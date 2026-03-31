Ahiler Kalkınma Ajansı 6 Personel Alacak

Ahiler Kalkınma Ajansından:

PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı'na (AHİKA), 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

TR71 Bölgesinde yer alan Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Nevşehir illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hakim ve seyahat engeli olmayan 5 (beş) Uzman ve 1 (bir) Destek Personeli (Basın Sorumlusu) alımı yapılacaktır.

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansının faaliyet alanına Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri girmekte olup merkezi Nevşehir ilinde bulunmaktadır. Personel alım ilanına başvuran ve sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

Başvuran tüm adayların öncelikle aşağıda belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir;

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

4) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Az tehlikeli iş yerinde çalışanlar için gerekli işe giriş sağlık raporuna sahip olmak,

e) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler;

a) Üniversitelerin Tablo - 1'de belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS' den mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1'de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

c) YDS veya e-YDS - İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin https://www.osym.gov.tr/TR,33527/uluslararasi-yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.html adresinde belirtilen "Eşdeğerlik değerlendirmesi, sınavın gerçekleştiği tarihte geçerli olan dokümana göre yapılmalıdır." esasına göre ilgili tarihe denk gelen resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır.

2.2. Uzman Personelin Görev Tanımı ve Tercih Nedenleri;

Görev Tanımı: Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlamak, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve

kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, Sonuç Odaklı Programların analiz, izleme ve raporlama süreçlerinde aktif rol almak, bölge ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi, analizlerinin yapılması, yeni yatırımların bölgeye kazandırılmasında etkin rol almak, bölge yatırım potansiyellerini ve alanlarını tespit ederek ilgili yatırımcılarla temasa geçmek, yatırım ortamının iyileştirilmesi için çalışmak, yatırımcılara rehberlik yapmak, bölge yatırım imkanlarını yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak, bölgedeki yatırımlarla ilgili kurum ve kuruşlarla aktif iletişim halinde olmak, sektörel araştırma ve yatırım fizibilite çalışması yapmak, yatırım teşvik izleme ve kapatma işlemlerini yapmak, Ajansın yaptığı diğer işlere katkıda bulunarak çalışmak.

Tercih Nedenleri:

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek, Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.).

> Alım yapılacak bölümlerdeki öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak,

> Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.),

> B sınıfı ve üstü sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,

> Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu belgelendirebiliyor olmak veya yine bu alanlara yönelik süresi en az 18 saat olan ve belgelendirebilecek eğitim veya kursa katılmış olmak ve/veya sertifika sahibi olmak,

. Kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, kırsal kalkınma,

. Bölgesel ekonometrik ve mekansal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / kümelenme, rekabetçilik, girdi-çıktı ve etki analizleri / fizibilite çalışmaları,

. Avrupa Birliği destek mekanizmaları, program / proje hazırlama ve yürütme, izleme ve değerlendirme, izleme bilgi sistemleri,

. Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı, teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları,

. Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamalar,

. İthalat, ihracat ve gümrük işlemleri,

. Enerji politikaları ve yenilenebilir enerji kaynakları (jeotermal, rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerjisi),

. İç kontrol sistemi,

. Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık,

. Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı, Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları.

. Ayrıca aşağıdaki bölümlerden başvuranlar için yazılı hususlarda tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek sınav kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır.

Şehir ve Bölge Planlama bölümü için;

* Coğrafi Bilgi Sistemleri deneyimine sahip olmak;

* NetCad, ArcGIS, QCIS vb. en az bir CBS programına hakim olmak,

İstatistik bölümü için;

* SPSS, Eviews, STATA vb. istatistiksel paket programlarından en az birine hakim olmak;

* Veri toplama, veri analizi, yorumlama ve değerlendirme süreçlerine hakim olmak,

Endüstri Mühendisliği bölümü için;

* Üretim hattı düzenlemeleri, stok yönetimi, üretim planlama ve malzeme akışının yönetimi, işletmelerin operasyonel süreçlerinin optimize edilmesi, verimliliğin artırılması için veri analizi ve modelleme tekniklerinin kullanımı, kalite yönetimi ve süreç iyileştirme vb. alanları kapsayacak şekilde yalın üretim tekniklerine ve uygulama süreçlerine hakim olmak/tecrübeli olmak,

Sosyoloji bölümü için;

* Sosyal çalışmacı olarak çeşitli projelerde/işlerde deneyimli olmak.

3. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1. Basın Sorumlusu İçin Aranan Nitelikler;

a) Üniversitelerin Tablo - 2'de belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS'den, mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1'de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

3.2. Basın Sorumlusu İçin Görev Tanımı ve Tercih Nedenleri;

Görev Tanımı: Ajansın basın, yayın ve halkla ilişkiler süreçlerini planlamak, yürütmek ve geliştirmek; kurumun iç ve dış iletişim faaliyetlerini profesyonelce organize etmek; basın bülteni, duyuru ve tanıtım materyalleri hazırlamak; sosyal medya hesaplarını etkin şekilde yönetmek; ajans faaliyetlerinin kamuoyuna doğru ve zamanında duyurulmasını sağlamak; yönetim kurulu toplantıları, teklif çağrıları ve ajans etkinliklerinin iletişim boyutunu koordine etmek; basın-yayın takibi ve raporlama yapmak; Ajansın iletişim planını hazırlamak ve bu plana uygun olarak tanıtım faaliyetlerini yürütmek; tanıtımı uygun bulunan başarılı projelerle ilgili tanıtım katalogları, filmler vb. dokümanların hazırlanmasına bilgi, belge temin etmek ve çalışmalara destek sağlamak; Ajansın destek personellerinin yaptığı diğer işlere katkıda bulunarak çalışmak.

Tercih Nedenleri:

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.)

> Alım yapılacak bölümlerdeki öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak,

> Basın, medya veya halkla ilişkiler alanında tecrübeli olmak,

> Sosyal medya ve dijital iletişim araçlarını etkin kullanabilmek,

> Yazılı ve sözlü iletişimde güçlü, temsil kabiliyeti yüksek olmak,

> B sınıfı ve üstü sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak,

> Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu belgelendirebiliyor olmak veya yine bu alanlara yönelik süresi en az 18 saat olan ve belgelendirebilecek eğitim veya kursa katılmak,

Sosyal medya uzmanlığı,

Kurumsal iletişim,

Medya stratejileri,

Basın yayın takibi ve raporlanması,

Halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütme,

Ajansın destek personellerinin yaptığı diğer işler (idari ve mali işler, satın alma, insan kaynakları, muhasebe, evrak, arşiv ve sekreterlik),

Sosyal medya metin yazarlığı,

Sosyal medya tasarım ve yönetimi,

Fotoğrafçılık, fotoğraf ve video çekimi,

Adobe, Canva vb. fotoğraf ve video düzenleme uygulamaları,

Grafik ve grafik tasarımı ile ilgili uygulamalar,

Haber ve basın bülteni ile sosyal medya için içerik hazırlama,

PHP, HTML, CSS, JS kullanımı,

Microsoft Windows ve Linux işletim sistemleri,

PYTHON, Java, .Net tabanlı yazılım dillerinden en az biri (Oracle, Asp.net, HTML5, CSS3, JQUERY, JAVASCRIPT).

4. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 20/04/2026 tarihinden başlayarak 04/05/2026 tarihi saat 23.59'a Devlet Kapısı Ahiler Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır. İstenen diğer belgeler de aynı sistem üzerinden yüklenecektir.

Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik sistem üzerinden yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda adaylar için hazırlanan kontrol listesi Tablo-3'de yer almaktadır:

Z: Zorunlu T: Tercihe bağlı

Not: Adaylar, başvuru aşamasında çevrimiçi yükledikleri belgelerin asıllarını mülakat sınavına davet edilmeleri durumunda sınav günü ibraz etmek zorundadırlar. Sunmadıkları takdirde mülakat sınavına alınmayacaklardır.

ÖNEMLİ:

> Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

> Eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ile ilgisiz başvurular da değerlendirmeye alınmayacaktır.

> Her aday, Tablo-1 ve Tablo-2 'de belirtilen kontenjanlardan yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

> Tablo-1 ve Tablo-2 'de yer alan bölümlerin dengi olup isim farklılığı olan bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, e-Devlet başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

> e-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adayların başvurusu sırasında "Diğer Belgelerimiz" aşaması altında bulunan "Lisans Mezuniyet Belgesi", "Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi" ve "Doktora Mezuniyet Belgesi" alanlarına mezuniyetlerini gösterir dokümanları yüklemeleri gerekmektedir.

