektir.

3- BAŞVURU TAKVİMİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İlan Yayım Tarihi

06.04.2026

Başvuru Başlangıç Tarihi

06.04.2026

Son Başvuru Tarihi

20.04.2026

Tüm Duyuruların Yapılacağı İnternet Sitesi

https://pdb.trakya.edu.tr/

İrtibat Numaraları

0 284 223 42 15 - 236 42 29

4- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1.Adaylar bu ilanın Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren yukarıdaki takvimde belirtilen süre içerisinde Trakya Üniversitesi -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden başvurularını yapacaktır. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını dikkatlice kontrol etmelidirler.

2.Adayların başvurularının kabul edilebilmesi için Kariyer Kapısı Platformu üzerinden başvuru tarihleri arasında (06.04.2026 - 20.04.2026) yapacakları başvuru sonrasında, Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) "Başvurularım" sayfasında "Bilgiler" butonu üzerinden indirebilecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını en geç 24.04.2026 Cuma günü 17.00'ye kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3. Sözleşmeli Personel Alım İlanına başvuran aday tarafından Kariyer Kapısındaki alanların doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Yanlış ve eksik yapılan başvurulardan kurumumuz sorumlu değildir. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

a) Başvurulan nitelik kodunun aranılan nitelikler kısmında istenilen sertifikanın kariyer kapısı üzerinden başvuru esnasında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Belgeler" alanına mutlaka yüklemesi gerekmektedir. Ayrıca bu belgelerin şahsen başvuru aşamasında da teslim edilmesi gerekmektedir.

b) Adaylar platform üzerinden başvuru yaparken KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup ayrıca bu belgelerin şahsen başvuru aşamasında da teslim edilmesi gerekmektedir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. (Not: Ortaöğretim Kurumlarından 2008 yılı öncesi mezun olan ve Destek Personeli pozisyonuna başvuruda bulunacak adayların diplomaları e-Devlet kapısı üzerinden temin edilemediğinden diplomalarını pdf formatında taranmış halini yüklemeleri gerekmektedir.)

c) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısı üzerinden yapacakları başvuru esnasında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

a) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla pozisyona başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyerek her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

b) Adaylar tarafından online ortamda eklenerek 24.04.2026 Cuma günü 17.00'ye kadar şahsen teslim edilen belgeler ilgili Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenecektir.

c) Adaylar yerleştirme sonuçlarını Kurumumuz https://pdb.trakya.edu.tr/ web sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Yedek adaya geçilmesi durumunda, yedek adaylar ve başvuru süresi Üniversitemiz https://pdb.trakya.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

d) Asıl veya yedek listeden alınmaya hak kazananlar bu haklarından vazgeçmeleri halinde Asıl/Yedek listelerin ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde Feragat dilekçelerini Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

e) Pozisyon kodu belirtilen her unvan için, aranan nitelikleri eksiksiz taşıyan ve ilanda belirtilen tüm şartları sağlayan adaylar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar "asıl" ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar "yedek" aday" belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda, mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliği devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır. Bunların da eşit olması durumunda, kura usulüyle aday belirlenecektir. Son başvuru tarihi itibariyle her bir pozisyon için aranılan nitelikler, genel ve özel şartlara sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

f) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilmesi halinde adayların sözleşmeleri yapılmayacaktır. Sözleşme yapılmış ve göreve başlatılmış olsalar bile sözleşmeleri feshedilecek olup, bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceğinden bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

g) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

3365/1-1