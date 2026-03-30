Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar ve doçentlik belgeleri için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını vermeleri gerekmektedir.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ve idari personel istihdamında 7315 sayılı Kanun kapsamında arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması yaptırması gerekmektedir. İlan sonucunda başarılı olan adaylar arşiv araştırması süreci başlatılacak ve araştırma olumlu sonuçlandığında atama gerçekleştirilebilecektir.

Başvurular son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00'a) e-posta yoluyla [email protected] adresine yapılır. Postayla ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

İlan Başlangıç Tarihi : 30.03.2026

İlan Bitiş Tarihi : 14.04.2026

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. Maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1. Başvuru Formu: hangi ilana başvurulduğu bilgisini içeren serbest formatta başvuru dilekçesi yazılması yeterlidir.

2. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve varsa en az bir referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans Diploması, Lisans Transkript Belgesi ((Diplomaların yerine e-Devlet Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan mezun belgeleri de kabul edilir. Nihai değerlendirme aşamasında Lisans Eğitimi ile ilgili GPA notu için e-devlet lisans mezuniyet belgesi mezuniyet notu esas alınır.) Tezli Yüksek Lisans diploması ve Doktora Diploması (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir.)

5. ALES Belgesinin Fotokopisi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.): Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik'in "MUAFİYET" başlıklı 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında; " Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz." hükmüne dayanarak ALES merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edecek olan adayların, bu konuda dilekçe yazarak başvuru belgeleri ile iletmeleri gerekmektedir.

6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)

7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)

8. Varsa yayınların kopyası

9. Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmadığına dair terhis veya muaf olduğunu gösterir belge.

Her ilana ilişkin takvim aşağıdaki tabloda ayrı ayrı verilmiştir. İlgili unvanın takvimine oradan ulaşılması beklenmektedir. Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00'a) yukarıda belirtilen evrakları e-posta yoluyla, [email protected] adresine ulaştırmaları gerekmektedir:

Başvuru dosyasında talep edilen belgelerin güncel olması gerekmektedir. Güncel olmayan ve eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve başvuran kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Postayla ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.