Dicle Kalkınma Ajansı 6 Uzman Personel Alımı Yapacak

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), farklı alanlarda toplam 6 uzman personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

İlan Giriş : 25 Mart 2026 18:34, Son Güncelleme : 25 Mart 2026 18:39
DİKA tarafından yayımlanan ilana göre, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde görevlendirilmek üzere uzman personel istihdam edilecek. Adaylar, ajansın faaliyet gösterdiği bu illerden herhangi birinde çalıştırılmayı kabul etmiş sayılacak.

İşte Dicle Kalkınma Ajansının İlanı

T.C.

DİCLE KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde çalıştırılmak üzere; 6 (altı) Uzman Personel alımı yapacaktır.

Başarılı adaylar Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinden oluşan Ajans faaliyet bölgesinde göreve başlatılacaktır. Adaylar başvuruda bulunmuş olmakla Ajansın sorumluluk sahasında bulunan illerin herhangi birinde görevlendirilebileceklerini kabul ederler.

UZMAN PERSONEL ADAYLARI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

a) Tablo - 1'de belirtilen bölümlerden ya da bu bölümlere eşdeğer olduğu Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) en son tarihli kararı itibarıyla kabul edilen bölümlerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS'den mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1'de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

c) YDS veya e-YDS İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Bakınız: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2025/GENEL/esdegerlikdokuman_14032025.pdf)

Başvurular https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden gerçekleştirilecek olup ilan detaylarına ilişkin bilgilere https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim ve için www.dika.org.tr web sitesi duyurular bölümünden erişim sağlanabilmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

