Merkez Bankası 10 yönetici asistanı ve 22 şoför alacak

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA



YÖNETİCİ ASİSTANI ALINACAKTIR



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlayarak ve finansal istikrarı destekleyerek toplumsal refaha katkıda bulunma misyonu ile dinamik ve yenilikçi yapısıyla finansal piyasalara, ödeme sistemlerine ve dijital dönüşüme yön veren bir merkez bankası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yönetici Asistanı kadrosuna alım yapacaktır.



Alınacak Kişi Sayısı: Yönetici Asistanı (10 kişi)



Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Sözleşmeli



Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi (İstanbul)



İşe Alım Süreci



1. Başvuru Koşulları (16 Mart-6 Nisan 2026)



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.



01.01.1991 ve daha sonra doğmuş olmak.



Komisyon mülakatı sonuçları 01.01.2024 tarihinden sonra açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yönetici Asistanı işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.



En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki, denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve reklamcılık, iletişim, iletişim bilimleri, iletişim ve tasarımı, iletişim tasarımı ve yönetimi, kültür ve iletişim bilimleri, Amerikan kültürü ve edebiyatı, İngiliz dili ve edebiyatı, dilbilimi, İngiliz dilbilimi, çeviribilimi ile mütercim ve tercümanlık programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimi almış olmak.



01.01.2024 tarihinden sonra yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavından (e-TEP) en az 58 puan veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan üzeri almış olmak.



01.01.2024 tarihinden sonra yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 70 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 sayısal puan veya GRE sınavından en az 153 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 485 puan almış olmak. KPSS, ALES, GRE ve GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Eş Değerlik Tablosu esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda en yüksek puan alan ilk 40 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

2. Kişilik Envanteri (17-19 Nisan 2026)



Komisyon mülakatı öncesinde adaylara çevrim içi kişilik envanteri uygulanacaktır.



3. Komisyon Mülakatı (27 Nisan-8 Mayıs 2026)



Komisyon mülakatı İstanbul'da yapılacak olup adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için mülakat puanı aday başarı puanı yerine geçecektir. Aday başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.



Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanlar veya herhangi bir sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması durumunda ya da Bankamızda çalışan ihtiyacı oluşması halinde atama yapılabilmesini teminen yeni sınav açılmaksızın, mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre 2 aday 31.07.2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.



Başvuru İşlemleri



Başvurular, 16.03.2026 tarihinden 06.04.2026 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.



Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf



Diploma/e-Devlet mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi



Sınav sonuç belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT)



Yabancı dil belgesi (YDS, e-YDS, e-TEP veya TOEFL iBT)



Özgeçmiş (Türkçe)



Bilgilendirme



Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.



Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



Kamu haklarından yasaklı olmamak.



Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.



Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.



Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA



ŞOFÖR ALINACAKTIR



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; sürdürülebilir fiyat istikrarını sağlayarak ve finansal istikrarı destekleyerek toplumsal refaha katkıda bulunma misyonu ile dinamik ve yenilikçi yapısıyla finansal piyasalara, ödeme sistemlerine ve dijital dönüşüme yön veren bir merkez bankası olma vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şoför kadrosuna alım yapacaktır.



Alınacak Kişi Sayısı: Şoför (22 kişi)



Çalışma Şekli: Tam zamanlı/Kadrolu



Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi (İstanbul) ve Şubeleri



İşe Alım Süreci



1. Başvuru Koşulları (16 Mart-6 Nisan 2026)



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.



01.01.1991 ve daha sonra doğmuş olmak.



Erkek olmak ve askerlik görevini tamamlamış olmak.



Şoförlük görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan adaylardan renk körlüğü dahil şoför olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu Raporu ve Sağlık Bakanlığı antetli psikoteknik belgesi istenecektir.)



Lise ve dengi okullardan mezun olmak ya da Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarında ön lisans eğitimini tamamlamış olmak.



-2024 yılında Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ortaöğretim) en az 60 KPSSP94 puanı almış olmak. (Lise ve dengi okullardan mezun adaylar için) -2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az 60 KPSSP93 puanı almış olmak. (Ön lisans mezunu adaylar için)



"C" sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2. Uygulama Sınavı (20-30 Nisan 2026)



Başvuru koşullarını taşıyan adaylar yukarıdaki tabloda yer alan gruplardan görev almak istedikleri Birim ve Şubeye göre bir grup seçerek başvuru yapacaktır.

KPSS puanına göre yapılacak sıralama sonucunda seçtikleri gruba göre yukarıdaki tabloda belirtilen sayılarda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) uygulama sınavına çağrılacaktır.



Uygulama sınavı; İdare Merkezi (İstanbul) için seçilecek grupta İstanbul'da, diğer Şubelerde çalışmak için seçilecek gruplarda Ankara'da gerçekleştirilecektir.



Uygulama sınavında adayların meslekleri ile ilgili temel bilgiler ölçülecektir.



3. Kişilik Envanteri (4-5 Mayıs 2026)



Komisyon mülakatı öncesinde adaylara çevrim içi kişilik envanteri uygulanacaktır.



4. Komisyon Mülakatı (6-15 Mayıs 2026)



Uygulama sınavı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan adaylardan en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda yukarıdaki tabloda belirtilen sayılarda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.



Komisyon mülakatı İstanbul'da yapılacak olup adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda aday başarılı olmuş sayılacaktır.Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanlar veya herhangi bir sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması durumunda ya da Bankamızda çalışan ihtiyacı oluşması halinde atama yapılabilmesini teminen yeni sınav açılmaksızın, mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre 5 aday 31.07.2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.



Başvuru İşlemleri



Başvurular, 16.03.2026 tarihinden 06.04.2026 tarihi saat 17.30'a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.



Son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf



Diploma/e-Devlet mezun belgesi veya geçici mezuniyet belgesi



Sınav sonuç belgesi (KPSS)



Terhis belgesi



C sınıfı sürücü belgesi (önlü arkalı taranmış hali)



E-Devlet sisteminde yer alan "Sürücü Ceza Bilgisi Barkodlu Belge Doğrulama" hizmeti üzerinden alınacak son 1 yıla ilişkin barkodlu belge

Bilgilendirme

Adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasında (insankaynaklari.tcmb.gov.tr) duyuru yoluyla yapılacak ve kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



Kamu haklarından yasaklı olmamak.



Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.



Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.



Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.