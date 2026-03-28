Türkiye Büyük Millet Meclisi 20 Uzman Yardımcısı Alacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

YASAMA UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI

Kurumumuz İdari Teşkilatında çalıştırılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre (20) yasama uzman yardımcısı alınacaktır.

I- SINAVIN ŞEKLİ VE PUAN TÜRLERİ

Yasama uzman yardımcılığı giriş sınavı için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (A) grubu kadrolar için 2024-2025 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.

KPSS sonuçlarına göre yüz üzerinden yetmiş ve daha yüksek puan alan adaylar ekli listede yer alan KPSS puan türlerinden yalnızca biriyle ilgili kadroya başvuruda bulunabileceklerdir.

Adaylar arasından, puan türleri itibarıyla en yüksek puan alan adaydan başlayarak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

II- BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin ekli listede belirtilen ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3. Ekli listede belirtilen KPSS puan türlerinden en az yetmiş ve üzerinde puan almış olmak,

4. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (YDS veya e-YDS) ekli listede belirtilen dil ve düzeylere ilişkin asgari puanı almış olmak,

5. 01.01.2026 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

III- BAŞVURU

Başvurular 30.03.2026 tarihinde başlayıp 15.04.2026 tarihinde sona erecektir.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

IV- SÖZLÜ SINAV

Yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi Kurumumuzun resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Adaylar sözlü sınav tarihinden on beş gün önce yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağrılacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar sözlü sınavda, anılan Yönetmeliğin 11'inci maddesinde yer alan konulardan sorumlu olacaklardır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

V- DİĞER HUSUSLAR

Sınavda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik Kurumumuzun resmi internet sitesinde ilan edilecektir.