> Tablo 3'de ilk sırada belirtilen Özgeçmiş, Ajansın internet sitesinden indirilip içeriği değiştirmeden doldurulmalıdır. Farklı formatlarda eklenen özgeçmişler dikkate alınmaz ve adayın başvurusu geçersiz sayılır.

UYARI:

Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

5. SINAV YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ

Sınav; Ajans Merkez Hizmet Binasının bulunduğu, Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi No:1 50100 Merkez / NEVŞEHİR adresinde yapılacaktır.

Ajans tarafından yapılan başvurular değerlendirildikten sonra Ajansa yapılan başvuruların sıralaması; KPSS puanı, YDS puanı ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından Tablo -4'te yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda aldıkları puana göre alım yapılacak pozisyonların her biri için belirlenen kadro sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde sıralanır ve Ajansın internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformunda ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

** İkinci yabancı dile ilişkin sınav ilanında belirtilen asgari YDS veya eşdeğerliliği bulunan sınav puanları dikkate alınır.

Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri 11/05/2025 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesinde (www.ahika.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformunda (https://kariyerkapisi.gov.tr/) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına alınırlar. Yarışma sınavı, Ajans Merkez Hizmet Binasında sözlü (mülakat) şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınavdan önce, adaylara Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından "Kişilik Envanter Testi" uygulanabilir. Sözlü sınav tarihleri Ajansımız internet sitesinde bilahare duyurulacaktır.

Ajans, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, sınav tarihini değiştirmeye veya gerekçe göstermeksizin başarılı adayların ilanından önce iptal etmeye yetkili olup bu değişiklikler de Ajansımız internet sitesinden duyurulacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan bütün adaylar, sınav yer ve saatinde nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

Sözlü mülakat süreci boyunca, adayların mülakat esnasındaki görüntü ve ses kayıtları alınacaktır. Bu kayıtlar; değerlendirme, denetim, kalite kontrol ve olası itirazların incelenmesi amaçlarıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlenecek, depolanacak ve yalnızca yetkili kişi ve kurumlarla paylaşılabilecektir.

Sözlü mülakata katılım sağlanması ile birlikte aday, görüntü ve ses kaydının alınmasını, bu kayıtların belirtilen amaçlarla kullanılmasını ve mevzuata uygun şekilde saklanmasını kabul etmiş sayılır. Sınava başvuran adaylar değerlendirme sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar, Genel Sekreter tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Ayrıca başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra ve sınav tarihinden 3 gün öncesine kadar başvurusunu geri çekmek isteyen adayların bulunması halinde, sınava davet edilecek aday listesi, puan bakımından sıradaki diğer başvurular dikkate alınarak güncellenir ve tekrar duyurulur.

UYARI:

Sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

6. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav, Ajans merkez hizmet binasında (Cevher Dudayev Mahallesi, Vatan Caddesi No:1 Merkez/Nevşehir) sözlü (mülakat) olarak yapılacaktır. Sözlü sınav tarihleri Ajansımız internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformunda ayrıca duyurulacaktır.

Sınav Kurulu üyeleri adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı kazanmış kabul edilir. Sınavda 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine yahut 6 (altı) ay içerisinde ilgili pozisyonun boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bir pozisyonda başarılı bulunan asıl adayın göreve başlamaması ve yedeğinin de olmaması veya yedeği olmasına rağmen yedeğinin de göreve başlamaması veya başlamasına rağmen ajanstan ayrılması halinde diğer pozisyonlar için belirlenen yedek adaylar başarı sırasına göre aynı süre içinde istihdam edilebilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalı için ilan edilen sayı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir.

7. GÖREVLENDİRME

Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş) gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep nedeniyle göreve başlamama hali 2 (iki) ayı aşamaz.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal edilerek sözleşmeleri feshedilir ve kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile 4857 sayılı İş Kanununa göre belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılır.

Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Ajans personeli, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi olup 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek Madde 28 hükümleri uyarınca istihdam edilecektir.

8. STANDART BAŞVURU EVRAKLARI VE BİLGİ ALMA

Adaylar, ilana e-Devlet Kapısı Ahiler Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/ adresi üzerinden başvurabileceklerdir. İstenen diğer belgeler de aynı sistem üzerinden yüklenecektir. Elden veya kargo ile başvuru kabul edilmeyecektir.

İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:

Tel : 0 384 214 36 66 (Dahili: 132)

E-posta : [email protected]

